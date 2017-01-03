– January 3, 2017

فينغر يكشف إعجابه بأحد المرشحين لخلافته

{ لندن – وكالات: أبدى أرسين فينغر، المدير الفني لأرسنال، إعجابه بإيدي هاو، نظيره في تدريب بورنموث، والذي يعتبر أحد المرشحين لخلافة المدرب الفرنسي في قيادة المدفعجية، الموسم المقبل. ومازال مستقبل فينغر غامضا مع أرسنال، حيث ينتهي عقده مع النادي اللندني بنهاية الموسم الجاري، ولا توجد مفاوضات بين الجانبين لتمديد العقد. وقال فينجر، في تصريحات أبرزتها صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، اول امس، الإثنين، قبل مباراة الفريق أمام بورنموث ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإنكليزي، عندما وصلت إلى هنا المدربين الأجانب لم يكونوا يحصلون على فرصة، كنت وحيدا بين المدربين الإنكليز في البداية. وأضاف اليوم من النادر أن يحصل المدربين الإنكليز على الفرصة الكافية، إيدي واحد من الأمثلة المعاكسة، إنه مدير فني واعد وشاب، ويحصل على فرصته كاملة. وتابع المدير الفني الفرنسي إنه يعمل في نادٍ ينافس بشكل جيد في المسابقة، حتى أنه بات مثالًا لجميع المدربين الإنكليز الشبان، إذا كنت تعمل بطريقة جيدة فيمكنك الحصول على فرصة في نادٍ كبير. واختتم إنهم لا يحاولون فقط البقاء في الدوري، بل يملكون أسلوب لعب ونمط معين مميز، أعتقد يمكن التنبؤ له بمستقبل مشرق.