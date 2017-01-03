– January 3, 2017

(الزمان) ترصد أهم الأحداث التي عايشها مسيحيو العراق خلال عام 2016 4

فصل قيادات أمنية بسبب التقصير ومنزل وزيرة

الإسكان يتعرض لإطلاق نار

دهوك-سامر الياس سعيد

حل عام 2017 وودعنا عاما شهد الكثير من الاحداث ولا سيما على الساحة العراقية وكعادة (الزمان) في رصدها لتلك الاحداث التي ابرزتها من خلال عناوين على صــــــــــفحاتها بالشان المسيحي العراقي ارتــــــــاينا ان نضعها امام القارئ ليرى مدى عيش هذا المكون في البلد وتاثره بالكثير من الاحداث التي ابرزتها قرارات الحكومة العراقية فضلا عن انعكاس شمس التحرير التي بزغت على مناطق سهل نينوى وما كشفته تلك الشمس عما اقترفه عناصر تنظيم داعش في تلك المناطق عبر عامين او ما يزيد من خلال ســـيطرتها ..

5ايلول

ذكرت مصادر صحفية أن منزل وزيرة الاعمار والاسكان آن نافع اوسي في بغداد تعرض الى اطلاقات نارية من قبل أشخاص مجهولين مما ادى الى وقوع خسائر مادية”

وقالت المصادر التي تلقت نسخة من بيان مقتضب صادر عن وزارة الإعمار والاسكان ان “منزل وزيرة الاعمار والاسكان آن نافع اوسي تعرض اليوم الاثنين الى اعتداء ارهابي جبان بإطلاق عيارات نارية في بغداد.

وأضاف بيان الوزارة أنها “عدت الاعتداء ضمن حملة ايقاف عجلة الاصلاح الحكومي باستهداف شخص الوزير وخاصة بعد تسنمها مهام عملها على راس الوزارة ونيلها ثقة مجلس النواب كشخصية كفوءة وتكنوقراط وحاصلة على شهادات عليا في مجال تخصصها”.

وأشار البيان الى أن الوزارة “ماضية في تنفيذ خطتها العمرانية والخدمية في عموم المحافظات”، لافتا الى ان “هذه المحاولات الارهابية الجبانة لن تثنيها عن مواصلة العطاء وتقديم الخدمات للمواطنين وتسخير كل الامكانات الممكنة في سبيل توفير الاجواء المناسبة لعودة النازحين واعمار المناطق المحررة “.

6ايلول

استلم صباح اليوم الدكتور روبين بيت شموئيل رسمياً، مهامه مديرا عاما للثقافة والفنون السريانية، خلفا للدكتور الراحل سعدي المالح الذي وافته المنية في ايار من عام 2014، وتولى بعده الدكتور امجد الحويزي مسؤولية إدارة هذه المديرية وكالة.

12ايلول

اكد رئيس كتلة الرافدين المسيحية البرلمانية النائب يونادم كنا، ان اقامة اقليم او محافظة منفصلة للاقليات في سهل نينوى هو قرار وطني عراقي تم اتخاذه منذ عام 2014 ولاعلاقة للولايات المتحدة الامريكية بهذا الامر، كما يحاول البعض تصوير الامر.

وقال كنا في تصريح صحفي إن “اقامة اقليم او محافظة تضم الاقليات في محافظة نينوى هو مشروع وقرار صدر من مجلس الوزراء منذ عام 2014 وهو قرار عراقي وليس امريكيا”، مبينا ان “هذا الامر لا يتعلق فقط بسهل نينوى بل يتعداه الى قضاء خورماتو وجنوب محافظة كركوك وصولا الى قضاء الفلوجة”.

واضاف ان “هذا الامر يمثل قرارا وطنيا وحق من حقوق المكونات التي كفلها الدستور، ولا علاقة له بمخططات خارجية او محاولات لتقسيم البلد كما يحاول البعض تصوير الامر”.

واشار كنا الى ان “منطقة سهل نينوى هي مساحة واسعة جدا تضم جميع المكونات، لكنها تعاني من الاهمال وتعرضت للاجحاف على مر التأريخ”، لافتا الى ان “مخاوف الاقليات في تلك المناطق تتركز حول الصراع بين بغداد واربيل والخشية من ان تكون تلك الاقليات ضحية لتلك الصراعات”.

18ايلول

فند النائب عن المكون المسيحي يونادم كـنا، رغبة المسيحيين بإنشاء إقليم مستقل خاضعٌ لسيطرة كردستان والانفصال عن إدارة الحكومة الاتحادية في مرحلة ما بعد تنظيم داعش الإجرامي، فيما كشف عن موافقة حكومية بتحويل منطقة سهل نينوى لحافظة مستقلة.

وقال كـنا في تصريح لـ /المعلومة/ إن …الحكومة العراقية السابقة وافقت على إصدار قرارٍ دستوري يقضي بتحويل مناطق طوز خور ماتو والفلوجة وسهل نينوى وتلعفر الى محافظات مستقلة خاضعات لإدارة الحكومة الاتحادية في بغدادî، عازياً سبب ذلك لــ …توفر الإمكانات الاقتصادية والجغرافية، إضافة لعدد السكان المؤهلة لجعلها محافظات مستقلة.

وأضاف أن …المكون المسيحي ليست لديه الرغبة بإنشاء إقليمٍ مستقل عن حدود الحكومة الاتحادية، موضحاً أن …قرار إنشاء إقليم خاص بالمسيحيين مرهون بمرحلة ما بعد التحرر من سيطرة داعش عن طريق استفتاء داخلي لأهالي المنطقة حول إمكانية الانفصال من عدمها.

23ايلول

قالت جمعية كاثوليكية ايطالية “لا يمكننا أن نرى أي مستقبل لهذه الجماعة المسيحية”، في كردستان العراق.

وفي تصريحات خلال زيارته للمسيحيين النازحين الى كردستان من مدينة الموصل ومنطقة سهل نينوى، أضاف مدير جمعية (عون الكنيسة المتألمة) البابوية، أليساندرو مونتيدورو، أن “العودة إلى هنا بعد أقل من ستة أشهر سبب لنا قلقا وألما أكبر من زيارتنا الأولى”. وأردف مبينا أنه “من نيسان/أبريل الى أيلول/سبتمبر لم يتغيّر أي شيء”، بل “على العكس من ذلك، تحولت بعض الأمور الى الأسوأ”.

وتابع مونتيدورو “قد انخفض عدد المسيحيين أكثر، لأن كثيرا منهم فضّل مغادرة العراق”، من ناحية أخرى “تدهورت أوضاع المرافق التي تستقبلهم هنا”. ومع ذلك “فعلى الرغم من كل شيء، لا يزال هناك مائة ألف نازح مسيحي في المنطقة”.

وأشار مدير الجمعية البابوية الى أنه “لذلك، ليس لدينا بديل سوى أن نستمر بمساعدتهم”، حيث “سيقوم كل واحد منا بفعل ما بوسعه”. واختتم محذرا “لكن إن نقص قربنا من مسيحيي العراق، فسيبقى لديهم إيمانهم المسيحي الى الأبد، بينما نكون نحن قد فقدنا كل شيء”.

وردت البطريركية الكلدانية على تصريح الجمعية الكاثوليكية في الخامس والعشرين من ايلول وفق هذا البيان التالي :

بين حين وآخر تخرج جهة معينة او شخص معين بتصريح غريب ومسيء الى المكون المسيحي، نذكر على سبيل المثال تصريحا كهذه: لا مستقبل للمسيحيين في العراق، ولا مستقبل للمسيحيين في الشرق أو لا مستقبل للمسيحيين في العراق، كما صرح قبل يوم عضوْ من جمعية إغاثة كاثوليكية. هذه التصريحات مشوشة وتخلق احباطا عند المسيحيين، بدل تشجيعهم وتدعمهم!

من له الحق في القرار هم المسيحيون ولا يقبلون ان ينوب عنهم احد في تقرير مصيرهم. المسيحيون عانوا ولا يزالوا يعانون من ظلم وإرهاب كما عانى ويعاني اخوتهم المواطنون الاخرون. ويؤسفنا القول ان الغرب ليس بريئا مما يحصل للمنطقة!.

اننا نؤكد للجميع في الداخل والخارج: ان المسيحيين باقون في ارضهم ومتمسكون بحقوقهم ومتعاونون في عودة السلام والاستقرار والاعمار. يقينا هناك من قرر المغادرة هذا حقه، لكن هناك من قرر البقاء والتواصل وهذا ينبغي ان يشجع ويدعم.

3تشرين الاول

اكد رئيس ائتلاف متحدون للإصلاح أسامة النجيفي ، ان فكرة إقليم نينوى ليست دعوة للتقسيم وهي متفقة مع الدستور، مؤكدا بانها جاءت للحفاظ على وحدة المحافظة وارتباطها الصميمي بالعراق.وقال النجيفي في بيان له اليوم: ان فكرة إقليم نينوى متفقة مع الدستور والقوانين المشرعة وستمنح الأقليات خصوصيتها، مؤكداً أن الفكرة جاءت للحفاظ على وحدة المحافظة وليست دعوة للتقسيم ….ووفقا للبيان فإن تصريحات رئيس ائتلاف متحدون جاءت خلال استقباله سفير الاردن في العراق أشرف أمين الخصاونة، حيث أكد الجانبان على علاقات الأخوة والتعاون التي تربط البلدين، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.وأشار النجيفي إلى أن …الإرهاب يستهدف الجميع بما في ذلك الأردن الشقيقة …، مؤكدا بأن …داعش فكر مشوه يغذى بعوامل متعددة، والمهم هو محاربة أية فرصة لظهور نسخة جديدة منه بعد القضاء عليه.كما وأكد النجيفي أن إقامة إقليم في نينوى يضم محافظات عدة من شأنه أن يمنح الأقليات خصوصيتها ويطمئن أبناءها على المستقبل، وما فعله داعش أحدث شرخا من الواجب معالجته بالعقل والحكمة وإرادة الشعب، مشددا على ضرورة إبعاد خطر التدخلات الخارجية على حساب أرض ومصلحة العراق، لافتاً إلى أن إرادة مواطني نينوى هي الأساس في اي تطور مستقبلي للمحافظة.تجدر الاشارة الى ان العديد من الدعوات برزت مطالبة بجعل محافظة نينوى اقليما مستقلا يضم محافظتين جديدتين على أراضي الأقضية والنواحي التي تضم مناطق المسيحيين والشبك والتركمان والإيزيديين بما يطلق عليه …سهل نينوى، ومحافظة ثانية في سنجار.وتعد نينوى ثالث أكبر محافظة عراقية بعد الأنبار والمثنى، والثانية عراقيا من ناحية الكثافة السكانية، وتقطنها غالبية عربية سنية، فضلا عن المسيحيين والإيزيديين والصابئة والكاكائية والشبك والقوميتين الكوردية والتركمانية.وكان تنظيم داعش قد سيطر عليها منذ عام 2014 ونفذ فيها عمليات قتل وتهجير وسرقة الممتلكات، كما عمد إلى سبي نساء وفتيات أبناء الديانات الأخرى.

4تشرين الاول

وافقت مديرية شؤون البطاقة الوطنية التابعة لوزارة الداخلية العراقية على اضافة تسمية الكلدانية والاشورية الى استمارة طلب البطاقة الموحدة بحسب المادة 125 من الدستور العراقي. . وقال النائب جوزيف صليوه في تصريح صحفي خاص بـ “عنكاوا كوم” ان مديرية شؤون البطاقة الوطنية ارسلت ردا الى مكتبه الشخصي ردا على طلب سابق بإدراج التسميات القومية الخاصة بالمكون المسيحي في الاستمارة الخاصة بنظام البطاقة الجديدة .وكشف صليوه عن موافقة المديرية التابعة لوزارة الداخلية على إضافة التسمية الكلدانية و الاشورية الى جانب القوميات العربية والكردية والتركمانية استنادا إلى المادة 125 من الدستور العراقي بعد مطالبات رسمية بأضافتها بدلا عن تعبير “الاخرى “.

8تشرين الاول

وجه رئيس كتلة الوركاء المسيحية النائب جوزيف صليوا ، انتقادا لاذعا لآل النجيفي لإصرارهم على التدخل التركي في محافظة نينوى، مطالبا بمحاكمة المتعاونين مع …الاحتلال التركي بتهمة …الخيانة العظمى، فيما أكد أن أنقرة هي …الراعي الرسمي لتنظيم …داعش الإجرامي.وقال صليوا في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن …الاحتلال التركي في نينوى هدفه اعادة يومها الدموي بحق المكون الكلداني السرياني الاشوري والذي يسمى بمذابح الارمن، لافتا إلى أن …اصرار آل النجيفي على التدخل التركي أمر سافر لا يمكن السكوت عنه.

واضاف أن …تركيا الراعي الرسمي لانطلاق داعش عبر اراضيها واحتلال عدد من المحافظات العراقية فضلا عن شرائها النفط بثمن بخسî، داعيا إلى …تقديم أي جهة تتعاون مع تركيا الى المحاكم بتهمة الخيانة العظمى.

10تشرين الاول

رغم ما مر به مسيحيو العراق خصوصا في مدينة الموصل من ماس اضطرتهم للتشتت في مختلف بلاد العالم الا انهم مازالوا يستذكرون الكثير من الاحداث التي مروا بها لاسيما من خلال استهداف رجال الدين والتي بلغت اوجها ما بين اعوام 2006 وماتلاها فبقيت ذاكرتهم تستنطق الكثير من تلك الاحداث المرتبطة رغم تفرقهم ومن بين تلك الاحداث حلول الذكرى العاشرة لاستشهاد الاب بولس اسكندر حيث كان اول كاهن مسيحي يستشهد على ايدي الجماعات الارهابية وذلك حينما قاموا ببتر اعضائه وفصل راسه عن جسده في الحادي عشر من تشرين الاول من عام 2006 وقد تحدث عدد من مجايلي الاب عن تلك الذكرى ومنهم الراهب فنوئيل النجار حيث قال عن ذكرياته مع الاب اسكندر فقال :

أنا عرفتُ الأب الشهيد بولس عندما كنتُ طالبا في الابتدائية وكان يعطينا درس الدين وتعليم تراتيل السعانين وعرفته مستقيما في التعليم الأرثوذكسي، وكذلك درست دورة التناول الاحتفالي وهو كان المسؤول على تلك الدورة وعلمنا حب الكنيسة والالتزام داخل الكنيسة واحترام المقدسات الكنسية.واضاف النجار امابالنسبة إلى خبر اختطافه فكان خبرا مأساويًا لنا وخبر استشهاده كان خبرا مفجعًا لنا وفي وقتها كنتُ طالبا في المرحلة الأولى في الكلية.وعن خصوصية الاستشهاد التي تعززت في الالفية الثانية فقال الراهب النجار عن استشهاد الآباء في هذه الأيام الصعبة يعد رمز إلى تمسكهم بالأرض وعدم التخلي عن الإيمان بالمسيح والعقيدة ، فهم أصبحوا بذار الإيمان لأنهم يمثلون رؤساء القطيع والقطيع يتمثل بهم.

ولو عُدنا إلى القرون الأولى في المسيحية لوجدنا عددا كبيرا من الآباء استشهدوا من اجل الإيمان وبقي الشعب المسيحي متمسك بايمانه لأنهم نظروا إلى قادتهم قُتلوا ولم يتخلوا عن إيمانهم. ولو تخلوا عن إيمانهم لترك الشعب الإيمان وتخلى عن المسيحية. فهم القدوة التي يُحتذى بهم..

اما الاعلامي حارث صلاح فقال انه مازال يستذكر دموع ابناء الكنيسة وهم يودعون الاب بولس بغزارة وبصمت خشية الاجواء الملبدة التي كانت تعصف في المدينة في تلك الفترة واضاف صلاح قمت بتصوير الاب وهو مسجى في نعشه ولم تتملكني الدموع التي ملات وجهي وانا ارى معلمي ومرشدي الروحي وقد انتقل لكنيسة السماء فضلا عن المطران صليبا قام ايضا بالبكاء وهو ينعى رحيل الاب بولس مشيرا الى انه قام باستحصال موافقة البطريرك مار اغناطيوس زكا الاول لترقية الاب اسكندر لرتبة الاب الخوري..

11تشرين الاول

عقد تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية اجتماعاً دورياً بضيافة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري ، وأستهل الاجتماع جدول أعماله بالوقوف دقيقة صمت ترحماً على شهداء أبناء شعبنا وشهداء العراق .

هذا وقد ناقش الاجتماع عدداً من القضايا التي تضمنها جدول أعماله والمتعلقة بواقع شعبنا ومناقشة مستجدات المرحلة الراهنة والواقع السياسي والعسكري في العراق وإقليم كوردستان.

وطالب المجتمعون التحالف الدولي وحكومة العراق وحكومة أقليم كوردستان الأسراع بتحرير الموصل وسهل نينوى وأيلائها ميزة خاصة في التعامل بهذا الأمر لأهميتها والظروف المحيطة بها ،مع ضرورة تسليح قوات شعبنا الكلداني السرياني الآشوري العسكرية لإشراكها في عمليات التحرير ومسك الأرض بعد تحريرها تمهيدا لعودة المهجرين من أبناء شعبنا الى ديارهم .

كذلك تم التأكيد على ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقي المرقم (16) في 21/12/2014 الخاص باستحداث محافظة سهل نينوى لأبناء شعبنا والمكونات المتعايشة معه على أساس أداري وجغرافي وليس على أساس ديني أو قومي أو عرقي وفق ما كفله الدستور العراقي .

كما تم التطرق إلى مشكلة التجاوزات على أراضي شعبنا التي تكررت لأكثر من مرة مع التأكيد على رفض أي قرار يمس بخصوصية هذه الأراضي دون الرجوع إلى الأحكام الشرعية والقوانين العادلة والحق التاريخي لأبناء شعبنا فيها .

وقد بارك تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية خطوة حكومة إقليم كوردستان باستحداث قسم اللغة السريانية في جامعة صلاح الدين ، ومن هذا المنطلق فأن التجمع يحث أبناء شعبنا كافة لاستغلال الفرصة والالتحاق بالدراسة في القسم المذكور .

14 تشرين الثاني

شهد سماء الكرة الارضية اليوم الاثنين 14 تشرين الثاني 2016 ظهور القمر العملاق (سوبر مون) . حيث تابع المهتمون ومحبو الاحداث الغريبة من أبناء عنكاوا ظهور القمر في سماء البلدة هذه الليلة الذي ظهر في اكبر حجم له وأكثر إشراقا .

وذكر علماء الفلك ان القمر في هذه الليلة يكون حجمه أكبر 14 في المائة عن حجمه العادي ، وأكثر سطوعا بنسبة 30 في المائة عن درجة سطوعه العادية .

ويظهر القمر بهذه الصورة نتيجة لوصوله في مداره الى أقرب مسافة من الارض ، وتبلغ المسافة في هذا اليوم بينه وبين الارض نحو 356 ألف كيلومتر .

يذكر ان القمر لم يبلغ هذا القرب من قبل منذ عام 1948 ، ولن تشاهد هذه الظاهرة مرة أخرى حتى 25 تشرين الثاني من عام 2034 .

16 تشرين الثاني

وفي هذا اليوم نشرت وسائل اعلام صورا للدمار الذي خلفه تنظيم داعش في بلدتي بعشيقة وبحزاني وقال صحفيون في تقرير مصور انه لم يمض الا أيام قلائل على تحرير بعشيقة وبحزاني من تنظيم “داعش” بعد عملية عسكرية قامت بها قوات البيشمركة في 7 تشرين الثاني 2016 وباسناد جوي من طيران التحالف .لكن داعش خلّف وراءه مدينة ينتشر الدمار والخراب في كل أرجائها . وتقع بعشيقة التي سيطر عليها داعش مدة سنتين وثلاثة اشهر ، شمال شرق الموصل وتبعد مسافة 20 كلم عن مركز المدينة .

17 تشرين الثاني

عبر بابا الفاتيكان فرانسيس عن شعوره …بالذعر لما يجري من عنف في كل من العراق وسوريا.

ونقلت إذاعة الفاتيكان عن البابا القول لدى استقباله بطريرك كنيسة المشرق الآشورية مار كوركيس الثالث …إن الرجال والنساء والأطفال يعانون في سوريا والعراق من العنف الرهيب والصراعات الدامية، التي لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، ونحن نشعر بالذعر إزاء ذلك.وتابع القول …إن المعاناة والآلام باتت الخبز اليومي للأخوة والأخوات المسيحيين في تلك البقاع، شأنهم شأن باقي الأقليات الدينية والعرقية.

وأشار إلى أن …هؤلاء الأخوة والأخوات يشكلون بالنسبة لنا مثالا ونموذجا، ويحثوننا على البقاء متحدين مع الله، ووضع ثقتنا بمحبته.

وأضاف …إنهم يُظهرون لنا أن حضور الله يبقى محوراً لإيمانهم، وهم يدعونا للمثابرة في إعلان رسالة المحبة والمصالحة والغفران حتى في أوقات المحن.

وفي الختام عبّر بابا الفاتيكان عن امتنانه للبطريرك كوركيس الثالث من زيارته إلى روما مشيداً بالحوار بين الكنائس المسيحية والتزامه به.

20 تشرين الثاني

رفعت القوات الامنية العلم العراقي على دير مار بهنام بعدما دخلت قرية الخضر التي يقع فيها الدير الذي يرقى تاريخ تاسيسه الى القرن الرابع الميلادي .

يبعد الدير مسافة 14 كم جنوب بلدة بخديدا وحوالي 30 كم جنوب شرق الموصل.وابرزت الصور الخاصة بالفضائية الموصلية تدميرا كاملا باروقة الدير فضلا عن تشويهه حيث يرقى اخر ترميم للدير في منتصف ثمانينات القرن المنصرم بعد ان تم توسعته .

وتجدر الاشارة الى ان تنظيم داعش كان قد بث صورا لعمليات تشويه وتدمير البنية العمرانية للدير مع ازالته للنقوش والزخارف التي كانت تحويها واجهته فضلا عن تفجيره للجب المجاور للدير ..

21 تشرين الثاني

شيع المئات من أبناء سرسنك و بمشاركة ابناء شعبنا من عنكاوا و دهوك و مناطق اخرى في اقليم كوردستان جثمان القيادي في كيان ابناء النهرين و البرلماني السابق شمائيل ننو بنيامين الى مثواه الأخير في سرسنك.

وبدأت مراسيم التشييع بتجمع اهل الفقيد و رفاقه و جمع كبير من ابناء شعبنا في كنيسة مار يوحنا بمدينة عنكاوا صباح يوم الاربعاء 16 من تشرين الثاني 2016، و انطلق الموكب في الساعة العاشرة صباحاً متوجهين الى ناحية سرسنك في محافظة دهوك لاقامة قداس الجنازة في كنيسة مار متى الرسول بحضور رسمي وشعبي كبير.

وبعد الانتهاء من مراسيم الصلاة، اقيمت مسيرة تشييع لجثمان الراحل ننو انطلقت من الكنيسة و مروراً بازقة البلدة و اخيراً الى مقبرة سرسنك، بعدها اقيم مجلس العزاء على روحه الطاهرة في سرسنك و حضره جمع حاشد من اهالي واصدقاء الفقيد والمسؤولين الحكوميين والحزبيين، و اختتمت مراسيم العزاء في عنكاوا في كنيسة مار يوحنا.

ويعد الفقيد من الشخصيات القومية المعروفة في الساحة السياسية، شغل منصبا قياديا في الحركة الديمقراطية الاشورية لعدة سنوات وعضو المجلس السياسي لكيان ابناء النهرين قبل وفاته.والراحل شمائيل ننو متزوج من السيدة ليديا بابا و اب لكل من (خورا، أوارا، رومراما، بانيتا) .

21 تشرين الثاني

اكد محافظ نينوى نوفل حمادي السلطان أن ناحية برطلة ستكون الموقع البديل لمقر المحافظة ودوائرها، مشيرا إلى أن قرار فصل بعض القيادات الأمنية في المحافظة كان بسبب “تقصيرهم”.

وقال السلطان، خلال مؤتمر صحفي ، إن الموقع البديل للمحافظة سيكون ناحية برطلة، مضيفا أن “جميع دوائر الموصل ستتحول إلى برطلة أو أربيل”.

كما أشار السلطان إلى أن قرار فصل بعض القيادات الأمنية في المحافظة والذي تم مؤخرا، كان بسبب “تقصيرهم”، موضحا بالقول إن “هذا مصير كل من يقصر بأداء واجبه كائنا من يكون”.

يذكر أنه تم نقل مقر محافظة نينوى إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وذلك بعد سيطرة تنظيم داعش على المحافظة ومركزها الموصل في حزيران عام 2014. وتشن القوات الأمنية المشتركة الآن حملة عسكرية واسعة انطلقت في الـ17 من شهر تشرين الأول الماضي، لاستعادة المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في المحافظة ومنها مدينة الموصل.