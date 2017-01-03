مطلع العام الجديد:أعاصير وعواصف وحرائق
اوستن (تكساس) -سانتياجو -(رويترز): اندلع حريق هائل في مدينة فالباريسو الساحلية في تشيلي مساء يوم الاثنين وأتى على ما لا يقل عن 100 منزل وتسبب في إجلاء نحو 400 شخص.
وقال وزير الداخلية محمود علوي في تصريحات تلفزيونية إن 19 شخصا أصيبوا بإصابات طفيفة بينهم 16 يعانون من مشكلات في التنفس. وأضاف أن الكهرباء انقطعت في البداية عن نحو 47 ألف عميل بالمنطقة لكنها عادت إلى الجميع باستثناء 350. وقالت الحكومة إن عشرات من فرق الإطفاء من فالباريسو وبلديات مجاورة شاركت في مكافحة الحريق وإنه تم إرسال محققين لتحديد أسبابه.
فيما ضربت عاصفة شديدة جنوب الولايات المتحدة يوم الاثنين بأمطار غزيرة وبالبرد ورياح قوية قطعت خطوط الكهرباء في عدة ولايات على طول ساحل خليج المكسيك مع ورود أنباء عن وصول أعاصير إلى ولاية مسيسبي.
وأصدرت هيئة الأرصاد الوطنية تحذيرات من الأعاصير تمتد من ولاية لويزيانا حتى فلوريدا وتحذيرات من السيول في عدة ولايات في تلك المنطقة. ولم ترد تقارير على الفور عن وقوع إصابات أو وفيات بسبب العاصفة. وقالت الهيئة «جميع الأخطار الشديدة ستكون محتملة بما في ذلك الرياح والأعاصير المدمرة خصوصا في أنحاء مناطق في جنوب شرق ولاية لويزيانا ووسط وجنوب مسيسبي مرورا بجنوب ألاباما وفلوريدا بانهدل.»
وأضافت أن هناك أنباء عن وصول أعاصير إلى ثلاثة أماكن في مسيسبي. وقال راي كولمان وهو متحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ في مسيسبي «لم تقع أضرار على نطاق واسع.» وقالت الإدارة إن ما يقرب من 20 ألف عميل في الولاية بدون كهرباء بسبب العاصفة.
وقالت الوكالة إن الرياح الشديدة أدت كذلك إلى سقوط خطوط كهرباء وأشجار في ولاية تكساس بما في ذلك منطقة هيوستن وفي لويزيانا.
وذكرت شركات كهرباء أن أكثر من 11 ألف مشترك كانوا بدون كهرباء حتى مساء يوم الاثنين في تكساس ولويزيانا بسبب العاصفة.
وكان للعواصف تأثير محدود على الرحلات الجوية حيث ألغيت 32 رحلة جوية في مطار بوش الدولي في هيوستن أحد أكثر المطارات إزدحاما في البلاد حسبما أفادت شركة فلايت أوير دوت كوم