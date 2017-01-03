مطلع العام الجديد:أعاصير وعواصف وحرائق 

– January 3, 2017

اوستن‭ ‬‭(‬تكساس‭)‬‭ ‬‭-‬سانتياجو‭ ‬‭-(‬رويترز‭)‬:‭ ‬اندلع‭ ‬حريق‭ ‬هائل‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬فالباريسو‭ ‬الساحلية‭ ‬في‭ ‬تشيلي‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬وأتى‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬100‭ ‬منزل‭ ‬وتسبب‭ ‬في‭ ‬إجلاء‭ ‬نحو‭ ‬400‭ ‬شخص‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬محمود‭ ‬علوي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬إن‭ ‬19‭ ‬شخصا‭ ‬أصيبوا‭ ‬بإصابات‭ ‬طفيفة‭ ‬بينهم‭ ‬16‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬مشكلات‭ ‬في‭ ‬التنفس‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الكهرباء‭ ‬انقطعت‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬عن‭ ‬نحو‭ ‬47‭ ‬ألف‭ ‬عميل‭ ‬بالمنطقة‭ ‬لكنها‭ ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬الجميع‭ ‬باستثناء‭ ‬350‭. ‬وقالت‭ ‬الحكومة‭ ‬إن‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬فرق‭ ‬الإطفاء‭ ‬من‭ ‬فالباريسو‭ ‬وبلديات‭ ‬مجاورة‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الحريق‭ ‬وإنه‭ ‬تم‭ ‬إرسال‭ ‬محققين‭ ‬لتحديد‭ ‬أسبابه‭.‬

‮ ‬‭ ‬فيما‭ ‬ضربت‭ ‬عاصفة‭ ‬شديدة‭ ‬جنوب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬بأمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬وبالبرد‭ ‬ورياح‭ ‬قوية‭ ‬قطعت‭ ‬خطوط‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬ولايات‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬ساحل‭ ‬خليج‭ ‬المكسيك‭ ‬مع‭ ‬ورود‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬وصول‭ ‬أعاصير‭ ‬إلى‭ ‬ولاية‭ ‬مسيسبي‭.‬

وأصدرت‭ ‬هيئة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الوطنية‭ ‬تحذيرات‭ ‬من‭ ‬الأعاصير‭ ‬تمتد‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬لويزيانا‭ ‬حتى‭ ‬فلوريدا‭ ‬وتحذيرات‭ ‬من‭ ‬السيول‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬ولايات‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭. ‬ولم‭ ‬ترد‭ ‬تقارير‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭ ‬أو‭ ‬وفيات‭ ‬بسبب‭ ‬العاصفة‭. ‬وقالت‭ ‬الهيئة‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬الأخطار‭ ‬الشديدة‭ ‬ستكون‭ ‬محتملة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الرياح‭ ‬والأعاصير‭ ‬المدمرة‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬ولاية‭ ‬لويزيانا‭ ‬ووسط‭ ‬وجنوب‭ ‬مسيسبي‭ ‬مرورا‭ ‬بجنوب‭ ‬ألاباما‭ ‬وفلوريدا‭ ‬بانهدل‭.‬‮»‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬وصول‭ ‬أعاصير‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أماكن‭ ‬في‭ ‬مسيسبي‭. ‬وقال‭ ‬راي‭ ‬كولمان‭ ‬وهو‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬وكالة‭ ‬إدارة‭ ‬الطوارئ‭ ‬في‭ ‬مسيسبي‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تقع‭ ‬أضرار‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭.‬‮»‬‭ ‬وقالت‭ ‬الإدارة‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬عميل‭ ‬في‭ ‬الولاية‭ ‬بدون‭ ‬كهرباء‭ ‬بسبب‭ ‬العاصفة‭.‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬إن‭ ‬الرياح‭ ‬الشديدة‭ ‬أدت‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬خطوط‭ ‬كهرباء‭ ‬وأشجار‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬تكساس‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬منطقة‭ ‬هيوستن‭ ‬وفي‭ ‬لويزيانا‭.‬

وذكرت‭ ‬شركات‭ ‬كهرباء‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬ألف‭ ‬مشترك‭ ‬كانوا‭ ‬بدون‭ ‬كهرباء‭ ‬حتى‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬تكساس‭ ‬ولويزيانا‭ ‬بسبب‭ ‬العاصفة‭. ‬

وكان‭ ‬للعواصف‭ ‬تأثير‭ ‬محدود‭ ‬على‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬حيث‭ ‬ألغيت‭ ‬32‭ ‬رحلة‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬بوش‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬هيوستن‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬المطارات‭ ‬إزدحاما‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬شركة‭ ‬فلايت‭ ‬أوير‭ ‬دوت‭ ‬كوم