– January 3, 2017

إنهيارات متتالية للتنظيم في الساحل الايسر وتحرير أربعة أحياء ستراتيجية

خبير لـ ( الزمان) : إعتداءات داعش دليل عدم قدرته على الصمود

بغداد – محمد الصالحي

عزا خبير عسكري الاعتداءات الاجرامية التي طالت بعض المدن الى انهيار تنظيم داعش في الساحل الايسر وادراكه بعدم قدرته الفعلية على مجابهة التقدم العسكري للقوات المشتركة، فيما احرزت القوات تقدما سريعا حيث تمكنت من تحرير اربعة احياء ستراتيجية خلال يوم واحد.

وقال الخبير العسكري صفاء الاعسم لـ(الزمان) ان (الاعتداءات الارهابية التي حدثت مؤخرا في بعض المناطق دليل واضح على هزيمة داعش وعدم قدرته على مواجهة تقدم القوات الامنية في الصفحة الثانية من عمليات قادمون يانينوى وتوصف بصحوة الموت). واضاف ان (القوات الامنية حققت تقدما سريعا للغاية بمعارك الصفحة الثانية مقارنة مع الجداول الزمنية التي وضعت وتمكنت من تحرير عدة احياء كبيرة بايام معدودة ). وتابع ان ( القوات المشتركة تحرز انتصارات متتالية في جميع المحاور وستتمكن من تطهيرالساحل الايسر بتاريخ 6 كانون الثاني والذي يصادف ذكرى تأسيس الجيش). وبين ان (معارك الساحل الايمن ستكون مختلفة من حيث الخطة والتكتيك القتالي بسبب كثافة المواطنين الساكنين فيها والبالغ عددهم نحو 450 الف مواطن و لضيق ازقة المدينة القديمة في الساحل الايمن ).وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان تلقته (الزمان) امس إن (قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من تحرير الحي الصناعي في الكرامة والمنطقة الصناعية وفرض السيطرة على سايلو الكرامة ومعمل الطحين وشركة سيارات مرسيدس ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه). وتابع ان (القوات تمكنت من تحرير منطقة المعارض والمجمع التجاري للمواد الاحتياطية جنوب حي التأميم في الساحل الايسر).

جند الخلافة

مشيرا الى ان (تلك القوات رفعت العلم العراقي فوقهما).وأضاف أن (القوة إستولت على دبابه وناقلة وعجله معدة للتفخيخ).وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان تلقته (الزمان ) امس ان (قوات الرد السريع تمكنت من تدمير مقر جند الخلافة ولاية نينوى ومعمل تفخيخ ومقر الطائرات المسيرة لتنظيم داعش في حي الميثاق شرقي المحافظة). الى ذلك قال قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله في بيان تلقته (الزمان) امس انه (بناء على معلومات من مديرية الاستخبارات العسكرية نفذ سلاح الجو ضربات جوية موجعة على مواقع داعش ).وأضاف ان (القصف اسفر عن تدمير معمل تفخيخ العجلات في حي 17 تموز في الموصل ومخزن للاسلحة في وادي حجر من جهة السايلو الجانب الأيمن ومعمل تفخيخ عجلات الجانب الأيمن في حي الشفاء).وتابع ان (الهجوم اسفر ايضا عن تدمير مقر الحسبة طريق موصل – تلعفر جنوب قرية حليلة وتدمير ورشة لتفخيخ العجلات في حي المالية بالموصل وتجمع لقيادات داعش في المجموعة الثقافية).

مقتل ارهابي

واعلن مصدر امس ( مقتل الارهابي المدعو ابو جنات الموصلي المتخصص بصناعة قذائف الهاون التابع لداعش على يد ابنه البالغ من العمر13سنة وذلك بعد عودته من ما يسمى معسكرات تدريب أشبال الخلافة حيث اصدر المدعو ابو جنات امرا بضرورة الالتحاق بساحات المعارك مما دفع ابنه الى قتل والده والهروب من منزله وتسليم نفسه الى القوات الامنية في الجانب الايسر). واضاف ان (ما يسمى باللجان الأمنية التابعة لداعش قامت على اثر الحادث بمحاصرة المكان وتعميم اوصافه على السيطرات التابعة لما يسمى بديوان الحسبة ).

وفي الانبار قال القيادي في حشد المحافظة ناظم الجغيفي في تصريح امس ان (القادة الامنيين المشرفين على القطعات العسكرية في القاطع الغربي للمحافظة ارجأت عملية اقتحام المناطق الخاضعة لسيطرة عناصر داعش في مناطق عنة ورواه والقائم بسبب سوء الاحوال الجوية وان القوات الامنية اكملت كافة استعداداتها لاقتحام هذه المناطق).واضاف ان (مناطق غربي الانبار شهدت موجة ضباب ما أدى الى توقف حركة السير وانعدام الرؤية في مناطق عديدة ما دعا القيادات الامنية الى ارجاء عملية اقتحامها لحين انجلاء هذه الاجواء).

وقال مصدر امس إن (تعزيزات عسكرية من الجيش بالفرقة السابعة وعمليات الجزيرة وطوارئ شرطة الانبار وصلت الى قضاء حديثة). وأضاف أن (الهدف من تلك التعزيزات هو استعداد لتحرير مدينة عنة من تنظيم داعش والتي من المقرر التي تنطلق خلال الساعات المقبلة). وفي ديالى اعلن مصدر في شرطة المحافظة عن اعتقال خمسة من عناصر داعش وسط قضاء الخالص.

وقال المصدر امس إن (معلومات استخبارية قادت إلى وجود خمسة من عناصر داعش في أحد المنازل السكنية وسط قضاء الخالص). مشيرا إلى ان (القوات الأمنية ألقت القبض عليهم وبحوزتهم أجهزة اتصال حديثة ليتواصلوا مع قادتهم حسب اعترافهم).