– January 3, 2017

الداخلية : إنجاز 790 ألف بطاقة وطنية خلال العام الماضي

بغداد – صباح الخالدي

اصدرت وزارة الداخلية أكثر من 790 ألف بطاقة وطنية موحدة للمواطنين خلال العام الماضي, فيما سجلت مديرية المنافذ الحدودية ارباحا شهرية باكثر من 25 مليار دينار.

وقال بيان للوزارة امس أن (الوكيل الأقدم للوزارة عقيل الخزعلي ترأس اجتماعا للجنة العليا للبطاقة الوطنية بحضور الجهات المعنية والساندة للمشروع وجرت خلاله مناقشة جملة من القضايا التي تخص عمل المشروع وخطة الانتشار للعام 2017 وما تحقق من مقررات الاجتماع السابق وتعزيز الجانب الإعلامي لمشروع البطاقة الوطنية).وأضاف (كما تمت مناقشة بعض الحلول للمشاكل التي قد تواجه العمل وشدد وكيل الوزارة على استكمال جميع فروع البطاقة في المحافظات كافة).

وأشار البيان الى ان (المجتمعين شددوا على ضرورة تواصل الدعم من قبل الوزارة لهذا المشروع). لافتا الى انه (تم الإعلان خلال هذا الاجتماع عن اصدار 790 ألفاً و547 بطاقة خلال العام 2016 كما تم الإعلان عن اغلاق 50 دائرة وأرشفة 11 ألفاً و437 سجلا كما أقيمت 74 دورة لمنتسبي دائرة البطاقة شارك فيها 1421 متدرباً داخل البـــــــــــــلاد ).

ومن جانبه كشف مدير عام المنافذ الحدودية اللواء سامي السوداني عن وصول ايرادات المنافذ خلال شهر كانون الاول 2016 الى اكثر من 25 مليار دينار. وقال السوداني في تصريح امس ان ( ايرادات المنافذ الحدودية خلال شهر كانون الاول 2016 بلغت 25 مليارا و291 مليون دينار).

واضاف ان (منفذ سفوان الحدودي كان الاول بالواردات حيث بلغت واردات المنفذ 11 مليارا و952 مليون دينار). وقالت مديرية شرطة النجدة في بيان امس انها (خرجت دورة الأساس 34 والتي اطلق عليها دورة قادمون يانينوى).

واضاف ان (المتدربين تلقوا في هذه الدورة تدريبات مكثفة في مجال حفظ الأمن وحقوق الانسان).مشيرا الى ان ( حفل التخرج حضره مدير شرطة النجدة اللواء عيسى عبد الخضر سحيب وعدد من ضباط ومنتسبي نجدة بغداد).