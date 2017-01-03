– January 3, 2017

توزيع المنتجات بين النازحين في صلاح الدين

خبير لـ (الزمان): تعيينات النفط لا تخضع لعامل طائفي

بغداد- شيماء عادل

أستبعد خبير نفطي صحة اتهامات عن اعتماد التعيينات في وزارة النفط على اساس الانتماء الطائفي والمناطقي، مؤكداً ان التعيينات في الحقول والشركات النفطية عادة مايخضع الى اعتبارات الحاجة والاختصاصات المطلوبة بغض النظر عن انتماء المتقدمين لشغل تلك الوظائف والدرجات.وقال الخبير حمزة الجواهري لـ(الزمان) امس ان (العراق يحتوي على حقول وآبار كبيرة وبالتأكيد هناك شركات اجنبية عاملة في هذه المواقع وبالنظر لهذا العدد الكبير تبرز الحاجة الى مهندسين مختصين في مجالات النفط او مجالات اخرى تحددها الشركات او الوزارة )، مضيفًا ان (التعيين في وزارة النفط او الحقول النفطية في جميع المحافظات والشركات العاملة في هذه الحقول لا يخضع لمبدأ مناطقي اي ان التعيين يكون بحسب الحاجة ومن غير المنطقي ان يتم التعيين على اساس المبدأ المناطقي)، مستدركًا( ولكن قد يكون هناك مثلا اولوية للمهندسين الساكنين في محافظة البصرة اذا كانوا ضمن الشروط والجهة التي تطلب التعيين في المحافظة ذاتها ولكن لا يمنع ان تأخذ الشركات اختصاصات اخرى من المهندسين الساكنين في محافظات اخرى ). وأكد الجواهري ان (التعيين في الشركات النفطية مبني على اساس الخبرة والاختصاص المطلوب)، مؤكداً (حاجة الشركات للمهندسين العاملين في مجال النفط بأعداد كبيرة جدا )، نافيا صحة ماتردد عن قيام الوزارة بتعيين المهندسين على اساس الانتماء الطائفي والمناطقي. من جهتها نفت الوزارة ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعيينها 154 مهندسا في الشركات النفطية على اساس مناطقي .وقالت في بيان امس ان (بعض مواقع التواصل الاجتماعي أثارت ضجة مفتعلة واضحة الاهداف والغايات بشأن تعيين 154 مهندسا في الشركات النفطية،وفي الوقت الذي تؤمن به الوزارة بحرية التعبير والرأي والرأي الآخر تود ان توضح بأنها تنظر بعين العدل والمساواة الى جميع العراقيين بجميع قومياتهم وأطيافهم وأنهم يتمتعون بفرص متساوية في الحصول على الوظائف الحكومية التي تعلن عنها الوزارة وفق التعليمات والقرارات النافذة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين والحاجة الفعلية للاختصاصات فضلا عن توفرالدرجات الوظيفية في الشركات النفطية)، موضحة أن (الأمر الوزاري بالتعيين قد صدر من دون النظر الى هوية وانتماء المتقدمين للتعيين بل تعاملت الوزارة مع الجميع على أنهم مواطنون متساوون بالحقوق والواجبات سواء أكانوا من اهل الجنوب او الوسط او الشمال او المناطق الغربية فهم بجميع اطيافهم يستحقون التعيين وفقا للدستور والتوجه العام للدولة والحكومة الاتحادية اذا ما توفرت فيهم الشروط الواجب توفرها في التقديم للتعيين). واهاب البيان بالمواطنين (عدم الاستماع الى الأصوات النشاز التي تحاول تزييف الحقائق وإرباك الرأي العام لأهداف ومصالح ضيقة). من جهة اخرى، تستمر شركة توزيع المنتجات النفطية بتوزيع النفط الأبيض بين العوائل النازحة في محافظة صلاح الدين. وقال بيان للشركة تلقته (الزمان) امس ان (الشركة تواظب على توفير و تجهيز العوائل النازحة في المحافظات كافة و خاصةً المناطق المحررة في الموصل والأنبار وصلاح الدين بإحتياجاتها من المشتقات النفطية وخاصةً النفط الأبيض والغاز السائل وذلك بتوجيه من مدير عام الشركة علي عبد الكريم الموسوي)، مؤكداًالبيان أنه (تم توزيع منتوج النفط الأبيض على العوائل النازحة من الشرقاط و بيجي في مجمع شقلاوة في حي الشهداء بمدينة تكريت و بواقع 100 لتر لكل عائلة بحسب البطاقة التموينية).