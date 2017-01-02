داعش يهاجم بعنف في مدينة الصدر والعظيم والزعفرانية والشرقاط وبيجي

– January 2, 2017

هولاند في بغداد:تعزيز المشاركة الفرنسية ضد الارهاب

بغداد-تكريت – كريم عبد زاير

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند خلال زيارة للعاصمة العراقية بغداد الاثنين إن فرنسا ستحارب أي جهاديين فرنسيين تجدهم في ميادين القتال في العراق وستعتقلهم إذا عادوا لموطنهم وستعمل على نزع الفكر المتطرفعن أطفالهم.

وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية إن هناك نحو 60 مواطنا فرنسيا يحاربون في صفوف متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الموصل الشمالية فحسب وإن مئات آخرين في باقي أنحاء البلاد وفي سوريا.

وقال أولوند خلال مؤتمر صحفي «سنحاربهم مثلما (نحارب) كل الجهاديين..لأنهم يهاجموننا ولأنهم يعدون لهجمات على أراضينا.»

وتابع قوله خلال الزيارة التي تستمر يوما إنه سيتم احتواء أطفال المتشددين ونزع الفكر المتطرف منهم. وقال .»نستعد لهذه العودة ولكيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال.»

وقال الرئيس الاشتراكي الذي تعرضت بلاده لسلسلة من هجمات المتشددين في العامين الماضيين إن الجنود الذين يخدمون في التحالف بقيادة الولايات المتحدة يحولون دون وقوع المزيد من عمليات القتل الجماعي فيبلادهم.

وقال أولوند «كل ما يسهم في إعادة إعمار العراق يعد خطوة إضافية لتجنب ضربات داعش على أراضينا.» قتل32 شخصا في تفجير سيارة ملغومة بميدان مزدحم في حي مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد اليوم الاثنين وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم كما قطع لفترة وجيزة طريقا رئيسيا من بغداد شمالا إلى مدينةالموصل آخر معقل كبير للمتشددين في البلاد.

وفي بيان نشرته على الإنترنت وكالة أعماق الإخبارية التي تدعم التنظيم قالت داعش إنها استهدفت تجمعا للشيعة. وأصيب 67 شخصا في الانفجار. وقتل ثمانية أشخاص آخرين في ثلاثة هجمات بالمدينة ليرتفع عدد القتلى في تفجيرات بغداد إلى أكثر من 60 شخصا في الأيام الثلاثة الماضية.

علاوة على ذلك قتل سبعة من رجال الشرطة قرب مدينة النجف بجنوب البلاد أمس الأحد.

وقال التنظيم إن هجمات اليوم الاثنين تأتي «ثأرا للاستهدفات المتكررة للمؤسسات الصحية في ولاية نينوى « من قبل القوات العراقية التي تدعمها الولايات المتحدة.

واستهدف تنظيم داعش مواقع للجيش بعيدا عن ساحة المعركة الرئيسية فقتل 16 على الأقل من المقاتلين الموالين للحكومة وقطع طريقا استراتيجيا يربط بغداد بالموصل.

وقالت مصادر بالجيش والشرطة إن المتشددين هاجموا ثكنات للجيش قرب مدينة بيجي الواقعة على بعد 180 كيلومترا شمالي بغداد فقتلوا أربعة جنود وأصابوا 12 شخصا بينهم مقاتلو عشائر من السنة. وأشار مسؤولون محليون ومصادر أمنية إلى أن المتشددين استولوا على أسلحة وشنوا هجمات بالمورتر على بلدة الشرقاط القريبة فأجبروا قوات الأمن على فرض حظر للتجول وإغلاق مدارس ومكاتب بالبلدة.

وقال علي الدودح رئيس بلدية الشرقاط إن الدولة الإسلامية سيطرت على ثلاث نقاط تفتيش على الطريق الرئيسي بين بيجي والشرقاط بعد الهجمات. وأضاف لرويترز عبر الهاتف أن القصف في الشرقاط أسفر عن مقتلطفلين على الأقل.

وفي هجوم منفصل قالت الشرطة ومصادر طبية إن مسلحين اقتحموا قرية قرب بلدة العظيم التي تقع على بعد 90 كيلومترا شمالي بغداد وأعدموا تسعة مقاتلي عشائر من السنة بالرصاص في الرأس. وذكرت مصادر بالشرطة أن ثلاثة على الأقل من المقاتلين الشيعة في جماعات مسلحة موالية للحكومة قُتلوا أيضا وأصيب سبعة عندما هاجم متشددون موقعهم قرب العظيم بقذائف المورتر والأسلحة الآلية.

وخص بالذكر ضربتين جويتين الشهر الماضي على مستشفيات في شرق الموصل إحداهما لنجدة قوات عراقية وقال الجيش الأمريكي إن الثانية استهدفت متشددين داخل عربة فان. ويرجح أن إحدى الضربتين أوقعتمدنيين.

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للصحفيين بعد اجتماعه بالرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند «الإرهاب سيحاول أن يضرب المدنيين ليعوض خسائره ولكن نؤكد للشعب العراقي ولكل شعوب العالم بأننا قادرون علىالقضاء على الإرهاب وقادرون أن نقصر عمر الإرهاب.»

واستهدف التفجير الاثنين في مدينة الصدر ميدانا عادة ما يتجمع به العمال.

وهناك تسع نساء بين الضحايا كن في حافلة صغيرة تمر بالمكان. وظهرت جثثهن داخل البقايا المتفحمة للحافلة. ولطخت الدماء الأرض في مكان قريب. وقالت الشرطة ومصادر طبية إن خمسة أشخاص قتلوا في تفجير بسيارة ملغومة متوقفة استهدف شخصية دينية سنية قرب مسجد في غرب بغداد وقتل شخص وأصيب تسعة في انفجار منفصل قرب مستشفى بوسطبغداد.

وفي منطقة الزعفرانية إلى الجنوب الشرقي قتل شخصان وأصيب سبعة آخرون في انفجار سيارة ملغومة.

قال الجيش الأمريكي إن أحد أفراد قوات التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية قتل في «حادث غير قتالي» في العراق اليوم الاثنين.

ولم يكشف الجيش الأمريكي عن اسم وجنسية وملابسات مقتل الجندي لكنه قال في بيان إن الحادث قيد التحقيق.

وأضاف المتحدث أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تقوم أيضا بتطهير حي الكرمة الشمالي من فلول المتشددين وهي المنطقة الرابعة التي يتم استعادتها في الأسبوع الأخير.