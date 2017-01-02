طائرات تركية وروسية تدمر أهدافاً لداعش في سوريا

– January 2, 2017

أنقرة – برلين – الزمان

قال الجيش التركي الاثنين إن طائرات حربية ومدفعية تركية قصفت أهدافا لتنظيم داعش -الدولة الإسلامية في سوريا فقتلت 22 من متشددي التنظيم فيما قصف الطيران الروسي المتشددين قرب مدينة الباب التييسيطرون عليها.

وفي استعراض لعملياته العسكرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية دعما لمقاتلي المعارضة في شمال سوريا أضاف الجيش أن الطيران الروسي دمر أهدافا للتنظيم في منطقة دير قاق التي تقع على بعد ثمانيةكيلومترات جنوب غربي الباب.

وانطلقت العملية التركية العسكرية «درع الفرات» قبل أكثر من أربعة أشهر لإبعاد متشددي الدولة الإسلامية عن منطقة الحدود وتحاصر القوات مدينة الباب منذ أسابيع.

فيماذكر مكتب مسؤول الادعاء بولاية ألمانية الاثنين إن مهاجرا سوريا وصل إلى ألمانيا قبل عامين ألقي القبض عليه للاشتباه بطلبه أموالا من تنظيم الدولة الإسلامية لدهس حشد بشاحنة ملغومة.

ويأتي ذلك الإجراء في أعقاب هجوم وقع قبل أسبوعين عندما اقتحم تونسي كان طلب لجوئه قد رفض سوقا لعيد الميلاد في برلين بشاحنة فقتل 12 شخصا. وقتلت الشرطة الإيطالية بالرصاص لاحقا المهاجم واسمه أنيسالعامري (24 عاما).

وقال ممثل الادعاء في مدينة ساربروكن بغرب ألمانيا إن السوري البالغ من العمر 38 عاما ألقي القبض عليه يوم السبت وصدر أمر اعتقال رسمي ضده أمس الأحد للاشتباه بمحاولته جمع 180 ألف يورو (189 ألف دولار)لتمويل هجوم.

وأضاف المدعى كريستوف ريبمان أن الرجل الذي لم يذكر اسمه يشتبه بسعيه لجمع الأموال من الدولة الإسلامية في سوريا لشراء شاحنات وتحميل 500-400 كيلوجرام من المواد المتفجرة في كل منها.

وتابع في بيان «يشتبه …بطلبه 180 ألف يورو من شخص في سوريا من على هاتفه المحمول من ساربروكن في ديسمبر 2016 كي يحوز مركبات لتحميلها بالمتفجرات ودهس حشد بها.»

واعترف الرجل بالاتصال بالدولة الإسلامية لكنه نفى أنه كانت لديه أي خطط لشن هجوم.

وأضاف ريبمان لرويترز «قال إنه أراد المال من الدولة الإسلامية لدعم عائلته في سوريا» مضيفا أن الرجل السوري قال أنه أراد خداع التنظيم المتشدد لإرسال أموال له.

والرجل السوري من مدينة الرقة المعقل الرئيسي للدولة الإسلامية في البلاد. وكان مكتب المدعي في ساربروكن قرب الحدود الفرنسية قد تلقى معلومات بشأن أنشطته من مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية.

وجاء السوري إلى ألمانيا في الخامس من ديسمبر كانون الأول 2014 قبل قليل من وصول 1.1 مليون طالب لجوء من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا في 2015. وحصل على إذن بالبقاء في ألمانيا في 12 يناير كانون الثاني2015.