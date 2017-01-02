تغيير أحرف لافتة «هوليوود» الشهيرة في لوس انجليس إلى هوليويد

– January 2, 2017

إيرادات السينما في أمريكا تسجل رقماً قياسياً

لوس انجليس -رويترز):تم تغيير أحرف اللافتة المعلقة على تلة تطل على مركز السينما والتلفزيون في جنوب كاليفورنيا الليلة الماضية من «هوليوود» إلى «هوليوويد» تمجيدا لمخدر الماريوانا الذي يطلق عليه «ويد».

استيقظ السكان صباح الأحد ليجدوا اللافتة المنصوبة على التلة منذ عام 1923 وقد تحولت إلى «هوليويد».

وقال السارجنت بروبرت بايان من إدارة شرطة لوس انجليس في حديث هاتفي إن كاميرات المراقبة في المدينة التقطت صورا لشخص يرتدي ملابس سوداء في نحو الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش)تعتقد الشرطة إنه وراء تغيير أحرف اللافتة.

وقال بايان إن قماشا مشمعا (تاربولين) وُضع على حرفين لتبديلهما والحراس يدرسون كيفية إزالته. وتابع انه ليس هناك مشتبه بهم لكن هذا الشخص إذا ما ألقي القبض عليه قد يواجه اتهام بجنحة التعدي على ممتلكات عامة. وأقر الناخبون في كاليفورنيا بسهولة قرارا بجعل تعاطي الماريوانا للبالغين غير مجرم قانونيا في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني رغم أن المخدر ظل محظورا في القانون الاتحادي الأمريكي. من جهة اخرى قالت شركة كوم سكور لتتبع إيرادات السينما إن إيرادات السينما في أمريكا الشمالية سجلت رقما قياسيا وصل إلى 11.4 مليار دولار في 2016 لتصبح بذلك أعلى إيرادات يتم تسجيلها سنويا في التاريخ. والعام الماضي تجاوزت الإيرادات الرقم القياسي الذي تم تسجيله في 2015 والذي وصل إلى 11.14 مليار دولار.

وقالت الشركة إن (فايندنج دوري) الذي حقق مبيعات بلغت 486.3 مليار دولار في الولايات المتحدة وكندا تصدر الإقبال على مشاهدة الأفلام في 2016.

وحل فيلم (روج وان) من سلسلة أفلام ستار وورز في المركز الثاني في نهاية العام لكن الفيلم بدأ عرضه في 16 ديسمبر كانون الأول في الولايات المتحدة ومازال محافظا على تحقيق إيرادات قوية.

وذكرت كوم سكور أن قائمة أعلى عشرة أفلام تحقيقا للإيرادات العام الماضي تتضمن ستة أفلام من إنتاج شركة ديزني بينها أول ثلاثة أفلام ومنها (كابتن أمريكا: سيفيل وور) الذي حقق 408 ملايين دولار.