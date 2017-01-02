– January 2, 2017

الرئيس الفرنسي يناقش مع البارزاني التطورات السياسية والحرب على الإرهاب

هولاند يرى تحرير الموصل خلال أسابيع وقائد أمريكي يؤكد الحاجة إلى ثلاثة أشهر

بغداد – قصي منذر

اعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي وصل بغداد صباح امس عزم بلاده تنظيم مؤتمر دولي جديد لاعادة اعمار الموصل بعد تحريرها من داعش مؤكدا ان (القضاء على داعش في الموصل يحتاج الى اسابيع فقط ). وبارك هولاند خلال لقائه برئيس الوزراء حيدر العبادي امس (الانتصارات المتحققة في العراق على داعش). مؤكدا ان (فرنسا ستكون دوما الى جانب العراق في حربه ضد داعش وما بعدها فالعراق اسهم بتراجع عصابات داعش ولولاكم لما تحققت الانتصارات وانهزمت هذه العصابات). واضاف هولاند ان (القضاء على داعش بالموصل يستغرق اسابيع وليس سنوات لاسيما ان التنظيم بدأ يتراجع امام القوات العراقية ونهايته قريبة)، لافتا الى انه (اتفقنا مع القيادة العراقية على ان يكون المقاتلون على الارض من العراقيين حصرا)، مبينا ان (بلاده ستشارك في كامل طاقتها باعادة اعمار الموصل). وتابع هولاند ان (بلاده مستعدة لتنظيم مؤتمر دولي جديد لجمع التمويل والاسهام في عملية اعمار الموصل بعد التحرير). عادا ان ( محاربة داعش في العراق يسهم في حماية بلاده من الإرهاب). من جانبه اشاد العبادي (بدور فرنسا المشاركة ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش)، نافيا (وجود قوات قتالية للتحالف الدولي على الارض) ، مشيرا الى ان (دوره يقتصر على اسناد القوات العراقية)، لافتا الى ان (القوات العراقية تقاتل داخل الموصل حاليا ونحقق الانتصارات المتتالية وهناك تعاونا من الاهالي). واضاف (اننا في المراحل الاخيرة لانهاء داعش عسكريا ونأمل بان ينتهي في المنطقة كذلك). داعيا الى (ضرورة التعاون الاستخباري مع فرنسا والدول الاخرى للقضاء على مخططات الارهاب الاجرامية). كما التقى هولاند رئيس الجمهورية فؤاد معصوم . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين بحثا الحرب على داعش والمصالحة الاجتماعية). وابدى هولاند (استعداد بلاده لدعم العراق في مجال المصالحة الاجتماعية) . وخلال لقاء هولاند رئيس البرلمان سليم الجبوري دعا فرنسا والمجتمع الدولي الى بذل جهد نوعي لاغاثة النازحين. وقال الجبوري ان (الانتصارات التي تحققها القوات العراقية تتقدم بخطى واثقة نحو سحق داعش وإنهاء وجوده في العراق قريبا). التقى هولاند عن وصوله اربيل رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني وبحثا التطورات السياسية والحرب على الارهاب. وقال مصدر امس ان (هولاند ناقش خلال لقائه البارزاني التطورات السياسية والحرب على داعش بعد انهاء مباحثاته في بغداد). واضاف ان (الجانبين زارا قطعات قوات البيشمركة في منطقة جبل زردك التابعة لقضاء بعشيقة)، مشيرا الى ان (زيارة هولاند جاءت للاطلاع على الأوضاع الميدانية لجبهات القتال ضد تنظيم داعش). وتابع ان (القادة الميدانيين قدموا لهولاند شرحا عن المناطق التي تمت استعادتها). وشهدت أربيل إستعدادا لزيارة هولاند وسط تزيين الشوارع بالأعلام الفرنسية . الى ذلك اكد قائد عسكري أمريكي أن تحرير الموصل يحتاج الى ثلاثة أشهر إضافية لتحقيق الحسم الكامل

. وقال نائب القائد العام لعملية العزم المتأصل العميد ريك اوريبي في تصريح امس إن (القوات العراقية تمر حالياً بأحسن ظروفها في الموصل وتحقق تقدماً مهماً وقربها من تحقيق أهدافها الحالية شرق المدينة).مبينا أن (معركة الساحل الأيمن الذي تغلب عليه الأحياء والشوارع الضيقة ستكون مختلفة عن المعركة الجارية حالياً شرق الموصل). وأضاف اوريبي انه (يتفق مع ما ذهب إليه العبادي بان عملية الموصل تحتاج الى ثلاثة أشهر إضافية لتحقيق الحسم الكامل). مشيراً الى أن (هناك خططاً لاعتماد طرق جديدة في الحرب تركز أيضا على تجنيب المدنيين الأذى). مؤكدا ان (قصف التحالف الدولي للجسور لم يدمر إلا أجزاء منها يمكن إصلاحها فور الانتهاء من المعارك).