– January 2, 2017

معارضو أنقرة يحملون السلاح داخل الدوائر الحكومية العراقية

الكردستاني لـ (الزمان): حزب العمال التركي

غير مرغوب به في الإقليم

بغداد – شيماء عادل

دعا كل من التحالف الكردستاني وهيئة الحشد الشعبي الى وضع حد لوجود قوات حزب العمال الكردستاني التركي في اقليم كردستان . وقال عضو التحالف اسلام حسين لـ(الزمان) امس ان (وجود حزب العمال الكردستاني في مناطق بجبل سنجار والمناطق الاخرى من زاخو واستخدام الدوائر الحكومية مقرات له يؤدي الى حدوث مشاكل عدة اضافة الى ان عناصر الحزب يعيقون عمل المنظمات الانسانية والجهات الاخرى في تقديم المساعدة لعودة النازحين الى مناطقهم)، متابعا ان ( العديد من النازحين، وبعد تحرير مناطقهم، لا يستطيعون العودة الى مدنهم بسبب وجود عناصر هذا الحزب وهم مسلحون داخل الدوائر والمؤسسات الحكومية ). ولفت حسين الى ان (حكومة الاقليم اجرت العديد من المفاوضات والمحادثات مع قادة حزب العمال من اجل اخراجهم من المناطق القريبة من الاقليم وطالبتهم بالرجوع الى دولتهم تركيا ولكن من دون جدوى )، داعيا الجهات الحكومية والمسؤولين في الاقليم والمنظمات الامنية العالمية الى تقديم المساعدة لاخراج حزب العمال من جميع المناطق سواء في الاقليم او خارجه).من جانبه، اكد المتحدث باسم الحشد الشعبي كريم النوري ضرورة وضع حد لوجود قوت حزب العمال على الاراضي العراقية .وقال النوري في تصريح امس إن (الحشد الشعبي لا يحتاج إلى وجود قوات حزب العمال الكردستاني في العراق في المعارك، ووجودها هو استفزاز لتركيا)، لافتاً الى أن (الدستور العراقي يمنع استخدام قوات أجنبية ضد الدول المجاورة، ونحن لم نسمح بوجود للمعارضة الإيرانية والتركية على الأراضي العراقية ونطلب من حزب العمال الكردستاني عدم التدخل في الشأن العراقي). وطلب النوري من (قوات البيشمركة والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بوضع حد لنشاطات هذا الحزب في جميع المناطق). وبشأن سير المعارك، اوضح النوري أن (الحشد الشعبي يتقدم في المحور الغربي للقضاء على مسلحي داعش في تلعفر وقد تمكنت قواتنا من السيطرة على ناحية تل عبطة وقطع الطريق الذي يربط الموصل والرقة السورية منذ مدة ليست بالقصيرة والتقينا بقوات البيشمركة في جبهات القتال بمحور سنجار، ولم يجر أي تصادم بين الحشد الشعبي والأخوة الكرد)، مضيفاً أن (قوات البيشمركة والحشد الشعبي سيطرا على الطريق الواصل بين سنجار وتلعفر وتم رفع علمي كردستان والعراق في تلك المناطق المحررة والتنسيق عال جداً بين القوتين).

واتهم النوري الإدارة الأمريكية بـ(عدم تقديم الدعم الكافي للقضاء على داعش)، مؤكداً إن (هناك بطأ في تقدم القوات)، مضيفاً إن (إدارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما تحاول تسليم الإدارة إلى الرئيس الجديد بجملة من المتغيرات في المنطقة).