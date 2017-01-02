– January 2, 2017

عراقيات

الحُفاة بين مخالب القطط السمان وأسنان فئران الظلام – ماجد الكعبي

لا أعني بالحُفاة أي مفهوم رمزي أو صوفي قد يتأوله بعض القراء ، بل أعني بالحُفاة أبناء الشعب العراقي جميعهم موظفهم وعاملهم وكاسبهم ومتقاعدهم وكل من ينتمي إلى الطبقة المتوسطة ولا أستثني منهم أيا من أبناء الشعب العراقي إلا من تهيأت له الظروف فصار رئيس جمهورية أو عضواً في الرئاسات الثلاث أو وزيراً أو وكيل وزارة أو مديراً عاماً أو نائباً في البرلمان فهؤلاء بلا إستثناء من يستحق ومن لايستحق بقي في السلطة أم ( ضرب ) وهرب أثروا ثراءً فاحشاً وأستلموا هم وحماياتهم ما لا يستحقون من أموال الشعب العراقي الذي بدأت تطحنه آلة الفقر لهذا السبب _ وهو الأهم _ ولأسباب أخرى لا يجهلها جاهل .!!

نعم أصبح الشعب العراقي وبلده من أغنى بلدان العالم أصبح بمستوى خط الفقر وخوت خزائن أمواله التي أستلبت جهاراً عياناً بالرواتب الخرافية للطبقة الحاكمة وأستلب باقيها من لصوص وضح النهار من مختلسين تسنموا السلطة وهم غير مؤهلين ولا مستحقين لها .

وهناك فئات لا لون لها تتستر تحت ظل هذا الحزب أو ذاك وتحت عباءة هذا المسؤول أو ذاك ، ومنهم من أستولى على منصب في الظل وبدأ يحليبه في الظل دون أن يثير الريبة فأثرى وأثرى وصارت له أسنان كأسنان الفئران .

الكل يعلم أين ذهبت أموال الشعب العراقي والتبريرات التي يقدمها هذا المسؤول أو ذاك لم تعد مقنعة والعلاجات التي تقوم بها الدولة خاطئة فهي كما يداوي السرطان بحبة أسبرين .! ، رواتب الموظفين والمتقاعدين لا تسد عجز الميزانية ياعباقرة ألاقتصاد ، راتب رئيس الجمهورية وحماياته مع نوابه يسد ربع عجز الميزانية راتب رئيس الوزراء ومستشاريه ومكاتبه يسد مايسد ، رواتب أعضاء مجلس النواب ورئيسهم ومخصصاتهم تسد ما تسد , مخصصات ورواتب رؤساء الهيئات المستقلة كما يسمونها تسد ما تسد ..!!

أنا لا أقول بشطب هذه المخصصات والرواتب المليارية ولكني أقول أنها رواتب ومخصصات خيالية بالإمكان تخفيضها إلى النصف وإلغاء إمتيازات هذه الدرجات التي لامبرر لها وترشيق الحمايات الزائدة عن الحاجة وإسناد منصب وزير المالية إلى شخصية مختصة بالاقتصاد وإبعاد هذا المنصب عن المحاصصة البغيضة التي لم يحصل البلد منها سوى هذا الإفلاس الذي نداويه بذر الرماد في العيون ، هناك مناصب في الحكومة ووظائف في الدولة يتسيدها بعض رؤساء نقابات وإتحادات وجمعيات ومؤسسات أصبحوا من أثرى أثرياء العالم ، وهناك في الظل فئران سمنت ولا حسيب أو رقيب ويبقى المتضرر الوحيد هو الموظف والمتقاعد والعامل والكاسب والفقراء وهم الأغلبية المظلومة في ظل تخبط إداري ومالي لم يسبق له مثيل وأرجو أن لا أكون على خطا أو تُفهم مقالتي بسوء الظن ليكم ..!!