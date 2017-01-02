– January 2, 2017

طفلة جاهزة للزواج – نشوى نعيم

الخوف من التقدم بالعمر هاجس يطارد كل فتاة ويطارد أهلها أيضا ، ويكبر الخوف أكثر عندما تنتهي مرحلة ابتدائية ، حيث النهاية الأولى لمرحلة الطفولة ونهاية الدراسة لدى بعضهن ،.

فكل شيء محدد لهن وربما منذ أن ولدت ، وحتى الحياة المستقبلية تكاد تكون مرسومة بحكم التقاليد ، فمثلا ابن العم لبنت العم وخيار لها أبدا ولا أي أمنية تذكر ، او الحلم بالزواج دون أن يكون لها رأي ، فلا ترى زوجها إلا ليلة الزفاف ، .

و ربما تكون سعيدة الحظ وتتزوج ابن عمها الذي تعرفه جيدا وتعتبره مثل أخيها ،و يحق لها أن ترفض ولماذا ترفض ؟!

هل لأنها مازالت صغيرة؟ فكل النساء تزوجت بنفس عمرها أمها ، جدتها ، وحين ان تتمنى أن تكمل دراستها فأمامها عبارة جاهزة وهي : (المرأة سترها بيتها) .أو حينما تقرر عدم الزواج على الطريقة التقليدية فأمامها أيضا العبارة التالية (ليش الظاهر عندك واحد) وهنا أمامها خيارين أولهما مر في أن توافق الأهل والأعراف وتكون سجينة أو تموت برغبتها .. وفي الآخر هي تستطيع أن تعترض لاسيما إن كانت صغيرة وغير عارفة بأمور الحياة .. كما إنها غير متعلمة فهذه الصفة تكون مطلوبة أكثر من غيرها ، لأنها سهلة الانقياد والتحكم .

ومن هنا نستخلص أن كل امرأة تعامل على إنها حاجة تابعة للرجل وهي ملكية خاصة وتنتقل من حوزة اب إلى حوزة الزوج ، وهذا الزواج يكون بمثابة اغتصاب ! لكنه اغتصاب شرعي ! يتشرف له اب وتفرح له ام ، اغتصاب يقبله دينهم وتقاليدهم ، وفي ليلة واحدة تصبح تلك الطفلة امرأة داخل دائرة حزمة من القيود من زوج وعائلة ، وتنتهي كل احلامها بإكمال الدراسة ؛ والزواج على طريقة أبطال المسلسلات ،.

وقد تنسى إنها من قد خرجت من دائرة مجتمعية تعتبر حتى اسمها عورة و يجب أن يخفى ..لتجد أن مكانها البيت ووظيفتها انجاب فقط …جهلهم ورعب العنوسة تنتج طفلة متزوجة وهذه الطفلة ستصبح أما أمية وستنجب طفلة بأحلام معطلة جاهزة للزواج أيضا .