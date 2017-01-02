– January 2, 2017

نبض القلم

ليلة تمنيات – طالب سعدون

ودع العالم عاما ، وإستقبل أخر ..

وكل إنسان في هذا الكون أحيا ليلته ( بطريقته الخاصة ) ، لكن الاحلام هي المشترك بين الناس في كل الدنيا في تلك الليلة ..

فهناك من سرح بهم الخيال في هواجس خاصة تتفاوت بتفاوت الرزق ، والغنى والفقر ، والثقافة ، والمستوى الاجتماعي بين ( الحالمين ) ..

وأخر تابع ما يقوله الفلكيون والعرافون والمنجمون عن العام الجديد وشخصياته التي تلعب فيه الادوار ، وكأنهم هم الذين يرسمون مستقبل هذا العالم ، وليس السياسيون ، والحكام والدول .. يعلقون الأمل على قراءة عراف علهم يجدون طالعهم في فنجانه ، والحل لامور معقدة ، باتت تقلقهم ، وتهدد حياتهم ، وتضيع مستقبلهم ..

وبعضهم من غابت ملامح العام الجديد عنده .. فقد ودع عاما واستقبل أخر ، وهوعلى حاله ..لا يفرق بين الايام والاعوام لتشابهها في الطعم .. يعيش في الخيم ، وكرفانات النزوح او اللجوء … يحلم بالدفء في هذا الشتاء القارس الذي لن يتوفر ، الا في جنته في الارض ، وهي بيته …

عالم يعيش على فوهة بركان لا يعرف متى ينفجر .. مليء بالازمات والتحديات ..

عالم ودع عاما ، واستقبل جديدا بالتفجيرات والهجمات الارهابية .. فاختلطفت دماء العامين ، واصوات سيارات الاسعاف واجراس الكنائس ، وجمعت آهات وصرخات ودموع الثكالى في العامين ..

سنة بعد اخرى و الاحلام هي هي نفسها ..

السنوات تتعاقب والاحلام ثابتة عند هدف عله يتحقق وهوأن تسود لغة التسامح والمحبة ، وتنتهي نزعة الانتقام ، ويعم السلام في هذا العالم المضطرب الذي أصبح الامن والاستقرارهو هدفه وحلمه في يقظته ونومه ..

وهو أمنية الاماني …

فالحالم يطلق الخيال ويسرح مع حلمه في تلك الليلة .. والأمل هو أن يتحقق ذلك الحلم … ويتحول الى واقع .. وعندها يكون لتعاقب الاعوام معنى ، وللاحلام جدوى …

نتمنى ان يصل كل ( حالم ) الى مبتغاه .. ويتحقق الامن والاستقرار للانسانية جمعاء …

وكل عام وانتم بخير …

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كلام مفيد :

شخصية العام وكل الاعوام هو من يمنح حياته ليحيا الاخرون .. ذلك هو الشهيد …