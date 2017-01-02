– January 2, 2017

الديمقراطية والحريات العامة – حاكم محسن محمد الربيعي

الحريات العامة هي حريات مقدسة ومصونها وليس هناك قيود او محددات على ممارسة هذه الحريات , هكذا هي حقوق الانسان في التمتع بحقوقه , وهذه الحقوق ضمنتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية على حد سواء , كما اكدت لوائح حقوق الانسان في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية على هذه الحقوق . وليس لا حد سلطان على اخر الا بما يقره القانون ولأمور مجتمعية متفق عليها سماه ارسطو العقد الاجتماعي , الذي يفترض او يوجب الاحترام لما هو في مصلحة الجماعة المجتمعية , ومن ابرز هذه الحريات حرية المعتقد والتعبير وبالتالي ليس على احد مسؤولية عن نقد او ملامة لأمر معين يراه معيبا ويرى في ممارسيه أداة العيب , ولكل انسان الحق في توجيه النقد اذ هو حق كفلته الدساتير والقوانين العالمية لشعوبها ومن بينها دستور العراق الصادر عام 2005 . حيث جاء في المادة ا(27) من الفصل الأول – الحريات أولا ا-حرية الانسان وكرامته مصونة ,اما ب – لا يجوز توقيف احد او التحقيق معه الا بموج قرار قضائي .

الحرية والكرامة الإنسانية مصونة كما يقول الدستور ولا جواز للتوقيف والتحقيق الا بأمر قضائي , هل ان ما جرى ويجري للناس سواء كانوا اعلاميين او غير اعلاميين جرى بأوامر قضائية وهل ينسجم مع الديمقراطية ونصوص الدستور , الا يستحق الدستور ضمانة أصولية ولها القوة في السيطرة على الامن المنفلت وردع من يقوم بهذه التجاوزات من جهة كانت او قومية او مذهب او ملة , والى متى تبقى الحريات مستباحة ,.

الا يمكن للجهات المسؤولة عن الامن والنظام ان تضمن للناس حق ضمنته كل دساتير العالم , السنا من انتقد أجهزة النظام السابق التي كانت تمارس نفس الصيغ والأساليب , ام انهم كانوا قدوة تعلم البعض منهم للقيام بهذه الانتهاكــــــات القانونية , وفـي المادة ( 38 ) من الفصل ذاته – أولا حرية التعبير عـــن الراي بكل الوسائل وثانيا حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر وفي ثالثا حرية الاجتماع والتظاهر السلمي ,.

اين هذه الفقرات مما يجري في العراق ,اليس هناك جهات مسؤولة مسؤولية قانونية واجتماعية بحكم مسؤولياتها عن ضمان الامن , وبالتالي حماية الناس , يقول احد الموظفين الحكوميين أيام اشغاله لمنصب حكومي بمستوى مدير عام اردت دخول احد الاحياء في بغداد وجدت سيطرة اوقفتني وتأكدت من السيارة المظللة في حينها ومن هويتي وسيارة الدولة ومن معي .

بعد ذلك سمحت لي بالدخول ونصحتني بأنزال زجاجة السيارة المظللة لدواع امنية .

فكيف يمر رتل من مجموعة من السيارات دون تدقيق او دون معرفة من هؤلاء وهي ذات المنطقة المشار اليها ام ان …. ومن الجدير بالذكر ان اطلاق التصريحات من هنا او هناك من هذه الجهة او تلك أمور لا يقبلها احد،ولا سيما ان العراقيين خبروا هذه الأساليب وبكل اشكالها وبالتالي لا تنطلي الحجج او التأويلات على شعب عاش لا اكثر من أربعين عاما حروب واقتتال وطائفية واغتيالات , نقول أيها الساده احتكموا الى العقل والى الدستور ثانيا دستور انتم وضعتم نصوصه وانتم من دعا للتصويت عليه وكفى هدرا للدماء العراقية الزكية وامتهانا لحريات الناس واسمعوا النقد فان في النقد فائدة ورحم الله أمرأ استمع لناصحيه واستفاد منهم والحكمة ان تسمع نقد الاخرين لتقوم ذاتك اصلح الله الجميع وجعلنا اخوة متحابين . في عراق موحد وذي سيادة وقوة وشان كبير بين دول العالم , حيث كان ,.

ومن اجل ذلك و لا اجل ذلك , نعم , لابد من إجراءات فاعلة وحكيمة وقوية لضمان امن الشعب بكل اطيافه وقواه ونحله الدينية , وكما قال السيد رئيس الحكومة ولا اكثر من مرة حصر السلاح بيد الدولة ضمانا للجميع وفي المقدمة الدولة ذاتها .

ولشعبها بدلا من انتهاك الحريات والاعتداء على الناس في مساكنهم .