– January 2, 2017

إلى متى؟ – نداء الجنابي

اليوم وأنا أشاهد افتتاح دبي لأكبر منتجع سياحي ترفيهي عائلي في المنطقة، يتمزق قلبي وأنا أرى أطفال العراق يعانون مايعانون من التهجير واليتم والجوع وحــــرمان مــــن التعليم.

ماهي أسباب تراجعنا وتقدمهم، تأتينا أخبارهم وهم يقفزون للقمة وأخبار رجوعنا ركضا للخلف، نحو الفقر والتخلف والجهل والمذلة. لماذا لايعيش العراقي كأخيه الاماراتي؟ فأذا رأينا الموضوع من ناحية الموارد الطبيعية، فالعراق يمتلك من هذه الموارد مايفوق مواردهم من النفط وباقي الخيرات.

فما هو السبب أذن؟ لا محاله هو تلك الفئة الحاكمة الظالمة والفاسدة المحتكرة لمقدرات البلاد فأهدرت كل الميزانيات على مر السنوات في وجهات تخدم مصالحها ومصالح أعداء الوطن.

عندما نسمع بمبالغ الميزانية المهولة، نستبشر خيرا، ونتساءل كم من مستشفى ومدرسة وجامعة ومراكز ترفيهية ومجمعات سكنية ومعامل للإنتاج الوطني وابراج ستبنى؟ وكم جسر سيمد على مياهنا ويربط مدننا ويعزز روابطنا؟ وتضيع أحلامنا بتصاعد عمليات التهجير والتفجير وهدم المساجد ومراكز الثقافة ونسف الجسور وضياع كل اموال دون حساب او عقاب.

أنا لا أستثني جهة سياسية دون أخرى، فالكل قد أجرم بحق العراق وشعبه، الكل مد يده وحمل معول الهدم والحرق والتهجير والقتل بشتى الوسائل، أما بأطلاق ميليشياتهم المسعورة، او بتمويل ا?رهاب، او بتبني فكر طائفي مخزي لم نعهده من قبل.

هنا يجب أن نقف ونسأل أنفسنا، إلى متى سنبقى ننزف؟ هل من حل؟ ام سنبقى نعاني لسنوات وسنوات قادمة؟ يجب أن تجتمع جهود المخلصين وكل من أراد بالعراق الخير ويتكاتفوا ليبنوا ما هدمته مسميات التغيير والديمقراطية الزائفة.

يجب البدأ بمجلس النواب الفاسد وحله فهو لم ينشط سوى في تمرير كل مايسوء وما يضر مجتمعنا وهذا يشمل كل القوانين السيئة الصيت ألتي أجمع عليها نوابه، ثم خلع الرئيس ومساعديه لعدم تقديمهم او رفعهم راية العراق أولا بل على العكس يرهقون ميزانية العراق دون أن يكون لهم أي دور في البناء.

لقد حان الوقت للسعي لدولة مدنية بعيدة عن الفساد والطائفية.

نعم، ليست المسألة بالسهلة والممكنة في ظل الفساد المستشري في مفاصل الدولة ولكن يجب أن نستمد قوتنا من تأريخنا وأبطالنا في بلد الرافدين والحضارات ونصرع الشر ونقتلعه من جذورة العفنة ألتي تمتص كل خيرات بلدنا الوفيرة ومقدراته وتحرم مواطنية من أبسط حقوقهم في المعيشة الكريمة، وضياع الحقوق والممتلكات في بلد كان رمزا للعدالة وسن القوانين.

اذا لم نحاسب من سرقنا سنكون عاجزين عن اجابة على أستلة أبنائنا وأحفادنا وسنخجل من ضعفنا واستكانتنا في الحفاظ على وطننا.