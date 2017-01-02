– January 2, 2017

المرجعية والمصالحة المجتمعية – طارق حرب

اليوم الاول من سنة 2017 كان موعدا لتصريح جديد للناطق الرسمي المخول للمرجعية على الرغم من مضي ساعات فقط على التصريح السابق بشان زيارة وفد التسوية السياسية للنجف وبشان ابعاد المرجعية عن المسائل السياسية والاخفاق في استحصال الموافقة على مجرد مقابلة المرجع الاعلى وليس على موافقة المرجع الاعلى على مشروع التسوية السياسية فاذا كان الاخفاق في الحصول على مجرد المقابلة فكيف يمكن الحصول على موافقة المرجع على مشروع التسوية السياسية لذلك فان هذه النتيجة كانت وراء ما تفضل به سماحة السيد الصدر من بيان في اليوم الاول والاعادة بالتذكير بمبدأ (الشلع قلع) الذي سبق وان نادى به سماحته قبل عدة اشهر ، لا سيما ان التسوية السياسية جاءت خالية من التصور القانوني الذي يحقق اهداف هذه التسوية بشكل دقيق كذكر القوانين الموجودة حاليا والتي يجب الغاؤها وذكر القوانين الموجودة حاليا والتي يجب تعديلها وذكر القوانين التي يمكن تشريعها من غير الموجود حاليا ذلك ان مستلزمات التسوية تتطلب الوجه القانوني وليس الوجه الاعلامي والسياسي فقط فالقانون هو الاصل والجذر والمسلك والسبيل والمقصد والهدف في تحقيق الاماني الواردة في مشروع التسوية السياسية وهذا الموقف يمكن ان يكون تاييدا بشكل غير مباشر وتأييدا ضمنيا لمشروع المصالحة المجتمعية الذي يقوده رئيس الوزراء بتأييد كامل من مجلس الوزراء لا سيما وان هذه المصالحة هي التي يمكن ان تتولى اعداد مشاريع قوانين جديدة وتعديل قوانين موجودة والغاء قوانين قائمة كذلك يمكن ان تتولى هذه المصالحة التي يقودها رئيس الوزراء اتخاذ الاجراءات الواقعية والفعلية لتأمين تحصيل المصالحة لا سيما وان المصالحة المجتمعية تكون مع الشعب والجماهير والافراد اي مع القاعدة والاساس اما ما شاهدناه من مشروع التسوية السياسية فانها تسوية بين زعماء وقادة واعضاء في الكتل السياسية وهنالك فرق كبير بين الاثنين فما يتوفر في المصالحة المجتمعية لا يتوفر في التسوية السياسية ويكفي للتدليل على ذلك ما حصل قبل يومين من اندماج حرس نينوى مع الحشد الشعبي على الرغم مما كان من قطيعة كبيرة بين الحشد الشعبي وحرس نينوة كذلك كانت هنالك خطوات سابقة في المصالحة المجتمعية في الانبار وصلاح الدين وخطوات اخرى على الصعيد القانوني والتنفيذي من اصلاحات وتكنوقراط والغاء بعض المناصب السيادية والعليا والاقلال من الرواتب العليا ومحاربة الفساد واعداد مشاريع قوانين تصب في باب المصالحة المجتمعية وغيرها من خطوات يمكن استنتاجها من هذا المشروع والذي يمكن ان نخرج به تلميحا وليس تصريحا ودلالة وليس اشارة وغير مباشرة وليس مباشرة ان المرجعية مع المصالحة المجتمعية وهذا قولنا الله اعلم بالصواب .