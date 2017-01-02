– January 2, 2017

مواقع الترتيب الممتاز: كربلاء والميناء وميسان إلى الأمام والتراجع يطال الشرطة والأمانة

النوارس تعاود التحليق في المسار الصحيح والصقور تحقّق الفوز الخامس

الناصرية – باسم الركابي

الامر اللافت في مسابقة دوري الكرة الممتاز هو انسيابية المباريات كما مخطط لها من قبل لجنة المسابقات التي تقدم المباريات بشكل جيد بعد الاعلان عن مواعيدها وتسيرها بالطريقة التي نشاهدها رغم واقع اغلب الملاعب التي باتت تشكل تحديا للبطولة التي لم يخطر على بال الاندية الاهتمام في اهم جوانب الدوري التي لايمكن في ظل المالية التقشفية ان تشهد تاهلا ولو على جانب ساحة اللعب التي اخذت تؤثر على مسار المباريات ما زاد من صعوبة المشاركة والمنافسة وعلى الطرف الاخر تشهد استجابة حقيقية من الفرق في دعم وتمشية المباريات دون اعتراض على الفترة القائمة بين كل جولتين امام تولي اللجنة الامور وادارتها كما يجب والاهم ان تجري المباريات بعيدا عن التصرفات الشاذة التي سبق وان صاحبت عدد منها قبل التصدي لها من الاتحاد من خلا ل انزال العقويات الرادعة في كل الاحوال نرى الرغبة القوية للفرق في خوض مبارياتها والانتهاء الجولة الخامسة عشرة التي شهدت تغيرات في مواقع السلم بعد تقدم الطلاب لموقع الوصيف ومشاركة المتصدر مجموع النقاط كما تقدم الميناء رابعا وكذلك الزوراء والجوية وكربلاء ونفط ميسان وتراجع الشرطة والامانة واستمرار فرق البحري والكرخ وزاخو والسماوة في دائرة الهبوط كما شهدة الجولة ابعاد مدرب فريق الحسين عادل عجر

وما يظهر على السطح ان يستعيد الزوراء والطلاب وضعهما الطبيعي في هذه الفترة وهذا ما سيزيد من نكهة المنافسات التي اخذت تصاعد وتعكس الفرق قوتها عندما وجدت النفط والوسط في المقدمة ما ترفضه جماهيرها التي تامل تقديم المستويات المطلوبة والدخول في دائرة المنافسة امام مشكلة الفرق الجماهيرية هو كيف اقناع جماهيرها قبل ان تدفع ثمن المشاركة التي تريد هي من تحددها الامور قبل فوات الاوان وكما قلنا ان المسابقة تسير بشكل مستقر مع ارتفاع المنافسة وخروج نتائج بعض المباريات عن التوقعات بعد تصاعد اهتمام فرق المؤخرة التي تشعر بصوبة المهمة ولابد من اعتماد وسائل اللعب.

نفط الوسط

واكثر الفرق استقرار لازال فريق نفط الوسط رغم غيابه لدورين متتالين لكنه حافظ على رصيده ومشاركة النفط والطلاب الصدارة مع فارق مباراتين ينصبان لمصلحته في العودة من جديد للصدارة والسعي للمرور بها للمرحلة الاولى بعد ارتفاع معنويات اللاعبين اثر الفوز على الجيش السوري والتاهل للدور التالي من بطولة الاندبة العربية وطموحات الاستمرار بالمنافسة للنهاية ولانه متكامل الصفوف ما يمنحه التفوق محليا وعر بيا ومهم ان يظهر الى جانب الفرق الجماهيرية عبر المشاركات الاسيوية والعربية ويصارع بقوة للحصول على اللقب الثاني من خلال قيادة غني شهد.

تقدم الطلاب

وتمكن الطلاب من التقدم لافضل واحسن المواقع بعد عبور الحدود ما يدفع ايوب اوديشيو في استغلال الحالة الحالية الى التمسك بقوة في المنافسة على احد المواقع مع اقتراب نهاية المرحلة الاولى التي تحرص عناصره للحفاظ على نوع العلاقة مع الانصار الذين خرجوا بفرحة كبيرة اثر الفوز على الحدود ماعزز التقدم الى الموقع الجديد الذي منحه فرصة المنافسة والتشجيع على الاستمرار في المنافسة عبر مواصلة اللاعبين تحسين الاداء باتجاه تحقيق الاستقرار احد دعائم المهمة التي تغيرت في هذه الجولات واهمية رفع غلة التهديف بعد التاثر بفارقها ليقف وصيفا ويهتم جمهوره في ان تتصاعد روح اللعب ونوع النتائج والاصرار على تقديمها والاستمرار في الصراع للنهاية بعد تطور الاداء الذي قاد الطلاب لتحسين موقعهم وهو الاهم وتحسن اداء ونتائج الفرق الجماهيرية نرى فيه الوجه الحقيقي للمنافسة التي لعب فيها الطلاب 13 مباراة جمع 27 نقطة وسجل 19 واهتزت شباكه 7 مرات بالمقابل تراجع الحدود بسرعة بعد ثلاث خسارات وتعادلين من خمس جولات دفعته للموقع الثاني عشر وانخفاض مستوى الاداء ما اثر عل نوعية النتائج التي فشل فيها كثيرا بعد الخسارة الخامسة امام ملاحقة قوية من اربيل وكربلاء وقد يفقد موقعه اذا ما تدارك الامور بسرعة مع انه لعب مبارياته الست الاخيرة في ملعبه لكنه عكس مؤشر ضعفه متخليا عن البداية وسرعان ما دخل في مشاكل المنافسة والوقوف في موقع متاخر وربما اكثر امام تصاعد اجواء المنافسة التي تشهد تغيرات في اغلب المواقع.

توقف الانتصارات

وتوقفت انتصارات النفط بعد السقوط في ملعب الجوية الذي شهد الخسارة الثانية من قبل اصحاب الارض بعد مباراة مثيرة حفلت باللعب القوي والفرص الخطيرة والاحتكاك البدني وذهبت كل فوائدها للجوية الذي نجح بالفوز واضافة كامل العلامات وتقدم للموقع السابع وواصل نتائجه المطلوبة حيث الفوز الخامس تواليا ورفع رصيده الى 22 والاهم قلب النتيجة في شوط المدربين بعد تاخره في الحصة الاولى ليعكس قوته من خلال وجود العناصر المؤثرة التي تقدم مباريات مهمة وطدت من العلاقة مع الانصار امام الرغبة الكبيرة في الاستفادة من جميع المباريات القوية ويظهر مع نفط الوسط في تحقيق افضلية اللعب بغض النظر عن اسماء الفرق المهم تحقيق الفوز امام مهمة رفعت من حظوظه في المنافسة والتقدم بقوة عبر الاداء المتطور من خلال ما يقوم به اللاعبين من اداء استجابة لتوجيهات باسم قاسم الذي يقدم الفريق على افضل ما يرام.

اكثر تنظيما

ومع الخسارة شاهدنا النفط اكثر تنظيما في روحية لعب ملفتة من خلال تعامل العناصر الشبابية وحرصها على تقديم ما لديها والاصرار على تقديم الاداء واستمرار حالة التفاهم بين عناصره للنهاية عندما كادت ان تقلب النتيجة بوجه الجوية في الوقت الممدد لولا براعة امجد حميد الاسم اذي دخل قلوب الانصار بسرعة قبل ان يحضى بتقييم جيد من المراقبين

وما يهمنا ان نشاهد فريقا متطورا يؤدي كما يجب ويستفيد من مبارياته بشكل مقبول عندما حصل على نقاطها ورفع من غلة اهدافها لتعطيه الصدارة والبقاء فيها رغم الخسارة الثانية امام الوضع الطيب الذي عليه الوسط حتى هذه اللحظة وبانتظار العودة للمنافسة والدفاع عن الصدارة في ظل التفوق وفارق المباراتين ما يجعل من حظوظه قأئمة في العودة لها مع خسارة النفط التي فتحت الباب على مصراعيه لفك الشراكة والانفراد في الموقع الاول ومع تاثير الخسارة لايمكن التقليل من شان النفط الذي يظهر افضل قوة هجومية عندما سجل 22 هدفا مقابل نلقي 8 اهداف فيما يمتلك الوسط افضل دفاع بعدما اهتزت شباكه 5 مرات.

تجاح الزوراء

ونجح الزوراء في التقدم للموقع الخامس 23 نقطة بعد سلسلة مباريات في سبعة ادوار حقق الفوز على النجف والحسين والبحري والسماوة استفاد منها في رفع غلة الاهداف 20 هدف فيما تعادل مع الميناء والشرطة والنفط ويقوم عصام حمد في التعاطي مع المباريات بشكل افضل من جولة لاخرى من خلال تحسين الاداء والنتائج التي امنت الموقع الجديد والدخول في دائرة المنافسة الحقيقية والرغبة في موقع افضل مع مرور الجولات والاهم الحفاظ على التوازن والعمل بقوة من خلال تكريس جهود اللاعبين التي تظهر بقوة وتعكس حالة التطور المختلفة عن البداية ويهتم حمد الاستفادة فيما تبقى له من مباريات خلال المرحلة القائمة لتحقيق ذلك والدفاع عن اللقب خاصة وانه تخلص من اغلي مباريات الذهاب حيث الوسط والميناء والسماوة لكن الحديث يدور وسط جمهوره في اهمية تقديم نفسه مع الفرق القوية المنافسة على اللقب التي تظهر اكثر اهمية امام الفريق الذي تجاوز خطورة النتائج والتعامل بالكيفية التي تؤمن له المرور بشكل مناسب للوقوف في مكانه المعتاد جريا على العادة عندما اعتاد ان يراه جمهوره متالقا عبر المواسم واخرها الحصول على لقب الدوري ومهم ان تاتي النتائج المطلوبة في هذه الاوقات وخيارات اللعب من اجل الفوز وتمهيد الطريق للتقدم لمثلث الترتيب بعد ان دخل المشاركة مرشحا للقب اسوة بالجوية والطلاب والشرطة مع اختلاف الظروف ولايمكن التقليل من الدور الذي يقوم به الوسط والنفط قبل ان تختفي الامانة بهذا الشكل والتراجع للموقع الثامن والشرطة للسادس. وتظهر الصورة مختلفة للسماوة الذي تجرع مع جمهوره مرارة الهزيمة السابعة مع التأخر في اخر الموقع ويعكس من كونه مجرد رقم لااكثر وبات مهدد اكثر من غيره في الهبوط وفي اسوء قوة هجومية سجلت 6 اهداف وثالث اسوء دفاع تلقت شباكه 18 ويظهر في وضع بغير القادر على معالجة الامور امام الانهيار الكلي على جميع المستويات وسيكون امام مباريات مهمة عندما يلتقي في ملعبه بالجوية في مباراة غاية في الصعوبة للفريق المنهك وانخفاض الحالة المعنوية عندما نرى اللاعبين في وضع لايحسدون عليه امام حيرة جمهورهم الكبير الذي بقي يسانده الذي خذله وتزداد حالة الشكوك في ان يقدر على تحقيق البقاء امام مواجهات تخلى عنها حتى مع الفرق الشبيه.

مسار كربلاء

ومن يستحق التحية هو كربلاء الذي غير مسار النتائج والموقع بعد الهروب من اخر الترتيب لفترة طويلة ويتحول للمنافسة من خلال تحقيق ثلاث نتائج متتالية بعد احد عشر دورا ذاق فيها مرارة المشاركة التي دار لها جمهره ظهره قبل ان تنفرج الامور بالكيفية الحالية عندما اخذ قطار كربلاء يدهس اقرانه والدخول في السباق والتقدم ستة مواقع حيث الرابع عشر تمكن من خلال فترة قصيرة ان يصل اليها ورفع سقف طموحات المنافسة امام حصيلة مهمة في ان تنقلب الامور بهذه الطريقة والسيطرة عليها بالطريقة التي يقوم بها المدرب الذي نجده الأفضل بين الكل بعد التحول المذهل الذي حققه بهذه السرعة والتمتع بالنقاط وزباده غلة الاهداف والعمل باتجاه انقاذ الموسم الذي استمر يعاني الازمة المالية التي لم تهتم لها ادارتي المحافظة ومجلسها وما ستسفر النتائج الاخيرة ودخول الفريق دائرة المنافسة بعد تاخر استمر طويلا لكن الاهم هو تجاوز حالة الاحباط التي لازمته الى الدور الحادي عشر قبل ان ينتفض على نفسه ويرفع راية التحدي بعد الانحناء لمنافسيه ورفض الاستسلام وقلب الامور بهذه السرعة بين احترام وتقدير جمهوره والمراقبين عندما احيا اماله وجاءت نتائجه الاخيرة في محلها في وقت تلقى البحري الخسارة العاشرة وبات اكثر قربا من الهبوط متأثرا باكبر عدد الخسارات لتي تعرض لها الفريق الذي افتقد لعوامل المنافسة وفي وضع لايحسد عليه ويمر في حالة احباط حقيقية ولاتظهر اي ملمح من ملامح البقاء في المنافسة لانه استسلم للضيوف والمضيفين وافتقد قدرة اللعب ما يعكس موقفه الحالي امام مخاوف ادارته التي تخشى ان يعود مرة اخرى لدوري المظاليم.

معاناة الامانة

وزاد الميناء من معاناة الامانة ودفعه للموقع الثامن امام فقدان الثقة والسيطرة على النتائج بعد تسعة ادوار ذاق فيها مرارة النتائج امام حيرة الادارة التي تقدم ونالت النتائج السلبية بعد فقدان السيطرة بشكل واضح على الامور التي فشل المدرب واللاعبين في العودة للتوازن بعد تعرض الامانة لهزات كبيرة عندما تلقى ثلاث خسارات امام اربيل والنجف والميناء في تسع جولات لم يقدر من تحقيق الفوز بعد الفوز على الزوراء قبل ان تنحدر النتائج للوراء عندما تعادل مع الحدود وزاخو والجوية وكربلاء ونفط الجنوب والطلبة وامر محير ان يمر الفريق من تسعة ادوار دون ان يحقق الفوزبعد بداية لافتة سرعان ما ذابت امام خضوع الفريق لضربات منافسيه ولان احمد خلف لم يتمكن من الوقوف على العلة ويضع يده على الجرح ومداوته امام انهيار منظومة شبابية أصابها العطب في جميع المفاصل في وقت محا الميناء اثار خسارة الدربي امام نفط الجنوب الدور الماضي وما تركته الخسارة من اثار واضرار عوضت في الفوز الذي جاء بوقته وخدم الفريق في التقدم رابع الترتيب ويقترب من المثلث والعمل على تقليص الفجوة مع ثلاثي الصدارة امام اخر اربع مباريات صعبة جدا سيلعبها وتتطلب من اللاعبين تقديم ما لديهم لتفادي الامور وتوديع المرحلة الحالية بموقع افضل بالاعتماد على جهود عناصره التي قدمت مباريات مهمة ومؤكد تحرص بشدة على تقديم ما يسعد الجمهور الذي لم يتخلى عن الفريق لابل يقف معه اينما يلعب في علاقة ينفرد بها ويريدان يستثمرها لتعزيز الموقف والتقدم للصراع على الصدارة واللقب وما يشغل لاعبي الفريق وجمهوره والمدرب الروماني الذي يقدر المهمة ومواجهة الامور عبر توظيف جهود مجموعة لاعبين تمتلك المهارات الفردية ومهم ان تعوض اي خسارة يتعرض لها الفريق كما حصل في قهر الأمانة بملعبه وتعويض نكسة الجنوب.

نفط ميسان

ومن بين الفرق التي تستحق التحية العالية نفط ميسان الذي يواصل تامين الغطاء الكامل لهدف الدفاع عن مقعده وهو مصمم على تحقيق النتائج من اجل ضمان مباريات الارض التي تميز فيها بشكل واضح ويقف في مقدمة فرق المحافظات عندما جمع 14 نقطة من مجوع 19 قبل ان يستمر في عزف نغمة الفوز تحت انظار جمهوره بعد ثلاث نتائج عبر فيها عن ارادة وقوة اللاعبين الذين يقدمون مشاركة افضل من الموسم الاخير رغم اختلاف الية البطولة التي نقلت ميسان للواجهة بعد سلسلة نتائج ظهرت في الارض وهو المهم لانقاذ موسم لم يكن سهل بعد دب الثقة في نفوس اللاعبين وتحمل مسؤولية الدفاع عن الفريق واللعب امام فرص نتائج الارض الاساس في تامين البقاء في الدوري للموسم المقبل الذي يدرك عدي اسماعيل الذي يدرك ان المهمة لم تكن سهله امام اكثر من عشرين مباراة يتوجب الحفاظ على نسق النتائج التي تحتاج الى تعزيز اطراف الفريق الذي يسير بالاتجاه المطلوب امام امال تحقيق هدف البقاء من خلال تحقيق توزان النتائج خصوصا في الذهاب التي حصل منها خمس نقاط وهو عدد مقبول وامام احتدام الصراع على خريطة سلم الترتيب وتحرك مواقع المؤخرة بهذه الطريق والمتوقع ان ترتفع المنافسة في وقت لازال الكهرباء يسير ببطىء ولم يقدر للان ان يحقق فوزين متتالين قبل ان تبقى نتائجه تسير بين بين رغم ما يضمه من عناصر حرصت الإدارة على ان يكون ضمن المواصفات الفنية وبما يخدم مهمة المشاركة التي تظهر متحدية للمدرب الذي لم يحقق التعادل مع اي من الفرق القوية والمستوى الاول وسيكون الكهرباء في ضيافة الكرخ وميسان في ضيافة الزوراء وكلاهما يضعان ثقتهما في عناصرهما في المرور من الدور القادم خاصة ميسان في تحقيق التحول في نتائج الذهاب والفوز سيعادل اللقب فيما تظهر مهمة الكهرباء الفرصة في تحقيق الفو التالي.

نتائج الشرطة

وزاد التعادل الذي عاد به الشرطة من البصرة الطين بله امام التر اجع للموقع السادس المرفوض من جمهوره لانه يظهر متاخر نسبة الى الجوية من حيث فارق المباريات الملعوبة والزوراء والطلاب حتى اختفى من قبل وسائل الاعلام التي راحت تتابع نتائج الطلاب ومشاركتهم للصدارة والزوراء الخامس والجوية المتالق ويخشى ان تؤثر نتائج الشرطة الاخيرة على مجمل عمل الإدارة بعد استقاله احد اعضاءها وربما ياتي الدور على عضو او اكثر لترك العمل بسبب تدني مستوى الاداء والنتائج وهدر النقاط وملاحقة لعنة كربلاء التي بعثرت اوراق الشرطة ومفارزها والتكاسل عن العمل في اهم جولات المرحلة واتساع الفارق مع المتصدر الى خمس نقاط