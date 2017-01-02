– January 2, 2017

إياد: الإصابة وراء إبتعادي عن القيثارة الخضراء

الربيعي يغادر أسوار الشرطة

بغداد – الزمان

قدم عضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الدكتور عدي طارق الربيعي استقالته من منصبه لأسباب شخصية مقدما شكره إلى إدارة النادي والهيئة العامة والجماهير. وقال الربيعي في تصريحات صحفية إن الهيئة العامة وضعت ثقتها بنا من خلال انتخابها لنا في مجلس إدارة النادي، وبالتالي من يشعر أنه غير قادر على تقديم الجهود الكافية عليه بالانسحاب وفسح المجال إلى عضو آخر قادر على تسخير وقته للنادي. وأشار إلى أن سبب استقالته عدم تفرغه للعمل الإداري بشكل تام مؤكدا أن عمله كعميد لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة بغداد يأخذ من وقته الكثير. وأضاف: أشعر بأن ثمة قصوراً في عملي مع إدارة نادي الشرطة وحرصا مني على أن لا أخذل الجماهير ولكي أكون عند حسن ظن الهيئة العامة التي انتخبتني قررت تقديم الاستقالة وإتاحة الفرصة للآخرين. وأوضح أن تراجع نتائج فريق الكرة لا دخل لها باستقالته مشددا على أن الإدارة وفرت كل سبل النجاح للفريق وأن ما يحدث من تراجع على مستوى النتائج هو حالة نحس مؤكدا أن الدوري طويل فهناك فرصة للتعويض، لاسيما وأن فارق النقاط ليس كبيرا مع المنافسين.

في غضون ذلك أكد لاعب فريق الشرطة أحمد إياد أنه باقٍ في صفوفِ الفريق ولاصحة للأخبار التي يتناقلها البعض عن مغادرته الفريق وقال إياد في حديث صحفي الإصابة وحدها أبعدتني عن الفريق وأنا حالياً في مرحلة التأهيل بعد أن تماثلت للشفاء، وعودتي للملاعب ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله. كما أعرب اللاعب عن شكره لجماهير القيثارة على مساندتها للفريق الذي يمر بأوقات صعبة وكذلك على وقوفها معه شخصياً خلال فترة الإصابة، مؤكداً حبه وتقديره الكبير لهم. يذكر أن فريق الشرطة يمر بحالة من عدم الإستقرار إدارياً وفنياً مما أثر ذلك في النتائج والأداء العام للفريق وبالتالي أدى إلى تراجع الفريق إلى المركز السادس برصيد 26 نقطة في سلم الترتيب.