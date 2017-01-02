– January 2, 2017

كونتي يعلّق على العرض الصيني لكريستيانو

{ لندن – وكالات: شكك أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي، في صحة الأخبار المتداولة بشأن العرض الصيني الضخم المقدم لكريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد. كان وكيل أعمال رونالدو، زعم أن اللاعب البرتغالي تلقى عرضا من أحد الأندية الصينية بقيمة 300 مليون يورو. وقال كونتي، فيما أبرزه موقع فور فور تو، قبل ساعات من مباراة الفريق أمام ستوك سيتي في الدوري الإنكليزي، أعتقد أن هذا الأمر لا يصدق، نتحدث بشكل متكرر عن أموال ضخمة، أنا لا أثق في هذه العروض. وأضاف كونتي رأيت العقد الصيني الأخير لكارلوس تيفيز، وهو من نوعية العروض التي يكون من الصعب على اللاعب أن يرفضها. وأتم كونتي لكن لكي أكون أمينا، يجب أن يكون هناك احتراما للمال. وهو الأمر الذي لا يتوفر في مثل هذه العروض، لا أوافق على هذا الموقف. يذكر أن البرازيلي أوسكار دوس سانتوس، لاعب تشيلسي، كان انتقل منذ أيام إلى شنغهاي الصيني براتب أسبوعي يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، بينما سيحصل تيفيز على الراتب الأعلى في العالم بواقع 615 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.