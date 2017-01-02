– January 2, 2017

محرز يتوّج بجائزة الأسد الذهبي

16 نجماً ينتظرون تحديد المصير في 2017

{ مدن – وكالات: بدأت مدة الانتقالات الشتوية مع اليوم الأول من العام الجديد 2017، والذي يشهد بعد ستة أشهر انتهاء عقود عدد كثير من اللاعبين في الدوريات الأوربية الكبرى. ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية تقريرًا تتكهن فيه بمصير نجوم الأندية الكبيرة بعد انتهاء عقودهم بحلول يوم 30 يونيو المقبل، حيث يتصدر القائمة رباعي مانشستر سيتي الإنكليزي يايا توريه، جايل كليشي وخيسوس نافاس، وبابلو زاباليتا في ظل اعتماد بيب جوارديولا عليهم على فترات متقطعة، وتأكيده بحاجته لتدعيم نفس المراكز التي يلعبون بها. كما تضم أيضًا آرين روبن وتشابي ألونسو نجمي بايرن ميونيخ الألماني، اللذين يواجهان صراعا مع تقدمهما في السن لإقناع مسئولي النادي البافاري في توقيع عقود جديدة. كما يعد العام الجاري حاسمًا لمصير بعض النجوم المخضرمين بمنتخب إسبانيا مثل سانتي كازورلا لاعب وسط آرسنال الذي ضربته عدة إصابات في المدة الأخيرة، وكذلك فرناندو توريس لخروجه من حسابات دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد. وتشمل القائمة نجمي منتخب إيطاليا، دانييلي دي روسي الذي يرغب في تجديد عقده مع روما، وكذلك نادي نيس الفرنسي الذي يحاول الاستفادة من صحوة ماريو بالوتيلي، وتألقه اللافت بعد انتهاء الدور الأول من المسابقة. ولفتت إلى أن البلجيكي أكسيل فيتسيل أعلن عدم تجديد عقده مع زينيت سان بطرسبرج الروسي، ورشحته تقاريرعديدة للانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي أو إيفرتون الإنكليزي، وكذلك ربطت تقارير عديدة برانيسلاف إيفانوفيتش مدافع تشيلسي بالانتقال إلى باريس سان جيرمان أو برشلونة أو يوفنتوس بعد نهاية عقده بحلول صيف العام الجاري. وفي نفس الإطار، بات داريو سرنا قائد منتخب كرواتيا أبرز المرشحين بقوة للانضمام إلى صفوف برشلونة في يناير أو نهاية الموسم على أقصى تقدير بعد انتهاء عقده مع شاختار دونتسيك الأوكراني، بينما رفض بيبي مدافع ريال مدريد عرضًا من ناديه لتمديد عقده بشروط إدارة الملكي. أما الثنائي أنطونيو فالنسيا ظهير أيمن مانشستر يونايتد، وتشابي بريتو قائد فريق ريال سوسيداد أبرز المرشحين بقوة لتجديد عقودهم خلال المدة المقبلة، لأنهما من الركائز الأساسية بالناديين.

من جهته توج الجزائري رياض محرز، لاعب ليستر الإنكليزي، بجائزة الأسد الذهبي، التي تمنحها صحيفة المنتخب المغربية لأفضل لاعب في إفريقيا مع نهاية كل عام. وحسم محرز الجائزة للمرة الأولى في مسيرته، بعدما نال ثقة أغلب الأجهزة الإعلامية التي شاركت في الاستفتاء، وعددها 40 منبرا إعلاميا عالميا. وشارك موقع في الاستفتاء، ومنح صوته للمصري محمد صلاح، نجم إيه إس روما الإيطالي، الذي كان ضمن المرشحين للفوز بالجائزة. وجاء الجابوني بيير أوباميانج، هداف بوروسيا دورتموند الألماني في المركز الثاني، فيما جاء صلاح في المركز الثالث. بهذا اللقب، يثأر محرز من صلاح، الذي فاز بجائزة لأفضل لاعب عربي خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر العالمية، يوم الثلاثاء الماضي، بعد تفوقه على النجم الجزائري، والمغربي المهدي بنعطية، مدافع يوفنتوس. ويعتبر محرز ثاني لاعب عربي يحرز هذه الجائزة، بعد محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي المصري السابق، الذي توج بها عام 2008، في وقت بسط فيه الإيفواري ديديه دروجبا، مهاجم تشيلسي الإنكليزي السابق، سيطرته على الجائزة وتوج بها في 4 مناسبات، يليه الكاميروني صامويل إيتو، نجم أنطاليا سبور التركي، بـ3 مرات، ثم الإيفواري الآخر يايا توريه، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنكليزي، الذي توج مرتين، فيما نال الجائزة مرة واحدة كل من أوباميانج، والمالي سيدو كيتا، إلى جانب أبوتريكة.