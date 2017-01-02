– January 2, 2017

مكافحة الإرهاب لـ (الزمان): حررنا 42 حياً بعد مقتل ألفي داعشي

الإتحادية تخلي 400 نازح من أحياء الموصل

بغداد – محمد الصالحي

حقق محور جهاز مكافحة الارهاب تقدما كبيرا في معارك الساحل الايسر من الموصل حيث تمكن من تحرير 42 حيا من اصل 56, فضلا عن قتل نحو ألفي داعشي منذ انطلاق معارك التحرير حيث اعطى الجهاز الأولية في تلك المعارك لحماية المواطنين والعمل على اجلائهم الى مناطق امنة.

وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان لـ( الزمان) امس ان (قوات الجهاز تتحرك ضمن خطة امنية ثابتة وضعتها قيادة عمليات قادمون يا نينوى إلا ان ما يتغير هي التكتيكات القتالية ضد عناصر داعش لكسب عنصر المفاجأة ضد العدو). وأضاف أن (جهاز مكافحة الإرهاب نجح في قتل نحو ألفي عنصر داعشي ضمن محور الجهاز منذ انطلاق معارك تحرير الموصل وما بقي من عناصر داعش لا يتجاوز عددهم المئات).واشار النعمان إلى أن (القوات المشتركة حققت تقدما كبيرا منذ انطلاق المعارك حيث حررت في الساحل الايسر 42 حيا من اصل 56 حيا). وتابع ان ( وسائل الاعلام مطالبة تدقيق المعلومات المغرضة قبل نشرها ولاسيما اعتداءات داعش في المناطق المحررة ). واشار النعمان الى ان (القوات الامنية تمكنت من صد جميع الاعتداءات قبل وصولها الى المواطنين ولن تسمح لاي ارهابي باستهداف المواطن ولاسيما عناصر الجهاز الذي يشغلهم تحرير المدنيين قبل تحرير المدن ). مشيرا الى ان ( ما تم ترويجه بشأن التفجير الذي وقع في منطقة حي الكرامة شرقي الموصل عار عن الصحة حيث نفذ الاعتداء بواسطة قنبرة هاون عن بعد ولم يكن حزاما ناسفا كما صرحت به وسائل الاعلام ولم يوقع شهداء بل اصيب عدد من المواطنين).وكان عضو مجلس محافظة نينوى حسن سبعاوي قد أعلن عن استشهاد أربعة نازحين وإصابة 11 آخرين بتفجير حزام ناسف في منطقة حي الكرامة شرقي الموصل. الى ذلك قال قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله في بيان تلقته ( الزمان) امس ان (قطعات جهاز مكافحة الارهاب تمكنت من تحرير حي الكرامة الشمالي في مدينة الموصل وفرض السيطرة الكاملة على المنطقة بالكامل ورفع العلم العراقي فوق مبانيه).وأضاف أنه (تم تكبيد العدو خسائر بالارواح والمعدات).وذكر قائد الشرطة الفريق رائد جودت في بيان تلقته ( الزمان) امس ان (قوات الشرطة الاتحادية اجلت 400 نازح من احياء جنوب الموصل ونقلتهم الى مخيم الخازر). وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقته ( الزمان) امس ان مقاتلي (الفرقة المدرعة التاسعة واللواء الثالث الفرقة الأولى المحور الجنوب الشرقي لمدينة نينوى ضمن عمليات قادمون يا نينوى قتلت عددا كثيرا من عناصر داعش وتدمير عدد من العجلات المفخخة ضمن قاطع المسؤولية حيث قتل أبطال لواء المشاة الآلي 37 الفوج السادس ثلاثة إرهابيين).وأضاف أن (مقاتلي الفوج السابع تمكنوا من قتل 15 إرهابياً ودمروا عجلة مفخخة وعجلة تويوتا نوع بيك آب تحمل إرهابيين إضافة إلى دراجة نارية).وأوضح انه (تم قتل سبعة إرهابيين من قبل اللواء المدرع 34 كتيبة الدبابات الثانية وقتل ثمانية إرهابيين من قبل الفرقة الأولى اللواء الثالث الفوج الثالث، وجرى قتل أحد الإرهابيين على يد افراد الفوج الأول إضافة إلى قتل أربعة آخرين من قبل الفرقة 15 اللواء 71 الفوج الثالث). وتابع البيان ان ( الفرقة المدرعة التاسعة اخلت 1200 نازح وإيصالهم إلى ساحة تدقيق المعلومات بعد تقديم كافة المساعدات الغذائية والطبية لهم). وفي محافظة صلاح الدين اعلن قائممقام الشرقاط بمحافظة صلاح الدين علي الدودح عن استشهاد طفلين بسقوط قذائف هاون على مركز القضاء، مبينا ان القوات الأمنية فرضت حضرا للتجوال في القضاء على خلفية الهجوم.

وقال مصدر امس ان ( قوة عسكرية كبيرة وصلت لصد تعرضات تنظيم داعش المعاكس شمالي قضاء بيجي).وأضاف أن (طيران الجيش تدخل أيضاً لصد هجوم داعش). وقال بيان لقوات الحشد الشعبي تلقته ( الزمان) امس ان (قوات وعد الله التابعة للحشد تصدت لهجمات عناصر داعش من محورين في تقاطع الشرقاط n قرية العين البيضة من جهة ومن جهتين في الشارع المتصل بجبال مكحول وسكة القطار المرتبطة بصحراء نينوى).وأضاف أن (القوات تمكنت من تفجير ثلاث عجلات مفخخة وحرق خمس عجلات اخرى استخدمها عناصر داعش في هجماتهم). لافتا الى ان (العملية تمت بالتعاون مع القوات الامنية وفصائل اخرى من الحشد الشعبي). وقال قائممقام القضاء محمد الجبوري في تصريح امس ان ( قوات امنية مشتركة صدت تعرضاً عنيفاً لمسلحي تنظيم داعش في قرية محمد الموسى شمالي القضاء). وفي الانبار قال بيان لإعلام الحشد تلقته ( الزمان) امس ان (قوات البراق التابعة للحشد اشتبكت مع مجموعة من عناصر داعش غرب الانبار وتحديداً في المنطقة الواقعة بين الكيلو 160 ومنطقة الصêار باتجاه صحراء النخيب حيث حاولت هذه المجموعة التسلل باتجاه صحراء النخيب ومن ثم الى مناطق شمال غرب كربلاء والنجف). وأضاف أن ( الاشتباك انتهى بمقتل 6 عناصر وجرح عدد منهم وحرق سيارة دفع رباعي تحمل سلاح 14,5 فيما اجبر ماتبقى منهم على الانسحاب). أعلن رئيس مجلس قضاء الخالدية في المحافظة علي داود في تصريح امس ان ( أكاديمية شرطة الأنبار في ناحية الحبانية التابعة لقضاء الخالدية سجلت استقبال أكثر من 2500 منتسب عائد للخدمة). مبيناً أن (هؤلاء المنتسبين هاربون منذ مطلع عام 2014 وتم فصلهم).وأضاف أن (المنتسبين الذين استقبلتهم شرطة الأنبار تم إدخالهم مباشرة في دورات تدريبية لعدة أسابيع لغرض إعادة تأهيلهم وتشكيل قوة بهم تعزز الامن بالمناطق المحررة).