– January 2, 2017

كركوك تضبط مخزناً للأدوية منتهية الصلاحية

كركوك – مروان العاني

ضبطت قوة مشتركة في محافظة كركوك مخزناً للأدوية والمستلزمات الطبية منتهية الصلاحية. وقال في بيان امس ان (قوة خاصة من الأسايش التابعة للإتحاد الوطني الكردستاني والشرطة نفذت بناءً على معلومات جمعتها،عملية مداهمة وتفتيش في منطقة سيكانيان شمال المحافظة).وأضاف أن (القوة تمكنت من ضبط مخزن كبير للأدوية والمستلزمات الطبية المنتهية الصلاحية و أن المخزن يحتوي كميات كبيرة من الأدوية والحبوب الطبية المنتهية الصلاحية، تمت مصادرتها تمهيداً لإتلافها في موقع الطمر الصحي).واوضح البيان ان (القوات الأمنية والجهات الرقابية في المحافظة تضبط بين مدة وأخرى أدوية منتهية الصلاحية في مختلف مناطق المحافظة وتقوم بمصادرتها وإتلافها لمنع تسربها الى الأسـواق).

ويذكر ان دوائر وزارة الصحة الرقابية تنفذ حملات رقابية لتفتيش المخازن ومستودعات المواد الغذائية وتعثر على مواد غير الصالحة يتم اتلافها في اماكن الطمر الصحفي في بغداد والمحافظات تلافيا لتعرض المواطنين الى حالات التسمم ونبهت الوزارة فرقها الرقابية الموجودة في المنافذ الحدودية بعدم الاكتفاء بشهادات الفحص المسبق عند ورود المواد الغذائية بعد اتهامات بتهاون بعض تلك الفرق مع التجار في ادخال مواد منتهية الصلاحية، وقال مصدر في الوزارة في تصريح ان (الوزارة اصدرت تعليمات الى الفرق الرقابية الموجودة في المنافذ الحدودية بعدم الاكتفاء بشهادات الفحص المسبق التي يتبعها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية عند التعاقد مع الشركات المستوردة والتركيز على احكام السيطرة على ارساليات المواد الغذائية المستوردة من خارج البلاد المتعلقة بصلاحيتها للاستهلاك البشري). واضاف ان (نقل المواد الغذائية من المنافذ الى مخازن التجار يجري بعد استكمال جميع الاجراءات المطلوبة في المنفذ الحدودي، ابرزها التأكد من المواد وصلاحيتها للاستهلاك البشري وشهادة المنشأ، ومن ثم تقوم فرق الرقابة الصحية في بغداد والمحافظات بسحب عينات عشوائية منها وعدم السماح باطلاقها لحين اجراء الفحوصات المطلوبة عليها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري واستحصال الموافقات الاصولية من الوزارة).ويدخل العراق يوميا كميات كبيرة من المواد الغذائية المعلبة والمشروبات الغازية واللحوم والزيوت النباتية والاجبان، اضافة الى المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية، من دول عربية وأجنبية عبر منافذ العراق الحدودية.فيما كشفت مواقع التواصل الاجتماعي عن (وجود تهاون من قبل بعض الفرق الرقابية مع التجار في ادخال شحنات تالفة من المواد الغذائية) مشيرين الى (ضبط عشرات الاطنان من تلك المواد التي تأخذ طريقها الى اسواق بغداد والمحافظات وان ضعف الكشف على اساليب الغش من قبل المواطنين، جعلهم يقتنون المواد دون الانتباه الى جودتها). داعيا (الجهات الصحية الى تنفيذ حملات توعية بين الاوساط الاجتماعية للتثقيف بمخاطرها وعدم شرائها حفاظا على صحتهم) فيما اكد رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني (اهمية تقديم الدعم الكامل لفرق التفتيش والنزاهة لمكافحة مسألة ادخال المواد الغذائية المنتهية الصلاحية مقابل منافع مادية، لان ذلك يعرض الاف المواطنين لمخاطر الاصابة بامراض مختلفة).