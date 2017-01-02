– January 2, 2017

الطقس بين غائم وممطر وتساقط الثلوج شمالاً

خبراء: الصقيع والرياح يعوقان نمو المحاصيل

بغداد – تمارا عبد الرزاق

تتأثر اجواء العراق بامتداد المرتفع الجوي القادم من تركيا ليكون الطقس اليوم الثلاثاء في المنطقة الشمالية غائما جزئيا وفي بعض الأماكن غائما مع تساقط امطار خفيفة فيها كما تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية وفي الوسطى والجنوبية صحوا الى غائم جزئي كما يتشكل ضباب خفيف في اماكن متعددة منهما يزول تدريجيا خلال النهار . واكدت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل في بيان تلقته (الزمان) أمس (استمرار تاثير اجواء العراق بامتداد المرتفع الجوي القادم من تركيا ليكون الطقس اليوم الثلاثاء في المنطقة الشمالية غائما جزئيا وفي بعض الأماكن غائما مع تساقط امطار خفيفة فيها كما تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية وفي الوسطى والجنوبية صحوا الى غائم جزئي كما يتشكل ضباب خفيف في اماكن متعددة منهما يزول تدريجيا خلال النهار). واضاف ان (درجات الحرارة العظمى المتوقعة في بغداد ستكون15مئوية والصغرى 7 مئوية وستكون حركة الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة 5-10كيلو مترات في المنطقتين الشمالية والوسطى وتكون في الجنوبية شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10 – 20كيلو مترا ومدى الرؤية من 8-10كيلو مترات وفي المطر والضباب 5-7 كيلو مترات). واوضح البيان ان (طقس يوم غد الاربعاء سيكون في المنطقة الشمالية غائما مع تساقط امطار خفيفة في بعض الأماكن وفرصة لتساقط الثلوج فوق اقسامها الجبلية يتحول تدريجيا الى غائم جزئي لاستمرار تاثرها بالمنخفض الجوي المذكور والذي ينحسر تدريجيا بسبب تقدم امتداد مرتفع جوي من تركيا.وفي الوسطى والجنوبية صحوا مع قطع من الغيوم لتاثرهما بمرتفع جوي من تركيا). وتابع ان طقس الخميس المقبل سيكون في المناطق كافة صحوا مع قطع من الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق).ويرى خبراء علم النبات ان (عامل المناخ من أكبر العوامل الطبيعية تأثيرا في تحديد أنواع المحاصيل حيث يحدد المناطق التي يمكن زراعتها بمحاصيل معينة , كما أن المناخ عامل رئيسي في تكوين التربة واختلاف أنواعها ودرجة خصوبتها وأهم عناصر المناخ التي تؤثر في الإنتاج الزراعي من بينها درجات الحرارة التي لها أهمية كبيرة في تحديد إنتاج بعض الغلات والحصول على أقصى منفعة اقتصادية منها وقد أدى ذلك إلى ظاهرة التخصص الزارعي وارتباط المحاصيل بدرجات الحرارة وكلما زادت قدرة النبات على تحمل درجات الحرارة المتفاوتة كلما كان أوسع انتشارا).واضافوا انه (يجب ألا تقل درجة الحرارة عن حدها الأدنى اللازم لمحصول معين أثناء فصل النمو فلكل محصول درجة حرارة مفضلة لنموه ودرجة حرارة صغرى لا ينمو تحتها ودرجة عظمى لا ينمو فوقها وكلما كانت درجة الحرارة السائدة في موسم النمو أقرب إلى الدرجة المفضلة كان ذلك أنسب لنمو النبات وإذا لم تتوفر درجة الحرارة الكافية فوق الحد الأدنى أثناء فترة النمو فان المحصول لا ينضج).واوضح الخبراء ان (للأمطار تأثيرا كبيرا على نمو المحاصيل لأنها المصدر الرئيسى للمياه العذبة اللازمة للنبات ولذلك تؤثر كمية المطر على الانتاج الزراعى فكمية الأمطار الساقطة وفصل سقوطها ونظام سقوطها يحدد نوع المحصول الذى يمكن زراعته أو الحيوان الذى يستطيع الإنسان رعيه فى المنطقة فالأمطار تسقط على معظم الإقليم الموسمى صيفا ولذلك تزرع المحاصيل الصيفية كالرز كما تزرع المحاصيل الشتوية فى اقليم البحر المتوسط كالقمح اعتمادا على الأمطار الشتوية).مشيرين الى ان (للرياح تاثير على الزراعة فى معدل التبخر والنتح من النباتات وتلعب دورا كبيرا فى عملية التلقيح كما تفيد فى تشغيل المراوح الهوائية لرفع المياه من الآبار وتؤثر الرياح بعض المحاصيل التي لا تتحمل الرياح فى وقت النضج حيث تؤدي الرياح إلى سقوط الثمرة وبعض الحبوب على الأرض ، كما تعمل الرياح القوية على جرف التربة وبعضها ضار بالزراعة كرياح الخماسين فى مصر التى تهب من الصحراء محملة بالاتربة والرمال فتؤثر كثيرا على الخضراوات والأزهار والموالح وبعض الفواكه مما يترتب عليه الإضرار بهذه المحاصيل وارتفاع أسعارها). واضافوا ان (الضوء هو الاخر يؤثرعلى عملية التمثيل الضوئي التى يمكن بواسطتها تحويل الأملاح والمواد الذائبة التى يمتصها النبات من التربة الى عناصر غذائية تعمل على نمو النبات ويتضح أثر هذا العامل فى العروض العليا الباردة التى يطول بها النهار صيفا فيزيد من سرعة نمو النبات ونضجه مما يعوض من أثر انخفاض درجة الحرارة كما هو الحال في السويد والنرويج حيث يمكن إتمام النضج للقمح الربيعى بكل منهما فى فصل الصيف الشمالى القصير).