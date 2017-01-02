– January 2, 2017

(الزمان) في ضيافة مدير التدريب البدني وألعاب الشرطة:

أنور: ما يحدث في النادي كبوة جواد

بغداد – الزمان

هو أبن النادي منذ أن كان لاعبا في شباب الشرطة قبل ثلاثة عقود ونظرًا لمستواه الرائع تم استدعاؤه لصفوف الفريق الاول ودافع عن ألوانه لعدة سنوات مع نجومه الكبار آنذاك ” رعد حمودي . عدنان جعفر . هادي الجنابي . عصام خليل . محمد خلف . علي حسين . باسم قاسم .. واخرين لا يسع المجال لذكرهم .. التحق بكلية الشرطة وتخرج برتبة ملازم سنة 86 وتدرج بالمناصب حتى وصل الى رتبة عميد وحاليا يشغل منصب مدير التدريب البدني وألعاب الشرطة بالاضافة انه عضو في الهيئة الإدارية لنادي الشرطة . التقينا في مكتبه وكان الحوار التالي معه

{ ماذا يحصل في نادي الشرطة سيادة العميد ؟

– الذي يحصل في نادي الشرطة شيء طبيعي مثلما يحدث في بقية الأندية الجماهيرية من مشاكل وضغوطات وان شاء الله تكون كبوة جواد اصيل ويعود الى وضعه الطبيعي

{ نتائج الفريق في الآونة الاخيرة لا تلبي طموح الجماهير الوفية أين الخلل؟

– نعم نتائج الفريق غير جيدة ولا تلبي طموح الادارة والجمهور وان شاء الله نعالج الأخطاء التي شخصتها الادارة ومدرب الفريق وبعدها يعود عزف القيتارة من جديد

{ هناك خبر يقول ان الدكتور رياض عبد العباس سيعود الى رئاسة النادي بعد ان كسب دعوته القضائية ؟

– عودة الدكتور رياض خبر غير صحيح وان قرار المحكمة هو بحق الهيئة الإدارية المؤقتة وليس الادارة الحالية المنتخبة من قبل الهيئة العامة

{ ما صحة خبر انتقال الحارس نور صبري الى نادي الميناء ؟

– حتى هذه اللحظة لا يوجد شي رسمي لانتقاله

{ المدرب المصري محمد يوسف هل يستمر مع الفريق أم نتائجه تقرر مصيره؟

– المدرب محمد يوسف باق مع الفريق وسبق ان قدم استقالته للإدارة لكننا تمسكنا به.

{ أين أصبح مشروع المدينة الرياضية التي بدأ العمل فيها منذ فترة ليست بالقصيرة ؟

– بالنسبة لمشروع المدينة الرياضية سترى النور عن قريب وسيتم اكمال بناءها بعد الانتهاء من بعض الإجراءات الإدارية مع وزارة الداخلية.

{ هل هناك النية في التعاقد مع لاعبين جدد ؟

– نعم هناك بعض اللاعبين في مفكرة المدرب نحاول التعاقد معهم

{ وصل الى مسامعي بأنك تنوي تقديم الاستقالة من الهيئة الإدارية ؟

– نعم هناك النية في الاستقالة لوجود تقاطعات في العمل مع الآخرين لكني أفكر جيدا في القرار قبل تقديم الاستقالة

{ لو عدنا الى الوراء وسألتك عن افضل مباراة لعبتها في الدوري عندما كنت لاعبا؟

– افضل مباراة مع نادي الطلبة في ملعب الشعب وقدمت مستوى رائع أشادت به كل الصحف بعد المباراة

{ مهاجم كنت تخشاه ومدافع ترتاح اللعب بجانبه وأفضل حارس مرمى عراقي؟

– بالتأكيد المهاجم الذي كنت احسب له حساب هو النجم احمد راضي . والمدافع طارق عبد الامير افضل من لعب بجانبي والحارس رعد حمودي كان يعطي القوة والثقة لكل لاعبي الفريق في كل مباراة فهو افضل حارس مرمى أنجبته الكرة العراقية

{ ما الفرق بين كرة الشرطة في الماضي والحاضر؟

– في الماضي كنّا نلعب الكرة لعشقنا وحبنا للنادي الذي يعتبر بيتنا الثاني أما في الوقت الحاضر فاللاعب يلعب لنفسه اكثر من ان يلعب لناديه وأصبحت المادة هاجسه الاول

{ كلمة اخيرة لمن توجهها ؟

– لجمهور الشرطة أقول لهم ان شاء الله يكون الفريق في الأيام القادمة افضل حالا ونتائجه مميزة باْذن الله نحتاج دعمكم والوقوف مع الفريق في حالة الفوز والخسارة

شكرته على هذا اللقاء متمنيا له ولنادي الشرطة كل التوفيق.