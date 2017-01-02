– January 2, 2017

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القوى البحرية والتجارية في الخليج العربي خلال العصور الإسلامية

الزمان

صدر عن دار الجنان للنشر والتوزيع كتاب (القوى البحرية والتجارية في الخليج العربي خلال العصور الاسلامية) للواء الركن المتقاعد الدكتور عماد علوّ . ويقع الكتاب في (366) صفحة من القطع المتوسط ، وتتوزع مواضيعه على اربعة ابواب مقسمة الى ثلاثة عشر فصلا”، معززة بالصور والمخططات والخرائط .وقد تناول المؤلف أهمية الخليج العربي والسواحل المحيطة به بعد انتقال مركز الخلافة في العصر العباسي من الشام إلى العراق، فاستعاد الخليج العربي والطرق البحرية والبرية الواصلة إليه والمتفرعة عنه أهميتها الاقتصادية وحيويتها. إن الوقوف على النشاط البحري للعرب المسلمين في الخليج العربي والمحيط الهندي سيمكننا من إلقاء الضوء على إسهامات العرب المسلمين في إغناء الحضارة الانسانية عبر استخدامهم للبحار واتصالهم وتواصلهم مع بقية الشعوب والامم عبر دراسة نشاطهم البحري في الخليج العربي والمحيط الهندي في العصور الاسلامية الاولى ، يكتسب أهمية كبيرة اليوم في ضوء تصاعد أهمية البحار والاساطيل البحرية أولاً ولقلة المعلومات المتيسرة عن الانشطة الملاحية البحرية التي مارسها وقام بها العرب المسلمون في منطقة الخليج العربي ثانياً. حيث تميز الخليج العربي بأهمية موصولة لا تكاد تنقطع من النواحي الاقتصادية والسياسية والجيوستراتيجية وهذه الأهمية جعلت الخليج العربي جسراً للتبادل الحضاري بين سكان الجزيرة العربية والشعوب التي عمرت سواحل المحيط الهندي في آسيا وافريقيا من خلال تفاعلها الحضاري فكان بؤرة حضارية ومنطقة التقاء وتفاعل بين الحضارة العربية الاسلامية وحضارات آسيا وافريقيا. وقد ركز المؤلف في كتابه على وصف الطرق والمسالك الملاحية في العصور الاسلامية ، التي أشار إليها البحارة والرحالة العرب ، والتي تبدأ من البصرة والإبلة عبر شط العرب إلى عبادان عند المصب ومنه إلى سيراف. كما تناول المؤلف مذكرات التجار والرحالة العرب والمسلمين التي وصفت المسالك الملاحية في الخليج العربي . مثل رحلة أبوعبيدة عبد الله بن القاسم من أهل عمان إلى الصين قبل سنة 141 / 758م، وكذلك وصف سليمان التاجر ويليه وصف أبوزيد الحسن السيرافي وهومن أهل البصرة، في القرن العاشر الميلادي، الذي قام بإعادة تدوين مشاهدات ووصف سليمان التاجر مجدداً للطرق والمسالك الملاحية ، ثم ناقش وصف بزرك بن شهريار المدونة في كتاب «عجائب الهند»? ولا ننسى تناول وصف أبوالحسن علي بن الحسين المسعودي للطرق والمسالك البحرية من الخليج العربي الى الشرق الاقصى وهوالمفكر الموسوعي، المتعدد الاهتمامات الثقافية، والذي اشتهر كمؤرخ وجغرافي على السواء، ثم ننتهي الى وصف ابن بطوطة للطريق الملاحي على الرغم من كون ابن بطوطة ( -770 1369م) من الرحالة المتأخرين ، الا أنه يعتبر شيخ الرحالين العرب، وسيد الرحالين حتى ذلك الزمان.وتطرق الدكتور عماد علوفي الفصل الرابع من كتابه الجذور التاريخية للملاحة في الخليج العربي . حيث كان أول من نصب الفنارات الملاحية في الخليج العربي هم شعب مملكة ميسان وعاصمتها (خاراكس Charax) كما أشار المؤرخين المرافقين لحملة الاسكندر المقدوني(ت 323 ق. م) الى أن مبعث اهتمام الإسكندر المقدوني بالخليج العربي، يرجع الى رغبته بتأمين مواصلات إمبراطوريته الواسعة. كما أن الفرس الساسانيين في العصور التالية استطاعوا فرض سيطرتهم على تجارة الصين والهند المارة بالخليج العربي. ولكن هذه السيطرة لم تحرم العرب المشاركة الفاعلة في حركة هذه التجارة نظرًا إلى خبرتهم الطويلة ومعرفتهم الواسعة ببناء السفن والإبحار في مياه المحيط الهندي، بالإضافة إلى حاجة الفرس إلى موانئهم التي كانت تمثل نقطة الانطلاق لمراكب الصين والهند. وقد القى المؤلف ضوءا” على أهم المراكز البحرية في الخليج العربي ، في الفصل الخامس من الكتاب وبدأ من البحرين وهولفظ جامع لمناطق كثيرة تمتد بين البصرة وعمان، ويشتمل على عدة جزر، ومنها جزيرة أوال وشفار وثاروت وحوارين وقطر. أما عمان ، حيث كانت تعرف قديما” باسم “مجان ” وكانت لها علاقات تجارية عن طريق البحر مع المدن القديمة مثل أور وسومر في العراق . وكوجرات في الهند . أما جزيرة قيس (كيش): فهي جزيرة “قيس بن عميرة”، كما ذكرها ياقوت الحموي (574 – 626 هـ) ، في كتابه “معجم البلدان” ، وهي مدينة مليحة المنظر ذات بساتين وعمارات جيدة، وبها مسكن ملك ذلك البحر صاحب عمان وله ثُلثا دخل البحرين. أما البصرة فهي أول مدينة عربية أسسها العرب مع مدينة الكوفة خارج الجزيرة العربية بعد فتوح العراق وانهاء السيطرة الساسانية عليه في القرن الاول الهجري/ السابع الميلادي ، ويقع قرب البصرة ميناء الإبلة في نهاية الرأس الجنوبي لنهري دجلة والفرات الصالحين للملاحة وعلى زاوية الخليج العربي. وهي مدينة قديمة وتمتد إلى عمق تاريخي أقدم وابعد من مدينة البصرة ، وكان لانتقال الخلافة العباسية إلى بغداد دور في زيادة الاهتمام بالإبلة. أما الفصل السادس من الكتاب فقد انصرف الى تسليط الضوء على صناعة السفن والمراكب في الخليج العربي . حيث امتازت السفن العربية في الخليج العربي والبحر الأحمر بأنها كانت مخاطة وليست مسمرة كما هوالحال في سفن البحر المتوسط . وقد اجمع المؤرخون ان سفن الخليج العربي والبحر الأحمر كانت تصنع من خشب الساج اوخشب جوز الهند والتي امتازت بمتانتها ومرونتها وقوة احتمالها للتأثيرات الجوية والبحرية القاسية في تلك البحار وهذه السفن عرفت لاحقا” بـ(المخروزة) .

وقد أولى المؤلف في كتابه اهتماما” بصراع القوى البحرية في الخليج العربي من خلال ثلاثة فصول ، بحث فيها الحملات البحرية في الخليج العربي ابان العصور الاسلامية . حيث شهدت سواحل الخليج العربي تشكيل اساطيل بحرية اسلامية ، الا أن دورها في الفتوحات الاسلامية لم يكن كتلك الاساطيل الاسلامية التي شهدتها مياه البحر المتوسط ، وذلك بسبب خلومنطقة الخليج العربي من تهديدات الاساطيل البحرية المعادية عدا تهديدات سفن القراصنة ولصوص البحر . كما ناقش أثر الاوضاع السياسية على النشاط الملاحي في الخليج العربي . حيث شهدت منطقة الخليج العربي عدد غير قليل من الاضطرابات السياسية خلال العصر العباسي ، كان من ابرزها حركة إبراهيم بن عبدالله المحض الحسني التي استولى فيها على البصرة في رمضان سنة 145هـ/762 . وكانت انتفاضة الزط بداية سلسلة من الانتفاضات الأخرى التي شهدتها منطقة الخليج العربي كثورة الزنج والقرامطة وحركة عمران بن شاهين، وكان لها جميعا” آثارا” على النشاط الملاحي البحري في منطقة الخليج العربي .وقد أشار المؤلف بشكل مفصل في الفصل التاسع ، الى خطر القراصنة على الملاحة الخليجية . حيث واجه النشاط الملاحي التجاري في الخليج العربي والمحيط الهندي معضلة شديدة الضرر تمثلت ببروز وتصاعد نشاط لصوص البحر أوالقراصنة . وقد عملت الدولة العباسية على اعداد وتجهيز قوات بحرية قادرة على صد هجمات القراصنة الميد ودرء خطرهم ليس فقط عن الموانئ الواقعة في شط العرب بل درء تهديدهم لخطوط سير الملاحة التجارية العربية في الخليج العربي والمحيط الهندي . وقد أولى المؤلف اهمية في كتابه لمناقشة النشاط التجاري الخليجي مع الشرق الاقصى من خلال اربعة فصول ناقش فيها النشاط التجاري الخليجي مع الهند حيث أقام الإسلام لنفسه، بالتدريج، إمبراطورية عظيمة في شبه القارة الهندية، ولم تمض بضع عشرات من السنين على فتح السند حتى طفقت أفواج من أهله تشارك في بناء الثقافة العربية الإسلامية، وتبرز في ميادينها، فكان منها علماء في الحديث واللغة والادب، مثل أبي معشر نجيح السندي، المحدث وصاحب المغازي، وابن الإعرابي اللغوي، وابن سكيت، وأبي عطاء السندي المخضرم الشاعر . وكذلك سلط الضوء على النشاط التجاري الخليجي مع الصين . كانت مراكب تجار الخليج العربي ، تذهب ، إلى بحار الصين، كما كانت مراكب الصين تختلف إلى عمان وسيراف والأبله والبصرة . وكانت سيراف هي الفرضة لبضائع الصين، بل كانت بضائع اليمن المرسلة إلى الصين تُحمل على مراكب إلى سيراف. وكان الملاحين العرب في الخليج العربي على دراية واسعة بخطوط التجارة البحرية مع الصين ، وكان الملاحين والتجار العرب على معرفة بالمرافئ الصينية، مع تقدير المسافات التي تفصل بين المدن الصينية الساحلية، والسلع التي تشتريها وطريقة تعامل الصينيين مع القادمين من التجار العرب الذين اتصلوا بسائر بلاد الصين، فوصلوا إلى هانغ شوفي الشمال التي دعوها (قانصوه)، واتصلوا بعاصمة مملكة التانغ الحاكمة في الصين (هسي – آن – فو) التي سمّاها العرب (خمدان). وفي ذلك يذكر سليمان التاجر ان بخانقووهومجتمع التجار رجلاً مسلماً يوليه صاحب الصين الحكم بين المسلمين الذين يقصدون الى تلك الناحية نائباً عن ملك الصين . كما تناول المؤلف في الفصل الثاني عشر من الكتاب التجارة الخليجية مع جزر المحيط الهندي . حيث تبحر السفن العربية من مدينة كولم ملي، بمسلكين للملاحة: الاول يقود الى سرنديب عبر مضيق بالك بين الهند وسيلان، والثاني يقود مباشرة الى رأس كومورين في جنوبي الهند ومنه الى ميناء جال جنوب سرنديب ومنها الى ميناء كالا بالملايو. كما نسج العرب حلقات اتصال مع جزر المحيط الهندي، بشكل مبكر، ولا سيما مع الأرخبيل الإندونيسي، الذي يتكوّن من مئات الجزر، فقد انسابت سفنهم من مضيق ملقة المحصور بين جزيرة سومطرة، وشبه جزيرة الملايو، حيث تتوقف في طرف جزيرة ملايوفي ملقا Malacca ? الذي كان يتحكم في كل التجارات الواردة من الصين وما يجاورها، وكان المسلمون بالإضافة إلى تجارتهم تلك، ينقلون معهم دينهم الإسلامي إلى سكان تلك الجهات .وقد سلط المؤلف الضوء في الفصل الثالث عشر ، على التجارة البحرية الخليجية مع سواحل شرق افريقيا، وأهم موانئ الساحل الشرقي لأفريقيا التي كانت السفن العربية تقصدها وتتجمع بها للتجارة ، ميناء مقديشوالذي يقع على ساحل أفريقيا الشرقي. ومقديشومدينة عظيمة وسلطانها يطلقون عليه لقب: الشيخ . ومن عادات هذا الميناء أنه متى وصل مركب يصعد اليه مندوب السلطان فيسال عن المركب من أين قدم؟ ومن صاحبه ؟ ومن رئيسه ؟ وما حمله ؟ ومن فيه من التجار وغيرهم ؟ فمن استحق انزله السلطان عنده. أما الجزيرة الكبيرة الاخرى التي قصدها التجار والملاحون العرب فهي جزيرة سقطرى التي تقع عند مدخل خليج عدن ، وقد اشتهرت سقطرى بالصبر الذي انتسب اليها كما اشتهرت بالعنبر ، والصمغ . بالإضافة الى كثير من الموانئ مثل زيلع ، بربرة ، زنجبار ، براووغيرها من الموانئ المشهورة بمغاصات اللؤلؤ. وقد نشأت بعد ذلك سلطنات عُرفت باسم «ممالك الطراز الإسلامي» في منطقة القرن الإفريقي، وقد عُرفت بـ «بلاد الزيلع»? وهي البلاد المقابلة لبر اليمن على أعالي بحر القلزم والمحيط الهندي، وقد عُرفت باسم «ممالك الطراز» لأنها على جانبي البحر كالطراز له، وهي مملكة ايفات أوأوفات وجبرت، ومملكة هدية، مملكة داراو، مملكة بالي، مملكة اربيني، مملكة شرخا، مملكة دارة .

وتأتي اهمية كتاب (القوى البحرية والتجارية في الخليج العربي خلال العصور الاسلامية)، من استناد مؤلفه ورجوعه الى ما يقارب 315)) مصدرا” ومرجعا” ، مما يجعله اضافة اكاديمية مهمة القت الضوء على تاريخ البحرية العربية في الخليج العربي والمحيط الهندي في العصور الاسلامية الاولى ، لما للموضوع من أهمية كبيرة في فهم التطورات التاريخية والسياسية والاقتصادية لمنطقة الخليج العربي، التي تعد من أهم مكونات الجزيرة العربية جغرافياً واقتصادياً وسياسياً، من حيث كون الخليج العربي جسرا” للتواصل الحضاري وممراً طبيعياً للتجارة العالمية بين الشرق الأقصى وحوض البحر الأبيض المتوسط .