– January 2, 2017

سياسة بوتين تطيح بأحادية القطب الأمريكي – حيدر صبي

الولايات المتحدة الامريكية قامت مؤخرا بفرض حزمة من العقوبات على روسية ، قالت عنها هي مجرد عقوبات معلنة وان هناك عقوبات اخرى غير معلنة ؟ ، هي لم تشأ الافصاح عنها في الوقت الحاضر وحسب الخارجية الامريكية . ونوهت ان العقوبات جاءت نتيجة للتدخل الروسي والتلاعب بنتائج الانتخابات الامريكية الاخيرة ..

فهل هذا هو فعلا السبب الحقيقي ؟؟

في قراءة لتلك العقوبات وماضمته من قرارات اقل مايقال عنها انها لم تكن مدروسة ولاترتقي الى الدبلوماسية وكانت متسرعة نمت عن ردود افعال من قبل الرئيس اوباما المنتهية ولايته , ليكيل صفعة الى روسيا هو يعتقدها انها صحيحة وجاءت في وقتها المناسب وقبل مغادرته البيت الابيض . بيد انها كشفت عن التهاوي الامريكي في مجال السياسية الخارجية وفشلها في ادارة الملفات الحساسة خصوصا ما عني بملف الشرق الاوسط وتعامل الحكومة الامريكية الجاذب للصراعات وانتاج وتصنيع وحوش بشرية فتاكة ” داعش والنصرة ” ! .

كانت روسيا هي السباقة في كشف خيوط اللعبة الامريكية ولذا راحت تخطط وتدرس ابعاد المتغير الجديد على الساحة فسخرت جميع امكاناتها العسكرية والتكنولوجية والاقتصادية في سبيل التصدي للاستراتيجية الامريكية , ومن اجل مصالحها وامنها القومي والحفاظ على قواعدها ولذا لم تتخل عن حليفها الاسد وحتى الساعة

وايضا , تلك العقوبات جاءت اعترافا ضمنيا كون روسيا اليوم باتت الاقوى من حيث امتلاكها لتكنلوجيا متطورة في مجال المعلوماتية فاقت ماوصلت اليه امريكا من تطور بذات المجال , وايضا هي كانت تاكيد , اي العقوبات , على ان روسيا فاقت امريكا في المجال الاستخباراتي ؟ . اذن عالم احادي القطب بات من الماضي ، وامريكا بعهد ترامب القادم سوف تقر بهذا وان كان ذلك الاعتراف سيأتي باواخر فترة ترامب الرئاسية . لندع استقراءات المستقبل . ونسبر في حقيقة العقوبات الامريكية على روسيا ولماذا بهذا التوقيت ؟ ، فقط لنرجع الى تصريح اردوغان من كونه يمتلك ادلة ملموسة وثابتة وهي تمثل ادانة دامغة تطال الولايات المتحدة الامريكية بمساعدتها ودعمها للارهابيين في سورية ..

من اين اتى اردوغان بتلك المعلومات ؟ ثم هل ان اردوغان بعيد عن التهمة ذاتها ؟ ..

المحور الاساس في هذه اللعبة هو روسيا . وهي من زودت اردوغان بالمعلومات عن الدعم الامريكي للمسلحين في الوقت الذي طرحت على طاولته ادلة ادانته بالتدخل بالشأن السوري والكيفية التي كانت من خلالها تركيا توفر الدعم للجماعات المتشددة ؟ وقالت لاردوغان : (( اختر مابين الاقواس . فاما ان تكون معنا ونتكتم على ادلتنا ، وندعمك اقتصاديا ، ونسير معك في حل الازمة السورية , واما ان تكون مع المحور الاخر وتستمر معهم باستمرارك لدعم المسلحين ، وبذا فانت في حلٍ منا بكشف كل مانملكه عليك من ادلة وستكون بعدها “خارج ” دون ارادتك من محورهم ، كونهم هم من سيدينك فالغرب وامريكا اليوم مستعدين بالتخلي عنك بسهولة وسيجدون الحجة التي طالما كانوا ينتظرونها بين ايديهم لادانتك ، اي انت في نهاية المطاف ستكون خارج اللعبة يا اردوغان وربما ستحاكم ايضا )). اذن فما كان منه الا الانصياع الى الدب الروسي . هذا السيناريو نجده الاقرب للواقع باثبات الاعتراف الامريكي الضمني الذي نوهنا عنه في اعلاه . وكذا الرد الروسي السريع بعد اتهام اردوغان لامريكا والذي جاء بـ (نعم ان اردوغان على حق ويمتلك تلك الادلة والتي هي في اصلها ادلتهم هم) . وايضا ماتم التوصل بشأنه من ايقاف شامل لوقف اطلاق النار شمل (النصرة ) ايضا وحسب مصادر اعلامية و7 من الفصائل المسلحة . وهذا تم بشكل متسارع وغير متوقع بعد مقتل السفير الروسي وخروج مسلحي حلب قبل ذلك . واذن فان الحرب في سورية سوف تأخذ منحى اخر ، يبتدأ بعدها عام 2017 بالعد العكسي لايجاد حل شامل تضطر امريكا حشر انفها فيه لتحافظ على ماتبقى من كبريائها ومكانتها كجزء من الحل ولو ظاهرا عسى وان تخدع بموجبه الرأي العام الامريكي والدولي ومن وجهة نظرها هي , وكذلك فان كلا من روسيا وتركيا تحتاجان الى غطاء دولي عام يضم اغلب اعضاء مجلس الامن , كي ينبري باتمام مشروع قرارها في الامم المتحدة والذي من المقرر ان يصوت عليه اليوم السبت . وحتى ساعة الحل الاشمل على طاولة الحوار السياسي بين لاسد وما عرف بالمعارضة لتضع بعدها الحرب السورية اوزارها , وان كانت النتيجة النهائية لها هي التقسيم وفق العنوان الفيدرالي الاتحادي .