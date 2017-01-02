– January 2, 2017

تداعيات هزيمة داعش في العراق – حسين علي الحمداني

تساؤلات كثيرة طرحت حول دوافع العملية الإرهابية التي طالت منطقة الكرك في الأردن وأغلب هذه التساؤلات كانت تنصب في اتجاه واحد يتمثل هل ألأردن اليوم ضمن أهداف التنظيم الإرهابي داعش؟ ونحن هنا لا نعيد طرح الأسئلة بقدر ما نحاول معرفة ألأسباب التي جعلت من الإرهاب يستهدف الأردن؟في المقدمة علينا أن نقول إن الأردن دولة جوارها ملتهب منذ سنوات،ومعارك تجري في هذا الجوار ضد الجماعات الإرهابية التي تلقت هزائم كثيرة في الأشهر القليلة الماضية في العراق وسوريا وبالتأكيد هذه الهزائم التي تعرضت لها تنظيمات”داعش”ومن معها من التنظيمات الأخرى،تلك الهزائم جعلت قيادات الإرهاب في المنطقة تفكر بطريقة جديدة وهي قديمة في نفس الوقت وتتمثل بتوسيع دائرة الدول المشمولة بالعمليات التي عادة ما يطلق عليها(غزوات) تلك الغزوات التي لها عدة أهداف منها سياسية ومنها إعلامية لكن في عملية الكرك الأخيرة كانت الأهداف الإعلامية عي الأكثر مطلوبية من الأهداف الأخرى .

عملية الكرك التي جاءت بتوقيت ترى الجماعات الإرهابية من خلالها إنها قد تحول الأنظار عليها بعيدا عن معارك الموصل وحلب وتوجيه الرأي العام الأقليمي والعالمي صوب (الغزوة الجديدة) خاصة وإن من بين الضحايا رعايا دول أجنبية كانوا في موسم السياحة الذي يشكل رقما مهما لدى الأردن التي هي بالأساس تعاني من أزمة إقتصادية خانقة وبطالة بنسبة عالية بسبب محدودية مواردها من جهة،ومن جهة ثانية توقف المساعدات الخليجية لها بسبب إنخفاض أسعار النفط التي أثرت على الدول المنتجة للنفط فكيف لا يكون لها تأثير كبير على الدول التي تعتمد على المساعدات القادمة لها من الدول المنتجة للنفط ومنها العربية السعودية وبقية دول الخليج التي ظلت الداعم المادي الرئيسي للأردن في السنوات الماضية ، وهذا الدعم أثر كثيرا على مواقف الأردن من مشاكل المنطقة ولاسيما الوضع في سوريا والعراق وحتى في حرب اليمن.

أما الجانب الثاني يتمثل بان هذه التنظيمات توحي لدول المنطقة بأن لديها من الخلايا النائمة ما يكفي لزعزعة استقرار هذه الدول والعبث ليس بأمنها فقط بل باقتصادها وسياحتها وحتى نسيجها الاجتماعي الذي بدأ يعيد التفكير في دعم الجماعات الإرهابية التي عادة ما توصف (بالجهادية) والتي كانت لها بصمات واضحة في العراق ومنهم جماعة أبو مصعب الزرقاوي ، ناهيك على إن الأردن كانت تغض الطرف عن هذه الجماعات طالما إن وجهتها العراق أو سوريا وبالتالي توفرت ما يمكن تسميته بقاعدة كبيرة لهذه الجماعات الإرهابية داخل الأردن نفسها ، اليوم الأمر يختلف فيجب إعادة النظر بما هو سائد والتحول نحو وضع النقاط على الحروف وتسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية فالإرهاب يحتاج إلى تعريف موحد لدى دول المنطقة ولا يمكن أن تكون هنالك إنتقائية في ذلك،ولا يمكن أن يكون الإرهابي في العراق( مجاهد) وفي الأردن غير ذلك ، وألأمر ينطبق على ما يجري في تركيا وما قد يحصل في العديد من دول الخليج العربية التي هي الأخرى مهددة بعمليات مشابه لما حصل في ألأردن مؤخرا.

وهذا يقودنا للقول إن نهاية الجماعات ألإرهابية في العراق وسوريا ستكون لها ردات فعل ليس في الأردن فقط بل في عموم دول المنطقة وفي مقدمتها دول الخليج العربي التي تتوفر في داخل بنيتها الإجتماعية والفكرية خلايا نائمة كثيرة يمكن إيقاظها بكل يسر وسهولة من قبل من يقود هذه التنظيمات التي بدأت تشعر إن من كان معها إنقلب ضدها في ظل المتغيرات السياسية الكبيرة التي تحصل كل يوم في العالم وأبرزها بالتأكيد التوافق الروسي – الأمريكي على إنهاء ملف داعش والجماعات المسلحة ألأخرى في العراق وسوريا وإيجاد حلول سريعة لمختلف القضايا التي شكلت بمجملها قضية متشابكة والآن يتم تفكيك العقد وصولا لحلول جذرية ترضي هذا الطرف وتغضب الطرف الآخر ، وهذا ألأمر بحد ذاته يجعل من الفصائل الإرهابية بمختلف مسمياتها أوراق محروقة أدت أدوارها وأنتهت إلى رماد ، لكن هذا الرماد لا يريد أن يذر بهذه السهولة بقدر ما إنه يحاول الإنتحار الأخير في دول آمنة ومحصنة كالأردن ودول أخرى ربما تطالها العمليات الإرهابية في الأيام القادمة.