– January 1, 2017

الصدر يدعو التحالف الوطني إلى تغيير قياداته والكردستاني لـ (الزمان):

نجاح التسوية السياسية يرتبط بتنفيذ الشعارات

97بغداد – شيماء عادل

اكد التحالف الكردستاني ان الانتخابات والاجتماع الى طاولة الحوار وتنفيذ الشعارات على ارض الواقع اهم الوسائل لانجاح التسوية الوطنية ، فيما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التحالف الوطني الى تغيير سياسته وقياداته، في وقت حمل المتحدث الرسمي باسم المرجع الديني علي السيستاني القوى السياسية مسؤوليتها بتوفير فرص النجاح لمشروع التسوية الوطنية. وقال عضو التحالف اسلام حسين لـ (الزمان) امس انه (ومنذ سقوط النظام السابق اصبحت المصالحة الوطنية والتسوية شعار كل الاحزاب ومنها الاسلامية ولكن دون ان يتم تنفيذ اي من الامور التي يدعون لها على ارض الواقع)، مبينا ان (رئيس الاقليم مسعود البارزاني يدعو في مناسبات عدة انه وبدون التسوية السياسية الحقيقية لا نستطيع حماية العراق والاحزاب الكردية تنفذ ذلك لكن الاحزاب في الحكومة الاتحادية تطلق شعارات المصالحة منذ سقوط النظام السابق ولم نر شيئا ينفذ). مؤكدا ان (السبيل الوحيد لانجاح التسوية الوطنية والمصالحة بيد الاحزاب ذاتها فيجب عليها اجتماع الى طاولة الحوار ووضع خطط لتنفيذها على ارض الواقع بدلا من اطلاق الشعارات المروجة عن التسوية الوطنية). من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم السيستاني حامد الخفاف ان المرجع الاعلى يرى ان تتحمل القوى السياسية مسؤوليتها بتوفير فرص النجاح لمشروع التسوية الوطنية. وقال الخفاف في بيان امس (بعد الجدل الذي دار بشأن التصريح الذي أدليت به مؤخرا ومافهمه البعض منه خطأ من أن السيستاني لايرى المصلحة فيما يسمى بمشروع التسوية المطروح أخيرا يهمني التأكيد ان المرجع لم يبد اي موقف تجاه هذا المشروع وقد أبلغ ممثل الامين العام للأمم المتحدة وسائر الجهات المعنية فيما سبق بأنه لايرى من المصلحة زج المرجعية الدينية في النجف في امر هذا المشروع ).

وأضاف ان (السيستاني يرى ان على القوى السياسية ان تتحمل كامل المسؤولية أمام الشعب بتفاصيل بنوده وتوقيت طرحه وتوفير فرص نجاحه وغير ذلك). وكان وفد من التحالف الوطني برئاسة عمار الحكيم قد زار مدينة النجف الخميس الماضي وألتقى مراجع الدين فيها باستثناء السيستاني .

وأوضح التحالف الوطني في بيان له عما تداولته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن رفض المرجع السيستاني لقاء الوفد قائلا ان (التحالف لازال كما كان يستظل بخيمة المرجعية العليا ويستنير بارشاداتها متى ما رأت المصلحة في بيان الموقف ولن يتقوّل عليها او يستغل اسمها في مجمل نشاطاته)، من جهته دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدرالتحالف الوطني الى النظر والتدقيق في اسباب رفض المرجعية العليا في العراق استقبال وفده مطالبا اياه بتغيير وجوه التحالف السياسية شلع قلع وسياساته الخاصة والعامة.وقال الصدر في بيان معلقاً على زيارة وفد التحالف برئاسة الحكيم الى المرجعية العليا والانباء التي توالت عن رفض المرجعية استقبال الوفد (بعد أن رفضت المرجعية العليا في العراق استقبال وفدكم الاعلى فعليكم النظر والتدقيق في اسباب ذلك الرفض والذي اتوقع ان يكون لاسباب معينة يمكنكم رفعها ولو تدريجيا من خلال مقترحات) مبينا ان (من بين تلك المقترحات تغيير وجوهكم السياسية شلع قلع وتغيير سياستكم الخاصة والعامة أضافة الى محاسبة المفسدين المحسوبين عليكم بلا استثناء والنزول الى الشعب ومعاناته وترك التحصن خلف الجُدر).

وأضاف الصدر أن (من ضمن المقترحات وقف التدخلات الحزبية في عمل الحكومة ودعم الجيش والقوات الامنية والمجاهدين بما يحفظ للدولة هيبتها وقوتها فضلاً عن نبذ الخلافات وترك الصدامات الطائفية ليس من خلال التسوية السياسية المجهولة بل من خلال توحيد الصف المجتمعي ووفق اسس شرعية وقانونية مدروسة وممنهجة اضافة الى الحفاظ على هيبة المرجعية في العراق وأوامرها وقراراتها ونصائحها وتوجيهاتها) وشدد الصدر على ضرورة (ترك الخطابات الانفرادية والتعقيدية التي لاجدوى منها ايضاً ورفض استراتيجية مرضية من قبل المرجعية مما يكون التحالف تحت خيمة المرجعية)، مخاطبا التحالف (المرجعية هي الممثل الاكبر للشعب وبالتالي رفضها لقاءكم يعني رفض الشعب فتداركوا أمركم اضافة الى أنه ليكن عملكم من أجل رفعة العراق ودعم دولته دوما لا لأجل انتخابات او امور دنيوية اخرى، لعلنا واياكم نبني عراقا امنا وموحدا تحت غطاء المرجعية وانظار الشعب).