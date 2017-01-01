– January 1, 2017

(الزمان) تفتتح العام الجديد بتكريم بطل بناء الأجسام صلاح طاهر

بغداد – قصي حسن

كرمت جريدة (الزمان) امس الاحد البطل والمدرب والحكم والمحاضر الدولي ببناء الاجسام المغترب صلاح طاهر محمد في اصبوحة احتفالية اقيمت في مقر الجريدة بحضور نخبة من رموز وابطال بناء الاجسام وفي مقدمتهم علي الكيار وعباس الهنداوي واحمد النجفي وعماد جاسم وعباس البهادلي، فضلا عن ملاك الجريدة.

وقال رئيس تحرير (الزمان) طبعة العراق احمد عبد المجيد ان (الجريدة دأبت على تكريم القامات العراقية في المجالات المختلفة ولعل ابرزها الفن والثقافة والرياضة وان احتفالنا اليوم يعد استكمالا لفعاليات ونشاطات اقامتها المؤسسة خلال الاعوام الماضية كجزء من اهدافها في تكريم المبدعين بايعاز من الاستاذ سعد البزاز ).

واوضح عبد المجيد ان (البطل صلاح طاهر يستحق ان يكون واحدا من الاسماء التي تنضم الى قائمة المكرمين وذلك في ضوء مسيرته الطويلة وانجازاته التي حققها على الصعد المحلية والعربية والاسيوية، وهو مثال يحتذى به ونموذج للعراقي الاصيل، مشيرا الى ان الاستاذ البزاز يؤكد على ضرورة الاهتمام بالقامات العراقية التي تركت بصمات واضحة ومؤثرة ورفعت اسم العراق عاليا في المحافل الدولية).

ثم قدم رئيس التحرير باقة من الورود الى البطل المحتفى به تقديرا له ولانجازاته الدولية.

من جانبه شكر المحتفى به (الزمان) على هذه المبادرة التي تركت أثرا واضحاً في نفسه بعد غربة عن الوطن امتدت لنحو عقدين، اذ انهمرت الدموع من مقلتيه وهو يتصفح مسيرة حياته الرياضية التي توجها بتمثيل العراق في بطولات اسيا وحصوله على المركز الثاني فضلا عن اختياره في المحافل الدولية بعد اعتزاله اللعبة، ليكون خير سفير لبلاده.

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