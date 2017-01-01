– January 1, 2017

النجف تستقبل العام الجديد بإعتداءات إجرامية والفلوجة تنهي ليلتها الأخيرة بحظر للتجوال

إستشهاد وإصابة 23 شخصاً بتفجيرات في مدخل المشخاب

النجف – سعدون الجابري

خلف الاعتداء الاجرامي على احدى سيطرات ناحية القادسية التابعة لمحافظة النجف سبعة شهداء و 15 جريحا. واكدت قيادة الشرطة سيطرتها على الوضع الامني بعد قتل جميع المسبلحين، فيما رفعت القوات الامنية في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار حظر التجوال الشامل بعد عمليات دهم وتفتيش .

وقالت قيادة شرطة النجف في بيان تلقته (الزمان) امس ( حاولت مجموعة ارهابية مكونة من ثلاثة انتحاريين يستقلون عجلة مفخخة كانوا يحاولون الدخول الى محافظة النجف عبر احدى سيطرات ناحية القادسية لشن اعتداء وتفجير العجلة داخل المحافظة، الا ان اخوانكم من الاجهزة الامنية من شرطة المناذرة تصدوا لها بقوة وحصلت اشتبكات مع الارهابيين وتمكن ابطال الشرطة من تدمير العجلة وحرقها وتم قتل كل الارهابيين وتفجير العجلة). وأضاف أن (الاعتداء اسفر عن سقوط سبعة شهداء خمسة من الشرطة بضمنهم ضابط برتبة نقيب واثنان من المواطنين وعن 15 جريحا تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج).وأكدت قيادة الشرطة أن (الوضع حاليا مسيطر عليه ومستقر والاجهزة الامنية تمارس عملها بشكل طبيعي وتنتشر لحماية المحافظة بالكامل). واعلنت اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة عن احباط محاولة لعناصر تنظيم داعش الدخول إلى المحافظة .وقال عضو اللجنة عمار الغريباوي في تصريح امس ان (خمسة إرهابيين يستقلون سيارتين نوع جكسارا هاجموا منطقة القادسية وقاموا بالرمي العشوائي على المواطنين). مبينا أن (منتسبي السيطرة تصدوا لهم وتمكنوا من قتلهم جميعا).وأضاف أن (الحادث ادى إلى استشهاد واصابة سبعة اشخاص)، مشيرا إلى أن (المهاجمين حاولوا الدخول إلى محافظة النجف الاشرف وزعزعة الاستقرار فيها). واوضح الغريباوي انه (لم يتم تحديد الجهة التي قدم عناصر داعش منها حتى الان). داعيا ( إلى ضرورة (تكثيف المراقبة والجهد الاستخباري في صحراء المحافظة). ومن جانبه طالب رئيس اللجنة في مجلس محافظة النجف خالد الجشعمي وزارة الداخلية بتوفير منظومة امنية متطورة خاصة بتأمين وحماية المدن لحماية المدينة القديمة للمحافظة.

وقال الجشعمي في بيان امس ان ( المدينة القديمة في النجف هي مركز عاصمة الثقافة الاسلامية وموطن الحوزة العلمية والمرجعية الدينية العليا). مبينا ان (تأمين هذه المنطقة الحساسة يحتاج الى منظومة امنية متطورة تعتمد على ما توصل اليه العالم الحديث من تكنلوجيا حماية وتأمين المدن كسيارات السونار المتطورة والكاميرات الحرارية وغيرها من منظومات تأمين المدن المتطورة)، مطالبا (وزارة الداخلية بضرورة توفير هذه المنظومة المتطورة لتأمين حماية هذه المنطقة المهمة جدا). لافتا الى ان (الخرق الامني الذي حصل في المدينة القديمة اظهر ان الخطط التقليدية المتمثلة بغلق المدينة غير مجدية في توفير الامن للمدينة القديمة وهذا ما اكدناه اكثر من مرة واكثر من مناسبة).

وفي الانبار رفعت القوات الامنية حظرا شاملا للتجول عن مدينة الفلوجة بعد شروعها بعملية دهم وتفتيش.

وقال مدير شرطة مدينة الفلوجة العقيد جمال الجميلي في تصريح ان (الوضع الأمني في مدينة الفلوجة تحت سيطرة القوات الامنية والقوات الساندة لها). مبينا أن (ما قامت به القوات الامنية هي عملية ممارسة امنية وقائية نفذت وفق معلومات استخبارية لتعقب المطلوبين للقوات الامنية والقوات الساندة لها).واضاف ان (كل شخص مسيئ مهدد بالاعتقال مهما كان منصبه ووضعه السياسي والعشائري ولا تهمنا الاصوات التي تحاول التقليل من المكتسبات الامنية من خلال اشاعة الروايات غير الدقيقة بشأن ما تقوم به القوات الامنية من عمليات تعقب للمطلوبين الموالين لداعش داخل مدينة الفلوجة).وتابع الجميلي إلى أن (الحياة عادت إلى طبيعتها بعد ان نفذت القوات الامنية اهدافها).

وقال مصدر امس ان (القوات الامنية والقوات الساندة لها فرضت حظرا شاملا للتجوال على سير الاشخاص والمركبات والدراجات النارية والهوائية على مدينة الفلوجة إلى اشعار اخر على خلفية قيام القوات الامنية بحملة دهم وتفتيش طالت العديد من احياء المدينة بحثا عن مطلوبين).

واضاف أن (القوات الامنية داهمت المنازل المشتبة بها وشرعت بحملة دهم وتفتيش لتعقب المطلوبين فيما نتشرت العديد من السيطرات الامنية الثابتة والمتحركة عند الطرق الرئيسية والفرعية للحيلولة دون وقوع اي خرق امني).