– January 1, 2017

إقالة مدرّب فريق الحسين لسوء النتائج

بغداد – الزمان

أقالت إدارة نادي الحسين مدرب فريقها الكروي عادل عجر على خلفية سوء نتائج الفريق في الدوري الممتاز. وقال الناطق الإعلامي للنادي كرار محمد إن الإدارة قررت إعفاء المدرب الشاب عادل عجر بسبب سوء النتائج في الدوري وفقدان الروح العالية التي بدأ بها الفريق انطلاقته في الدوري الممتاز. وأشار إلى أن عددا من الأسماء مرشحة لخلافة عجر يعد أقربها المدرب الشاب وليد ضهد الذي سبق وأن أشرف على تدريب القوة الجوية وحقق معه نتائج مميزة. وأضاف أن إدارة النادي تنوي إسناد مهمة التدريب لضهد من أجل انتشال الفريق وعودته إلى المنافسة للابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى. من جانب اخر اعتذر لاعب الطلبة، إيهاب كاظم، للجماهير ومجلس الإدارة من التصرف الذي قام به تجاه الجماهير في وقت سابق. وقال كاظم لا شك أن جماهير الطلبة هي سر نجاحي، ولولا دعمهم ومساندتهم لي لما وصلت لهذه المرحلة، وبالتالي أقدم اعتذاري لكل الجماهير التي حضرت بالملعب، وكذلك لمن تعذر عليه حضور المباراة. وأوضح أتمنى من الإدارة أيضا أن تتقبل هي الأخرى اعتذاري، وأن تغفر الخطأ الذي بدر مني، وأعاهد الجميع بأن أكون عند حسن الظن، وأن أسهم مع زملائي لتحقيق أفضل النتائج.