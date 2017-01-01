– January 1, 2017

هيوستون يهزم نيكس بدوري السلة الأمريكي

{ مدن – وكالات: سجل جيمس هاردن 53 نقطة و17 تمريرة حاسمة و16 متابعة ليقود فريقه هيوستون روكتس للفوز على ضيفه نيويورك نيكس 129-122، مساء أمس السبت، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وبات هاردن أول لاعب في تاريخ دوري السلة الأمريكي يسجل على الأقل 50 نقطة و15 تمريرة حاسمة و15 متابعة في مباراة واحدة، وفقا لما ذكره فريق روكتس عبر موقعه الرسمي. وافتقد نيكس جهود كريستابس بورزينجيز وكورتني لي بسبب الإصابة، كما تعرض كارميلو انطوني للإصابة عقب نهاية نصف المباراة الأول. وأحرز ريان اندرسون 25 نقطة لفريق روكتس الذي حقق فوزه الرابع على التوالي، وتكفل براندون جينينجز بتسجيل 32 نقطة لفريق نيكس الذي خسر للمرة الرابعة على التوالي. وفي مباريات أخرى، فاز ممفيس جريزليس على مضيفه ساكرامينتو كينجز 112-98، وميلواكي بكس على مضيفه شيكاغو بولز 116-96، وكليفلاند كافالييرز على مضيفه تشارلوت هورنتس 121-109، ويوتا جاز على ضيفه فينكس صنز 91-86 .