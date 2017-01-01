– January 1, 2017

التشكيلية ندى عسكر في معرضها المقبل:

أستلهم موروثي الرافديني في أعمال معاصرة

علي إبراهـيم الدليمي

تتهيأ التشكيلية ندى عسكر،لإقامة معرضها الشخصي الجديد، في بغداد، الذي سيضم مجموعة من أعمالها الزيتية والخزفية التي أنجزتها على مدى مسيرتها الفنية الطويلة.

والفنانة ندى عسكر من التشكيليات الناشطات منذ كانت طالبة في أكاديمية الفنون الجميلة، حيث بدأت مسيرتها رسامة.. لتتحول فيما بعد في أثناء دراستها إلى خزافة مبهرة، وبهذا تتحدث عسكر بإنسيابية عن تجربتها.. قائلة:

كانت بدايتي الفنية منذ الطفولة حيث ترعرعت في بيت يمتلك الذوق الفني، فوالدتي كانت رسامة وفنانة شاملة في الرسم والتطريز والحياكة والخياطة، وكل حياتها كانت تميل إلى كل ماهو جميل، حيث غرست فيّ حب الجمال والتحسس بكل ماهو جميل أخذت منها الكثير منذ طفولتي وهي من شجعتني إكمال دراستي في أكاديمية الفنون الجميلة.. فأمي رحمها الله هي أول إنسانة تأثرت بها وبعدها من كان حولي من أقرباء إبن خالت والدتي النحات الموصلي فوزي إسماعيل، الذي نحت نصب فتاة الربيع ونصب عثمان الموصلي ونصب كثيرة أخرى.. حيث كان من المشجعين لي عندما شاهد لي تخطيط لفتاة تعزف العود وأنا كنت في مرحلة الرابع الإبتدائي، حيث قال لوالدتي انها موهوبة وستصبح رسامة.. حبي للفن جعلني أجتهد وأرسم منذ صغري وأتابع حياة الفنانين العراقيين مثل جواد سليم وفائق حسن كان لهم في نفسي أثر كبير واندفاع في أن أصل يوما ما مثلهم.. والحمد لله تحقق لي أول حلم في قبولي في أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد وكنت لا أصدق نفسي عندما ألتقيت باستاذنا فائق حسن كان حلما لي بان أتكلم معه وأحضر محاضراته القيمة.. وأنا أعتبر نفسي من المحظوظات جداً.. لانني درست الفنون على يد كبار فناني العراق مثل محمد غني حكمت وإسماعيل فتاح الترك وسعد شاكر وماهر السامرائي، هؤلاء أخذنا منهم الجدية وحب العمل وحب التطور والاستكشاف والبحث في كل ماهو جديد وراقي، دخلت كلية الفنون على أساس أدرس واختص في الرسم في أول سنة كانت الدراسة للمرحلة الأولى هي عامة لكل الإختصاصات، فجذبني فن الخزف والزجاج وأحببت أن أعرف أسرار الزجاج وكيفية عمل الجداريات التي كانت تبهرني بعدها قررت أن أختص بالخزف، وقتها زعل مني الاستاذ الكبير وليد شيت لانني أخترت الخزف كون رسوماتي كانت جيدة جدا بالنسبة لطلبة مرحلتي.. وبعد التخرج من الكلية بدأت تجاربي الفنية في الخزف والكشف عن أسرار اللون والطين.. فضلاً عن تعييني رئيسة قسم الخزف في الرعاية العلمية في كركوك، كل هذا كان من حسن حظي أن امارس إختصاصي وأطوره من خلال مشاركاتي المتواصلة في المعارض الجماعية، وفتح الدورات التعليمية لطلاب كافة المراحل.. حبي للرسم كذلك جعلني أمارسه وأخوض فيه بتجاربي وإطلاعاتي وقيامي للكثير من المعارض الشخصية والمشاركة الجماعية في كل معرض كنت استمد التجارب والملاحظات من قبل الفنانين الكبار، بدات مشواري مع قصص ألف ليلة وليلة حققت فيه عددا من المعارض.. وكل معارضي الشخصية كانت للرسم والخزف، بعدها ثار إهتمامي القصائد الشعرية سنة 2000 حيث أقمت معرضاً للشعر بعنوان قلائد إلى حبيبتي بغداد.. لتتوالى بعدها المعارض الواحد بعد الاخر.. إلى معرضي الشعري الأخير قيثارة من ضوء الذي أقمته في بغداد بقاعة وزارة الثقافة سنة 2013 بعد هذا المعرض.. وماجرى للعراق على أيدي أعداء الوطن والتاريخ وتحطيم موروثنا الحضاري كان الآلم والقهر على تأريخ وطني يؤلمني كثيرا.. ولهذا أتجهت إلى رسم الرموز التاريخية التي سرقت ونهبت الى الدول المستعمرة هذا الشيء كان يحز في نفسي ويؤلمني كثيراً وانا بنت الرافدين أفخر بنفسي بانني أنتمي إلى هذه الارض الطيبة التي أصبحت مصدر طمع للدول التي تاخذ خيراتنا لتنعم هي ولهذا أعتز بإستلهام الرموز التاريخية في لوحاتي.. لانني بنـــــــــت أرض الرافدين العظيمة.

قراءة في إحدى لوحاتها المنشورة مع هذا الموضوع:

تميزت عسكر بإستلهامها الرموز التأريخية العراقية الشاخصة، في أغلب أعمالها الزيتية، وخصوصاً بعد إحتلال البلاد عام 2003 وذلك لربط أحداث العراق منذ عمق التأريخ وحتى الآن، وسأتناول إحدى لوحاتها لقراءتها.. ليسري الحال على جميع لوحاتها الأخرى:يذكر في تاريخ حضارة مابين النهرين (ميزوبوتاميا) أن قادة هذا البلد قد دمروا حضارة يهوذا سبو اليهود وأستعبدوهم وأتو بهم من أورشليم إلى بلاد مابين النهرين وجعلوهم عبيداً لهم ومن ذالك الزمان.. تحاك المؤأمرات والحروب على وطنا العراق كلما أردنا اشعال النور، والنور يعني الكثير نور العلم والفن والادب وفي كل مجالات الحياة.. يطفئها عدو هذا الوطن.. يحاولون أطفاء أقدم حضارة على وجه التاريخ التي كتبت ودونت بالحروف المسمارية.. لاحظوا التواريخ المكتوبة في اللوحة 1921 تاريخ الإحتلال البريطاني للعراق وتاريخ 2003 الإحتلال الأمريكي وتاريخ 2014 دخول داعش.. يقابل هذه التواريخ كتابة نفس التاريخ بالحروف المسمارية.. تتوسط اللوحة كلمة الحرية مكتوبة بالمسماري.. الهدف من هذه اللوحة ان العراق سيبقى بلد حر يرفض الإحتلال والذل وسيبقى ينير ويوقد الشموع مهما استهدف بعدسة قناص.. والقناص تعني إسرائيل وحلفائها وحقدها وكرهها لوطنا العراق.

ندى عسكر الأحمد في سطور

مواليد 1/3/1960 كركوك / العراق

– بكالوريوس كلية الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية/ خزف، جامعة بغداد سنة 1985

– عضو نقابة الفنانين العراقيين.

– عضو في جمعية التشكيلين العراقيين.

– عضو رابطة الفنانات التشكيليات العراقيات.

– عضو رابطة المبدعين للفنون الجميلة.

– مؤسسة لمركز الندى للخزافين / كركوك.

– مشرفة تربوية في وزارة التربية / النشاط المدرسي كركوك.

المعارض الشخصية:

– خمسة عشر معرض شخصي من عام 1985 لغاية 2016? في بغداد والموصل وكركوك والسليمانية وأربيل والنجف والبصرة.

– معرض شخصي في تركيا مدينة أزمر 2001.

المشاركات المحلية:

– مهرجـــــان بابــــــــــــــــــل الدولي 1997- 1999

– مهرجان الوســـــــــــطي الدولي 2010

– كرنفال المرأة المبـــــــدعة/ النجف عاصمة الثقافة الإسلامية 2011.

– معرض همسات ملونة في المركز الثقافي الفرنسي 2012

– معرض نساء في المركز الثقافي الفرنسي 2013

– معارض مؤسسة ميزوبوتاميا للتنمية الثقافية.

– مهرجان إبداع النسوي الأول والثاني في شيراتون بغداد.

– معرض للخزف في مؤتمر التاسيسي لتجمع الكفاءات العلمية 2012

– سمبوزيوم كركوك 2012

– سمبوزيوم بغداد عاصمة الثقافة العربية 2013

– معارض وزارة التربية من سنة 1991- 2015

– الاشتراك في ملتقى بغداد للفن التشكيلي الدولي لبغداد عاصمة الثقافة العربية 2013

– معرض الفنانين الستة (حواء) 2014 على قاعة وزارة الثقافة بغداد.

الجوائز والشهادات

– حائزة على الكثير من الجوائز والشهادات التقديرية.

– قلادة الابداع 2014 من نقابة الفنانين العراقيين.

– قلادة الابداع من مؤسسة ميزوبوتاميا للتنمية الثقافية.

– جائزة الاوسكار الذهبي في ملتقى بصمات التشكيلين العرب في مصر 2015

– قلادة الابداع في ملتقى بصمات العرب في مصر 2015

– قلادة الابداع بعيد المرأة 2015 من نقابة الفنانين العراقيين.

– درع العطاء الثقافي ?فضل فنانة تشكيلية لسنة 2015 من قبل وزارة الثقافة/ دائرة العلاقات الثقافية العامة البيت الثقافي كركوك في مهرجان نحن حضارة للثقـــــــــافة والابداع سنة 2015

المشاركات خارج العراق:

الصين واليابان 1989

تركيا/ 2001.

تونس/ 1990.

الجزائر/ 2013.

الاردن/ 2012.

مصر/2015.

البحرين/ 1998.

معرض شخـــــــــــــــصي في تركيا 2015

معرض شخصي في مدينة السليمانية 2016

معرض الفنانين الخمسة في المهرجان الأدبــــــــــــــي في كركوك 2016

وتذكر عسكر، أن كل نشاطاتها ومعارضها كان له الفضل الأول معها زوجها غسان آل سعيد، في كل خطوة تخطوها، وهو فنان قدير وخزاف ماهر.. وينتمي إلى عائلة عمه الرائد التشكيلي المعروف الراحل شاكر حسن آل سعيد، الذي تعلم منه الكثير والحمد لله.. وهي أم لثلاثة أبناء هم عبد الرحمن وآية وتبارك.