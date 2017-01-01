– January 1, 2017

(الزمان) ترصد أهم الأحداث التي عايشها مسيحيو العراق خلال عام 2016 3

قرى الشبك تتعرض للتدمير والسفير البابوي يجمل عدد النازحين بنحو 3 مثلايين ونصف

دهوك-سامر الياس سعيد

ها قد حل عام 2017 وقبل ان نستقبل هذا العام نودع عاما شهد الكثير من الاحداث ولا سيما على الساحة العراقية وكعادة (الزمان) في رصدها لتلك الاحداث التي ابرزتها من خلال عناوين على صفحاتها بالشان المسيحي العراقي ارتاينا ان نضعها امام القارئ ليرى مدى عيش هذا المكون في البلد وتاثره بالكثير من الاحداث التي ابرزتها قرارات الحكومة العراقية فضلا عن انعكاس شمس التحرير التي بزغت على مناطق سهل نينوى وما كشفته تلك الشمس عما اقترفه عناصر تنظيم داعش في تلك المناطق عبر عامين او ما يزيد من خلال سيطرتها ..

19تموز

كشف مسؤول فرع العمادية للحركة الديمقراطية الاشورية النقاب عن تفاصيل الحريق الذي طال مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية لابناء شعبنا في قرية (دهي).

وقال مرقس ارميا في تصريح خاص لموقعنا انه ابلغ بنشوب حريق في الساعات الاولى من صباح يوم 13 تموز فقام بالتوجه للمنطقة حيث تابع تضرر ما يقارب الـ(150) دونم من الاراضي الزراعية الخاصة باهالي قرية (دهي) .

واضاف ارميا ان الاحتمالات الواردة من قبل اهالي القرية تطرقت لوقوع حادث سير في اليوم السابق (12تموز) حيث سقطت سيارة حمل صغيرة نوع (بيك اب) في الوادي القريب من المنطقة مما ادى لتجمهر الناس بغية انقاذ العائلة من ركاب تلك السيارة وانتشال السيارة من سفح الوادي وقام احد المتجمهرين بالقاء عقب سيكارة في المنطقة ليؤدي بذلك الى نشوب حريق سرعان ما انتشر نتيجة هبوب رياح قوية في تلك الاثناء ..

وتطرق ارميا الى ان الاهالي قاموا بمحاولات لاطفاء الحريق ريثما تاتي سيارة الدفاع المدني من اجل ايقاف تمدد الحريق الذي كان قريبا بامتار قليلة عن مولدة القرية ولولا لطف الله كانت الاضرار اكبر مما اثمرت عنه حـــــــــــــيث نجم عن الحريق اضرار مادية بلغت ملايين الدنانير نتيجة احتراق الاشجار المثمرة التي كانت مصدر رزق اهالي القرية فضلا عن المساحات المزروعة..

25تموز

اتحاد الادباء والكتاب في العراق يطلق نداءا لكل من وزيري الصحة والثقافة لانقاذ الشاعر السرياني الكبير شاكر مجيد سيفو جاء فيه

الأدباء نبض ُ الوطن ، إذ طالما انشغلوا بتحسس نبض ِ شجرة ٍ تفيءُ على البلاد ِ متناسين نبضهم سارحا ً في مجاهل المرض و الحرمان ، و إن أمة ً تحترم ُ مثقفيها و أدباءها لن يكون عائقا أمامها أن تتكفل َ علاج َ من أفنوا سنواتهم في خدمة ِ الكلمة الحرة ِ و الأصيلة ، و إن أمة ً عجزت عن منح كفاءاتها الإبداعية ِ قانونا ً يتبنى همومهم و آلامهم ، لا تترك ً أمامنا إلا أن نتوجه َ إلى أصحاب ِ المسؤولية المباشرة ليتصدوا بما استطاعوا لإنقاذ الأقلام التي تغنِّي للإنسانية .

و نحن ُ إذ نضع ُ هذه الكلمات ، و نتصدى لهذه القضايا ، إنما نحمل ُ مسؤولية َ الإشارة إلى معاناة أديبين عراقيين أصيلين ، لطالما جادا بكل ِّ ما هو تربوي ٌّ و حضاري ٌّ للأجيال ، فشاكر مجيد سيفو ، الأديب ُ الشاعر العراقي الذي حمل هم َّ تهجيره من العصابات الداعشية و نزوحه عن أرضه يواجه ُ المرض َ المفني له وحيدا ً في أرض ٍ تختزل ُ سنواته بإبرة علاج . و الأديب ُ الشاعر محمد جبار حسن الذي لا أظن ُّ أبا ً أو أماً لم يقرآ له ، و هو يعلِّم أولادهم بقصائده الموزَّعة في كتب القراءة ، يضمحل ُ من الألم الباشط و المحيِّر بمرض ٍ عجز عنه الأطباء .

فيا معالي الوزيرين المحترمين ، ليس أمامنا الآن ، في الاتحاد العام للأدباء و الكتاب في العراق ، إلا أن نرفع َ هذه الرسالة لكما ، لتحمل المسؤولية كاملة ً ، وإيصال هذه المعاناة ، و السعي لعلاجها بعلاجهم ، ليظل َّ الشعراء أمراء َ الكلام ، و ناطقين باسم الجمال أينما حل َّ و صار ، و السلام .

عمر السراي

الناطق الإعلامي لاتحاد الأدباء

26تموز

كيان ابناء النهرين يصدر بيانا حول هدم الدار المتجاوز في منطقة نهلة وجاء في البيان :

تم عصر يوم الثلاثاء 26 تموز 2016 هدم وإزالة الدار التي بُنيت تجاوزا على أراضي أبناء شعبنا في منطقة نهلة (نالا)، وبهذه المناسبة نقول:

هكذا هي إرادة الشعوب عندما تتصدى من أجل قضاياها المصيرية ومنها الأرض. هكذا هي الإرادة الحرة التي تؤمن أن الحقوق تؤخذ ولا تُمنح.

فتحية لكل من تظاهر في الوطن وفي بلدان المهجر، ولكل من ساند وآزر في سبيل رفع الغبن عن شعبنا وبضمنها بعض المؤسسات الدولية.

إن هذا الحدث لهو بادرة إيجابية طيبة من قبل الجهات الرسمية في الإقليم، على أمل أن تكون بداية نحو إزالة كل التجاوزات الواقعة على أراضي شعبنا، وهو الأمر الذي سنواظب عليه ككيان أبناء النهرين من خلال متابعة هذا الملف المصيري، لإيقاف الاستيلاء ومعالجة كل الحالات في كل منطقة.

وفي ذات الوقت.. فإننا نود أن ننوه إلى أنه وبعد اتخاذ هذا الإجراء بإزالة التجاوز.. حصلت بعض ردود الفعل السلبية (التهديد والوعيد) من قبل المتجاوزين.. تجاه أهالي نهلة عموما، مع محاولة منعهم من المرور في بعض الطرق والمناطق المجاورة. ولذلك ندعو الجهات الحكومية أن تؤدي دورها في تطويق هذه الممارسات منعا لتطورها إلى أحداث قد لا يُحمد عقباها.

اللجنة الإعلامية لكيان أبناء النهرين

3اب

قال رئيس اقليم كوردستان مسعود البارزاني، ، “مثلما وعدت الإزيديين بتحرير مناطقهم، أجدد وعدي والتزامي للأخوة المسيحيين بتحرير اراضيهم المغتصبة من قبل تنظيم داعش”.

جاء ذلك خلال كلمة القاها بمناسبة ذكرى مرور عامين على ما تعرض له الكورد الإزيديون من إبادة جماعية على يد تنظيم داعش، وتابعتها شبكة رووداو الإعلامية، حيث اقترح البارزاني ببقاء قضاء سنجار كما هي لتكون كذكرى للأجيال القادمة، لكي يعرفوا ما تعرض له شعبنا في هذه المنطقة، وأن يتم بناء مدينة جديدة بالقرب منها لسكانها الأصليين.

وأضاف البارزاني، “لو رجعنا للماضي قليلاً، وقبل ما يقارب 30 – 40 سنة فقد تعرض الشعب الكوردي الى سلسلة من الكوارث التي جاءت احداها تلوى الأخرى، فقد تم تدمير 4500 قرية في الإقليم، وتعرض 182 الف شخص من الرجال والنساء والأطفال لعملية ابادة جماعية في عمليات الأنفال، بالإضافة الى أكثر من 12 الف شاب من الفيليين، وه آلاف من البارزانيين الذين كانت اعمارهم تتراوح بين 18-30 عاماً لا زال مصيرهم مجهولاً لحد الآن”.

وتابع، “استشهد اكثر من خمسة آلاف شخص، 80% منهم كان من الاطفال والنساء، بعد قصفهم بمواد كيمياوية في مدينة حلبجة، وكارثة السنجار هي امتداد لكل هذه الاحداث التي مرت على ابناء شعبنا”.

4اب

حمل غلاف العدد الاخير من مجلة دابق اللسان الناطق لتنظيم داعش صورة احد عناصر التنظيم وهو يقوم بتحطيم صليب لدير مار كوركيس في منطقة حي العربي شمال مدينة الموصل .

الصورة التي تعود لخريف عام 2014 والتي بثها التنظيم بتقرير مصور في مطلع عام 2015 تزامنت مع مانشيت رئيسي للعدد الذي حمل الرقم 15 لشهر شوال 1437 الهجري والموافق لشهر اب 2016 الميلادي وحمل المانشيت عنوان (شاركوا بحملة تحطيم الصلبان )مع تقرير ضمته احد صفحات المجلة يدعو لمواصلة تلك الحملة التي تستهدف الصليب بوصفه احد ادوات الاشراك بالله بحسب وجهة نظر التنظيم فضلا عن بيان كراهية المسلمين لاتباع الديانة المسيحية بكونهم مشركين حسب وصف كاتب المقال .

وقال محرر الصحيفة إن يسوع نفسه “عبد الله” وأن الدين الحقيقي للمسيح هو الدين الإسلامي الحنيف، مضيفًا أنه عندما يعود المسيح في الأيام الأخيرة فإنه سيدعو إلى الجهاد من أجل الله، مضيفًا أن الجهاد سيستمر لأنه فرض عين على كل مسلم”.

وتوزع مجلة دابق باللغة العربية في شوارع مدينة الموصل اضافة لصحيفة بعنوان النبا وهي تحوي اخبار التنظيم في كل انحاء العالم فضلا عن اتاحة اعداد المجلة الالكترونية عبر مواقع التواصل الخاصة بالتنظيم.

6اب

أقدم العشرات من نازحي بلدة كرمليس بسهل نينوى المُهَجَرين قسراً في عنكاوا ، ، بإيقاف أعمالهم وإغلاق محالهم التجارية بضعة دقائق كما وقفوا دقيقة صمت أوقدوا فيها الشموع تعبيراً عن رفضهم لما حدث لهم منذ عامين عندما هجرهم تنظيم “داعش” الإرهابي قسراً من بلدتهم بالتزامن مع سيطرته على منطقة سهل نينوى.

وأشار عدد من المشاركين بالوقفة ، أن “إغلاق محالهم التجارية هو تعبير رمزي لأنهم في مثل هذا اليوم وفي مثل هذا الوقت قاموا بإغلاق بيوتهم وغلق أبواب محلاتهم وكنائسهم” ، مُبَّينين أن “الشمعة هي النور الذي ينير حياتنا أينما كنا لأن حياتنا لا ينطفئ بريقها ، وهي أيضاً الشمعة التي سنضيئها في بيوتنا حينما نعود”.

وشارك في الوقفة العشرات من أبناء بلدة كرمليس من مختلف الفئات العمرية من القاطنين في مجمع عيون أربيل المعروف بـ “مجمع كرمليس للنازحين” والذي يقع شرق ناحية عنكاوا فضلاً عن القاطنين في بيوت أستأجروها في بلدة عنكاوا المعروفة بتركيبتها المسيحية في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق.

7اب

في مداخلة لرئيس كتلة الوركاء النيابية جوزيف صليوا بجلسة البرلمان المنعقدة بتاريخ 30 تموز 2016 اوضح ان عملية تحرير الموصل لا يجب ان تقتصر على جهة معينة كما يحاول البعض ان يثير الحزازيات بهكذا تصريحات، ودعا الى ضرورة توحيد الجهود من قبل الجميع خصوصا وان محافظة نينوى تمتاز بطابع تنوعي كبير شمل كل مكونات وقوميات وطوائف البلد، وعليه يجب ان يتم التعامل مع الموضوع بعقلانية وروحية وطنية، كما اعرب صليوا عن قلقه في مرحلة ما بعد داعش والمشاكل الكبيرة التي يتوجت معالجتها بعد التحرير، منها دور وعقارات مغصوبة تعود للمسيحيين، منها جرائم اخرى اركتبت بحق الابرياء والكثير من التفاصيل، ولهذا يجب ان يتكاتف الجميع في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بالمحافظة والبلد عموما .

9اب

استقبل السكرتير العام لحزب بيت نهرين الديمقراطي روميو هكاري، ، رئيس حزب الاتحاد السرياني ايشوع كورية القادم من سوريا.

وتم خلال اللقاء، الذي حضره عضو المكتب السياسي للحزب جرجيس يونان، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وسوريا، والتأكيد على تعزيز الحراك القومي بين فصائل لشعبنا وآليات تنظيمه بما يخدم قضيته العادلة التي باتت تأخذ منحى جديداً ومتقدماً على المستوى الوطني.

وفي جانب آخر تم التطرق الى الدور الكبير الذي تقوم به قوات سهل نينوى في الدفاع عن مناطق شعبنا في سهل نينوى، وتحديداً في تللسقف، ومهامها المتمثلة بتحرير باقي مناطق السهل الى جانب قوات البيشمركة من قبضة التنظيم الإرهابي “داعش” ومسك الملف الأمني والعسكري بعد مرحلة التحرير.

أما العلاقات الثنائية وسبل تقويتها فقد كانت محور آخر من اللقاء.

10اب

بمناسبة الذكرى (83) لمذبحة سميل والذي يصادف يوم الشهيد والذكرى الثانية لتهجير ابناء شعبنا (الكلداني السرياني الاشوري) من مناطقه في الموصل وسهل نينوى . أقام اتحاد الادباء والكتاب السريان برنامجا تأبينيا في قاعة كنيسة ام المعونة في عنكاوا حضره سيادة المطران مار يوحنا بطرس موشي مطران ابرشية الموصل وكركوك واقليم كردستان للسريان الكاثوليك وعدد من الكهنة ورؤساء أو ممثلي الاحزاب والمؤسسات الثقافية والدوائر الحكومية والتربوية والمنظمات المدنية فضلا عن جمهور من الادباء والكتاب والمثقفين ومن المهتمين بالشأن القومي .

15اب

قدم رئيس الوزراء حيدر العبادي، تعديلاته الوزارية لمجلس النواب لغرض التصويت عليها، حيث اوردت بعض التسريبات الصحفية اسم الدكتورة ان نافع اوسي كمرشحة مسيحية لوزارة الأعمار ضمن تلك التعديلات.

وأوردت التسريبات السيرة الذاتية للمرشحة اوسي:

الاسم: ان نافع اوسي، المواليد: 23/9/1964، محل السكن: بغداد، حي الوحدة، الديانة: مسيحية، الحالة الاجتماعية: غير متزوجة، المنصب: رئيس شعبة المجسرات، قسم التصاميم، دائرة التصاميم، امانة بغداد، العنوان الوظيفي: رئيس مهندسين اقدم.

8 اب

ينهمك الاب سمير عطا الله في متابعة اللمسات النهائية لكنيسة القديس مار بطرس التي ستخدم رعية الكنيسة السريانية الكاثوليكية من النازحين لمدينة دهوك ..

وبينما يطلع الاب عطا الله في كل صغيرة وكبيرة تخص هذا العمل قبل اكماله بعد نحو شهر او مايزيد يقول لموقع (عنكاوا كوم) ان حاجة ابناء الرعية الى كنيسة باتت ملحة بعد تزايد عددهم بعد محنة التهجير التي ذاقوها في صيف العام 2014 ..ويستعرض اعداد الرعية التي تزايدت بعد هجرة مسيحيي الموصل وبغداد بعد تزايد حالات استهدافهم ممن اختاروا الاستقرار في مدينة دهوك حيث كانوا يمارسون طقوسهم الكنسية في كنيسة تابعة لطائفة الارمن في حي ماسيك وكانت اعداد تلك العوائل تبلغ (86عائلة) حتى ارتفعت اعداد النازحين بعد تلك المحنة ليبلغ العدد ما يقارب الـ320 عائلة اغلبهم نازح من مدينة الموصل بالاضافة لمناطق من سهل نينوى وقامت الحكومة المحلية في مدينة دهوك قبل احداث عام 2014 بتخصيص قطعة ارض لغرض تشييد كنيسة عليها خدمة لتلك العوائل فتم تخصيص قطعة ارض بمساحة 2700متر في احد المناطق المتميزة من مركز المدينة وبعد ما شهدته المنطقة فقد تم التنسيق مع عدد من المنظمات ليجري الموافقة على تمويل بناء الكنيسة ..اما عن اعمال الكنيسة فيقول الاب عطا الله ان العمل بوشر فيه منذ عام تقريبا بصب ارضية الكنيسة بالكونكريت لبناء قاعة اسفل الكنيسة فيما تبلغ ابعاد الكنيسة 27م طولا و24م عرضا ..وقد تم بناء مدرسة تابعة للكنيسة قربها بالاضافة لدار سكن خاصة للكاهن مع وجود ساحة مشتركة بالمناصفة بين بناء الكنيسة والمدرسة المجاورة ..

19اب

إزاء المعاناة التي تواجه المهجرين واللاجئين العراقيين الذين يعانون من الجوع والعطش والحر ويفتقرون إلى مقومات الحياة الرئيسة، أجرى القسم الإيطالي في راديو الفاتيكان مقابلة مع السفير البابوي في العراق المطران ألبرتو أورتيغا مارتين. سلط الضوء على الأوضاع الإنسانية الصعبة نظرا للعدد الكبير للنازحين الذي وصل إلى ثلاثة ملايين ونصف مليون شخص. ولفت إلى أن منظمة الأمم المتحدة التزمت في تقديم المساعدة لهؤلاء الأشخاص بيد أن الأموال التي رُصدت حتى اليوم ليست كافية لتلبية الاحتياجات، ولا توازي نصف المبالغ المطلوبة. وذكّر الدبلوماسي الفاتيكاني في هذا السياق بالنداءات العديدة التي أطلقها البابا فرنسيس منددا بصرف كميات هائلة من الأموال على شراء الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، في وقت لا تتوفر فيه الأموال اللازمة لسد الاحتياجات الإنسانية للأشخاص المتألمين.

26اب

اوضح النائب رائد اسحق عضو مجلس النواب العراقي عن قائمة المجلس الشعبي ان مطالبة النواب المسيحيين لمجلس النواب بوضع قانون لحقوق مكونات الشعب العراقي جاءت بعد طرح النواب التركمان لمشروع قانون حقوق التركمان ، ليس معارضة له ولكن ليكون هناك قانون موحد يضمن حقوق جميع المكونات . واضاف ان القانون الموحد لن يتعارض مع طموحات ابناء شعبنا في ضمان حقوقه . وأكد لن يتم التفريط باي حق من حقوقه ، بل سيسبقه الرجوع الى الكنيسة والاحزاب السياسية لشعبنا والمجالس المحلية ومؤسساته الثقافية والمدنية والمهتمين بشؤونه من المثقفين والقانونيين للخروج بوثيقة عمل مشتركة تضمن حقوقه السياسية والادارية والثقافية والتعليمية . ولن تتعارض مع رؤيتهم بخصوص ذلك . وفوق كل هذا ان لا تتعارض مع الدستور .

يذكر ان الدستور العراقي كان صريحا في حقوق المكونات في المادة 125 منه (يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان والكلدان والاشوريين وسائر المكونات الاخرى وينظم ذلك بقانون ) .

1ايلول

عزا النائب عماد يوخنا أتفاق قائمته الرافدين مع كتلة المجلس الشعبي على التمثيل المسيحي دون النائب جوزيف صليوه نتيجة للممارسات الفردية للأخير و”فوضويته” في العمل البرلماني وعدم تشاوره مع النواب الاربعة في الشأن المسيحي، فضلا عن تحدثه في أجتماعات بأسم المكون وتسبب مواقفه المستمرة بأحراجات سياسية أضرت بالقضايا المهمة للشعب المسيحي.

وبين يوخنا في تصريح صحفي أن “عدم وضوح رؤية كتلة الوركاء وأزدواجية طروحات ممثلها تارة ضمن تمثيل الكوتا المسيحية وفي مواقف مع التحالف المدني واخرى اصطفافه مع كتل كبيرة كانت سببا في خلق تقاطع بتوجهات الرافدين مع الوركاء”.

وأضاف يوخنا “رغم محاولات حثيثة من طرفنا وقبل الاتفاق مع المجلس الشعبي من أجل توحيد الرؤى والمصالح الا أن النائب صليوه أستمر بممارساته رغم وعوده، لافتا الى أن كتاب التمثيل المسيحي الصادر بأسم قائمتي الرافدين والمجلس جاء ليتحمل “صليوه” أمام البرلمان مسؤولية مواقفه الشخصية وكتلته، مشددا على أحترام مبدأ الديمقراطية وآراء النواب الاربعة الذين يمثلون أغلبية الكوتا المسيحية، مبينا أن قائمة الرافدين مستعدة لأزالة العقبات والعمل مع ممثل الوركاء في صف واحد بما يخدم مصلحة الشعب المسيحي شرط عدوله عن ممارساته السابقة”.

3ايلول

نقل موقع (المستقبل) الكردي عن نائب شبكي، “استنكاره” لتدخل وحدات سهل نينوى، وانفرادها في تحرير قرية شبكية، مبينا أن الشبك اجمعوا امرهم على ان تكون البيشمركة هي القوة التي تحرر قراهم ومناطقهم من داعش.

واورد الموقع، في خبر له تابعته (عنكاوا كوم)، تصريح للنائب سالم جمعه، أفاد فيه أن “الشبك اجمعوا امرهم على ان تكون قوات البيشمركة هي القوة التي تحرر قراهم ومناطقهم من دنس عصابات داعش، ونحن تفاجأنا بالامس قيام قوة تسمى بقوة (سهل نينوى)، بالدخول الى احدى قرانا وهي (بدنة كبير) والبقاء فيها لمدة ساعتين وتنسحب منها تاركة وراءها الدمار لدور القرية من اثر الضربات الجوية وحالة القصف التي جاءت بتنسيق مع طيران التحالف”.

ورفض جمعة، بحسب الخبر “تدخل هذه القوات وانفرادها في تحرير قرانا وتحويلها الى ساحة هدم ودمار، وأننا نحمل الجهات التي تريد العبث بقرى الشبك المسؤولية الكاملة امام القانون، وتحمل الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية في هذه القرية والقرى الاخرى”.