– January 1, 2017

التصور بين الذهن والسلوك

هنالك أزقة ذهنية يتدحرج من خلالها تصور الإنسان لأمر ما ويجعل انعكاسات لذلك التصور ونوع التصور هو الذي يحدد جنس تلك الانعكاسات واتجاهها في سلوك الإنسان والعمل الذي نتج عن ذلك التصور فلو كان التصور ملوثاً أي تصوراً سلبياً لكان العمل يلائم ذلك التصور ولقد ذكرت أعلاه ليس في كل الأحوال يكون هناك انعكاس معين للتصور لكن قد تتهيأ ظروف ملائمة لحصول ذلك الانعكاس فلو تهيأت تلك الظروف وكان التصور هو تصور سلبي كتصور الشخص لصديقه المخلص أنه خائن وازدواجي فإذا توفرت الظروف المساعدة لانعكاس هذا التصور كمرافقته لصديق آخر حاقد على ذلك الصديق الذي تصور عنه أنه خائن أو كان في روح المراهقة الوجدانية والتوهم أو ينتهج منهج العواطف السلبية الطائشة والخالية من الوعي وغيرها من الظروف سيعكس عملاً يطابق بنحو ما ذلك التصور كمقاطعة ذلك الصديق أو نكران الجميل الذي يتصف به أو الافتراء عليه أو تسقيطه بين أصدقائه وغيرها وكلما كانت الظروف أكثر مساعدة لانعكاس التصور إلى آثار معينة كلما كان العمل أشد انعكاساً وإن لم تتهيأ ظروف الانعكاس سيبقى مجرد تصور فاقد للحياة وهناك تصور آخر في دائرة النقاء أي تصور ايجابي كأن يتصور كيف يفشل في الحياة من يؤذي والديه ويظلم أبناءه ويكفّر الآخر من غير معرفة فإذا تهيأت ظروف انعكاس هذا التصور كحضوره في الندوات الفكرية والاجتماعية أو مرافقته لأصدقاء واعين أو قراءة الكتب التي تبث لغة الحب قراءة معرفية أو دراسة آثار المفكرين والاطلاع على سيرتهم أو غيرها من الظروف سيعكس عملاً وآثاراً تلائم ذلك التصور كالمبادرة إلى رعاية والديه واحتضان أبنائه او دراسة الجدوى الإنسانية قبل ممارسة اي مشروع قد يؤذي الآخر . إذن هناك نوعان من التصورات التي يتصورها ذهن الإنسان فقد تكون تصورات ملوثة وسلبية وقد تكون تصورات نظيفة وإيجابية ولكي لا تتأزم حياة أحدنا وتتيه في دهاليز القلق ويتلف راحتها سرطان الإرهاق المتموج أن لا نتصور ما يسيء التصرف إلى بُعدنا الإنساني وهي التصورات التي تؤدي الى شلل اجتماعي ونفسي ولها بيئة ومناخ ملائم لانعكاسها وأما إذا كانت تفتقر لمناخ يوفر لها أجواء الانعكاس ستبقى مجرد تصور لا غير ويتم التخلص من التصورات الملوثة من خلال عدم التدني والانحناء لأشياء غير ضرورية أو التنقيب غير المحبب في خصوصيات قد تهيّج تلك التصورات

حسن هادي الطائي