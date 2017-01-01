– January 1, 2017

الإتحادية : التنظيم فقد قدرته القتالية 60 بالمئة

إنهيار دفاعات داعش يسفر عن تحرير ثلاثة أحياء ستراتيجية

بغداد – محمد الصالحي

تستمر دفاعات تنظيم داعش في الساحل الايسر بالانهيار امام تقدم القوات الامنية في عمليات قادمون يانينوى حيث تمكنت القوات من تحرير احياء يونس السبعاوي ويافا و الكرامة جنوبي الموصل, فيما تستعد الحكومة المحلية لاطلاق عمليات خدمية واسعة في المناطق المحررة لاعادة النازحين خلال الايام المقبلة.

وقال قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قطعات جهاز مكافحة الارهاب تمكنت من تحرير حي الكرامة الجنوبي ورفع العلم العراقي فوق المباني).وأضاف أن (القطعات كبدت العدو خسائر بالأرواح والمعدات). وتابع ان (قطعات فرقة الرد السريع التابعة لقوات الشرطة الاتحادية تمكنت من تحرير حيي يونس السبعاوي ويافا في الساحل الأيسر للمدينة).مشيرا الى ان (القوات الأمنية رفعت العلم العراقي فوق مباني الحيين بعد تكبيد العدو خسائر فادحة بالأرواح والمعدات).وقالت الشرطة الاتحادية في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قطعاتها فرضت السيطرة على شارع 60 الستراتيجي الذي يفصل حي يونس السبعاوي عن حي الانتصار جنوب شرق مدينة الموصل). واكد قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت سيطرة القوات على مسار المعركة في الساحل الايسر من الموصل. وقال جودت في بيان تلقته (الزمان) امس (سيطرنا على مسار المعركة وداعش خسرت 60 بالمئة من قدراتها).

خسارة داعش

وقالت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الشرطة الاتحادية حررت المدنيين من قبضة التنظيم في احياء الانتصار والسلام وسومر جنوب شرق الموصل).وأضاف أن (مدفعية الشرطة الاتحادية تقصف تجمعات للإرهابيين في قرية شهرزاد في الجانب الايسر للموصل). وكان قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي قد اعلن عن بدء الصفحة الثانية لإستعادة الجانب الأيسر من مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش. وقال مصدر امس ان (طيران الجيش وجه ضربة جوية بواسطة الطائرة المسيرة CH4 على تجمع لعناصر داعش في منطقة الكورنيش ضمن الساحل الايمن، ما اسفر عن مقتل 20 عنصرا منهم).واضاف ان (هذا النوع من الطائرات يقصف لاول مرة تجمعات داعش في الساحل الايمن من المدينة). مشيرا الى ان (العملية كانت استباقية ودقيقة واستندت الى معلومات استخبارية قادت لاستهداف التجمع الذي يعد مهماً لدى التنظيم). وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي امس ان (العبادي وصل لقواطع عمليات قادمون يا نينوى وعقد اجتماعاً مشتركاً مع القادة الأمنيين هناك وجرت خلال اللقاء مناقشة نتائج انطلاق المرحلة الثانية لتحرير الجانب الأيسر بالكامل).وأضاف أن (العبادي استمع لتقارير تفصيلية عن المعركة واصدر التوجيهات التي من شانها المساهمة بتعزيز الانتصارات وتوفير كل ما يساعد بحسم المعركة والحفاظ على قواتنا والمدنيين).وأكد العبادي أن (عمليات قادمون يا نينوى دخلت مرحلة الحسم وتسير حسب ما مخطط لها). مبيناً أن (القوات الأمنية تقاتل داخل مدينة الموصل حاليا وبمعنويات عالية وبروح الانتصار، فيما يشهد تنظيم داعش انهيارا وانكسارا).

اعمار مناطق

وقال عضو لجنة المهجرين والمرحلين النيابية حنين القدو في تصريح امس ان (الاجهزة الخدمية في مجلس المحافظة ستشرع في الايام المقبلة باعمار مناطق الساحل الايسر في الموصل لاعادة النازحين من المخيمات بشكل سريع). واضاف ان (العملية ستستغرق بعض الوقت من اجل افراغ مخيمات النازحين الى المواطنين في الساحل الايمن بحال الحاجة اليها).وتابع القدو ان (عدد النازحين وصل حتى الان في مخيمات حسن الشامي الاول والثاني والخازر وغيرها الى 107 الاف نازح وهو عدد قليل جدا مقارنة بالمتوقع بسبب نجاح القوات الامنية في كسب ثقة المواطن الموصلي). وقال القائد العام لقوات حزب العمال الكردستاني التركي المعارض سنجار عكيد في تصريح امس أنه (حتى الآن لم تنسحب قوات الحزب العمال الكردستاني من سنجار). مبينا أن (إنسحابنا مرهون بتحقيق الهدف الذي جاءت قواتنا من أجله إلى سنجار).وأضاف أن (قواتنا جاءت إلى سنجار للدفاع عن الإيزيديين وحمايتهم بعدما تعرضوا لهجوم داعش في العام 2014). لافتا إلى أن (القوات المنتشرة في المنطقة لم تؤد واجبها للدفاع عن الإيزيديين وحمايتهم من داعش). وفي الانبار قال عضو مجلس المحافظة طه عبد الغني الهزيماوي في تصريح امس ان (القوات الامنية والقوات الساندة انتشرت وبشكل مكثف عند محاور مناطق عنة ورواة والقائم غربي الانبار وفق خطة امنية تتضمن اقتحام تلك المناطق من محاورها المختلفة بالتزامن مع قيام الطيران الحربي بقصف معاقل عناصر داعش).واضاف ان (القوات الامنية والقوات الساندة لها بانتظار ساعة الصفر من قيادة العمليات المشتركة للشروع بحملة امنية شاملة لتحرير كافة مناطق غربي الانبار واعلان المحافظة محررة بالكامل من داعش).واشار إلى ان (المجلس طالب العبادي بالإسراع بتحرير مناطق غربي الانبار على خلفية قيام داعش بأعمال ضد اهالي تلك المناطق). موضحا أن (معنويات عناصر التنظيم منكسرة ولا يمكن لهم الصمود امام تقدم القوات الامنية والقوات الساندة لها).

مؤكدا أن (القوات الامنية والقوات الساندة لها اكملت كافة استعداداتها وبانتظار الاوامر العسكرية من القيادات العليا لاقتحام تلك المناطق). وقال ضابط استخبارات حشد عشائر حديثة الصمود المقدم ناظم الجغيفي في تصريح امس إن (القوات الأمنية من لواء 28 بالفرقة السابعة وطوارئ شرطة الأنبار ومقاتلي حشد العشائر بدأوا عملية عسكرية لتحرير منطقة المخازن جنوب غرب حديثة). واضاف أن (منطقة المخازن تحتوي على إنفاق واسلحة ومعدات لداعش).

وتابع ان (طيران التحالف الدولي قصف عجلتين لتنظيم داعش خلال خروجها من مدينة عنه ومتوجهة الى مدينة راوة مما اسفر عن تدميرهما بالكامل). مشيرا الى ان (القصف ادى الى مقتل تسعة إرهابيين من التنظيم كانوا في داخل العجلتين بينهم مسؤول المساجد بداعش لمدينة عنة المدعو اشوان عصمت فرحان).