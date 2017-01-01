– January 1, 2017

غلق مفاجئ لشوارع الكرادة نتيجة إنفجار السنك

المشهد الأخير من مسلسل إعتداءات 2016 ينتهي بإستشهاد العشرات

بغداد – الزمان

فوجئ اهالي الكرادة الشرقية ببغداد بغلق مفاجئ لشارع الداخل السبت وتعذر على اصحاب المصالح الوصول الى اعمالهم نتيجة الاغلاق التام للشارع الذي يضج يوميا بحركة ملحوظة بعد أشهر من ركود نجم عن تفجير دموي في تموز الماضي. وقال رجل شرطة يحرس احد مداخل الشارع لـ (الزمان) امس ان (انفجارات وقعت صباح السبت في منطقة السنك ادت الى هذا الاجراء الاحترازي). ونصح رجل الشرطة المواطنين باعتماد شارع كورنيش ابو نؤاس والكرادة خارج للحصول على مركبات اجرة تقلهم الى منازلهم). ويأتي الاغلاق عشية احتفالات رأس السنة الميلادية حيث كان من المتوقع ان تشهد الكرادة تدفق آلاف العوائل من مناطق البياع والسيدية والبلديات ومدينة الصدر كما حدث في العام الماضي، ونصبت امانة بغداد شجرة ضوئية كبيرة وسط ساحة الفتح مقابل المسرح الوطني التي تشهد اختناقات مرورية في المساء وكانت مديرية المرور العامة قد اعلنت عن قطوعات الشوارع في جانبي الرصافة والكرخ في بغداد بمناسبة اعياد راس السنة. وقالت المديرية في بيان امس ان (القطوعات في جانب الرصافة شملت شارع الربيعي ذهاب واياب ومنطقة الكرادة داخل ذهابا وايابا ومن شارع القناة المؤدي إلى تقاطع فلسطين تم قطعه لكن الجسر باتجاه الباب الشرقي مفتوح ومن تقاطع المهندسين شارع فلسطين باتجاه تقاطع فلسطين).وأضاف (اما جانب الكرخ فقد شملت القطوعات من ساحة ابو جعفر المنصور باتجاه تقاطع الرواد وبالعكس ومن تقاطع المهندسين باتجاه تقاطع الرواد).مبينا أن (حركة السير تتوجه نحو شارع النقابات).وبين انه (القطوعات شملت ايضاً تقاطع المنصور حيث تم غلقه من وسطه وحركة السير من 21 رمضان او مطعم الساعة لغاية تقاطع سيد الحليب ومن ثم العودة باتجاه تقاطع المنصور). مبينا أن (السير من منطقة العلاوي باتجاه معرض بغداد ومن ثم باتجاه النسور يكون مفتوحاً). وقال قائد عمليات بغداد اللواء الركن جليل الربيعي في تصريح امس ان (الخروقات الأمنية التي حصلت اول امس في مناطق وأماكن لا تؤثر السيطرات عليها حيث ان الارهابيين في اعتداء السنك استهدفا مطعما شعبيا في داخل االمحال التجارية). وأشار الى ان (قيادة عمليات بغداد باشرت بإغلاق الثغرات الأمنية التي تسببت بهذه الخروقات). وشهدت العاصمة بغداد خروقات امنية في منطقة السنك ادت الى استشهاد 24 مدنيا واصابة 32 اخرين و انفجار عجلة ملغومة في منطقة بغداد الجديدة اسفرت عن خمسة شهداء و11 جريحا فضلا عن على انفجار 5 عبوات ناسفة في منطقة الشعلة أدت الى استشهاد مدني واصابة 6 اخرين. يذكر ان قيادة عمليات بغداد باشرت منذ يوم 20 من شهر كانون الاول الماضي بتنفيذ المرحلة الأولى من رفع السيطرات في جانب الرصافة لتخفيف الزخم المروري الحاصل وإنهاء معاناة المواطنين. ودان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق اليونامي يان كوبيش الاعتداء الذي استهدف منطقة السنك، ووصفه بالحقير. وقال كوبيش في بيان امس (ندين التفجيرين اللذين وقعا في العاصمة بغداد وأسفرا عن مقتل وجرح عشرات الأشخاص). مبيناً انه (في اليوم الأخير من سنة 2016 وفيما يستعد الشعب العراقي لإستقبال السنة الجديدة، ويتطلع إلى تحقيق السلام عاود الإرهابيون مرة أخرى استهداف المدنيين الأبرياء).ووصف كوبيتش (هذا العمل بالحقير). مشددا على ضرورة (تقديم المسؤولين عنه إلى العدالة باسرع وقت ممكن).