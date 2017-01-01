– January 1, 2017

الطقس غائم والحرارة دون الصفر

الأنواء: تساقط الثلوج شمالاً وتشكّل الضباب في الوسط

بغداد – تمارا عبد الرزاق

تتأثر اجواء العراق بامتداد المرتفع الجوي القادم من تركيا ليكون الطقس اليوم الاثنين في المناطق كافة صحوا مع قطع من الغيوم مع ضباب خفيف صباحا وانخفاض في درجات الحرارة . واكدت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل في بيان تلقته (الزمان) أمس (استمرار تاثير اجواء العراق بامتداد المرتفع الجوي القادم من تركيا ليكون الطقس اليوم الاثنين في المناطق كافة صحوا مع قطع من الغيوم وتشكل ضباب خفيف صباحا وانخفاض في درجات الحرارة). واضاف ان (درجات الحرارة العظمى المتوقعة في بغداد ستكون14مئوية والصغرى 7 مئوية وستكون حركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10 – 20كيلو مترا ومدى الرؤية من 8-10كيلو مترات وفي الضباب 2-4كيلو مترات .واوضح البيان ان (طقس يوم غد الثلاثاء في المنطقة الشمالية سيكون غائما جزئيا الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة وفرصة لتساقط الثلوج فوق اقسامها الجبلية لتاثرها بمنخفض جوي من شرق تركيا وفي الوسطى والجنوبية صحوا مع قطع من الغيوم لتاثرهما بمرتفع جوي من تركيا ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق). وأشار البيان الى ان (طقس الاربعاء المقبل سيكون في المناطق كافة صحوا وباردا مع قطع من الغيوم كما يتشكل الضباب صباحا يزول تدريجيا، وتنخفض درجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق لتصل الصغرى الى دون الصفر المئوي في أماكن متعددة من البلاد). وتوقعت مراكز الارصاد الجوية العالمية ان (شتاء العام الجديد في منطقة الشرق الاوسط والدول العربية حصرا يكون فيها منخفضات جوية باردة جدا وبانتظار نزول قطبي الى المنطقة وعاصفة ثلجية محتملة مع الايام الاولى من السنة الجديدة).واضافت أن (حالة مركبة عنيدة تؤثر على سائر دول بلاد الشام ترافقها هطولات مطرية وعند تدفق الرياح القطبية تتحول الامطار لثلوج عشوائية اي تتحول لحالة عدم استقرار قطبي وخاصة سوريا ولبنان وشرق الاردن وغرب العراق). واوضحت ان (الرياح ستكون أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والبحرين المتوسط والاحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك وعن حالة البحر المتوسط سيكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر وستشهد حالة البحر الأحمر أجواءً مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية عليهما شمالية غربية وان الطقس في الدول العربية ومن بينها العراق يمتاز بالبرودة في غالبية المناطق وغائما مع هطول امطار رعدية في مختلف المناطق شمالا وتتعمق البرودة الشديدة).

ويرى اطباء اللياقة البدنية أنه (عندما نشعر بالبرودة يتمتع الجسد البشري بآليات حماية متعددة في محاولة لزيادة درجة الحرارة الأساسية عند التعرض للبرودة، وتأخذ العضلات في الارتجاف، والأسنان في الرعشة، ويقف الشعر، وتبدأ الاجساد في القشعريرة وهي نوع من الصدى التطوري للعصور التي كان فيها أجدادنا يرتدون الفراء).واضافوا ان (غدة الهايبوتلاموس في الدماغ تعمل كمنظم لحرارة الجسم، وتحفز هذه التفاعلات مع درجات الحرارة للحفاظ على درجة حرارة الأعضاء الحيوية بالجسم معتدلة حتى يتمكن الجسم من إيجاد نوع من الدفء، والمأوى على الأقل وتكمن مهمة الهايبوتلاموس في الحفاظ على درجة الحرارة الأساسية بأي شكل من الأشكال وذلك بالتضحية القصوى إذا لزم الأمر، ولهذا نشعر بوخزات في الأنامل عند البرد القارس حيث يعمل الجسم على إبقاء الدم الدافئ في القلب، ويمنع تدفقه إلى الأطراف الخارجية، لأنه في البرد القارس، وخاصة إذا كان الجلد مكشوفًا للبرودة، قد ينتهي المطاف بالدم إلى الصقيع ومن ثم يقل تدفقه، ويؤدي ذلك بدوره إلى تجميد الأنسجة وتمزقها).