– January 1, 2017

كلام أبيض

عناد عقيم أم حضن دافىء؟ – جليل وادي

عندما لا تكون بغداد حضنا دافئا للجميع ، فلا تتوقع للحال ارتقاء ، وللقلوب صفاء، وللراية توحدا ، هذه حقيقة على الجميع ادراكها ، لكن ما يقف حائلا دون ذلك عناد سياسي ينتهجه بعض الذين يديرون الامور في العلن او من تحت الطاولات، وبعض أصحاب الطاولات أتاحت لهم ظروف ان يكونوا أقوى حتى من سلطة الدولة نفسها ، بالمقابل ثمة من راهن على دورات الزمان ، فتمسك بالأوهام وكأنها حقائق ، فغلظ قلبه وتناسى ان الاوطان هي الأخوان وليس شيء آخر .هذا واقع الحال ، وبدوامه يغدو البحث عن حضن دافيء نوعا من العبث.

وما زال العناد ديدنا لهذا البعض الذي شغف بما يراه من طريق ، مع ان سبيله لم يوصلنا الا الى المظلم من الأنفاق والمنحدر من المسارات ، وبالرغم من تكدس جراحاتنا لم يعدّل هذا البعض من مساراته ، ولم يبلغ من الشجاعة ما يحمله على الاعتراف بصحة طريق الآخرين ، بل على العكس من ذلك تماما ، فقد رأى في نفسه أبلغ القوم حكمة ، وأكثرهم دراية ، وأوضحهم صوتا ، وهذه هي الكارثة .

يقف وراء عناد هؤلاء أحقاد راسخة بعضها مبرر بفعل حوادث الماضي ووقائع الحاضر، والآخر غريب في فحواه ودواعيه ، لكن الأخيار لم ييأسوا ، وظنوا ان التطلع الى عراق جديد ينعم به الناس بالمحبة من شأنه تطهير ما علق بالقلوب من أدران بعد أن ينصف المظلومون ويعاقب المجرمون حقيقة وليست توظيفا سياسيا ، لكن يبدو ان الظنون ليست في محلها ، بدلالة العثرات التي تعترض سبيل المصالحة الوطنية التي تبغي رفع رآية واحدة بعد ان كان القوم يتوزعهم الغريب والمقرف والمخجل من الرآيات .

يعرف الجميع ان مساحة الاحقاد تتسع بطول الأزمات ، والخطوة المثلى لتحويطها يكمن في المصالحة ،وهذا فعل تاريخي ، يجب ألا يستهان به ، فقد تناثرت الارادات وتبعثرت الولاءات ، ولابد من لم الشمل بالمصالحة التي جاءت ادراكا عميقا لحالة الاختناق التي وصلنا لها ، فلا طريق آمن للمستقبل من دونها البتة ، فهبوا لتعبيد طريقها ، واخفضوا سقوف اشتراطاتها ، ولا تثقوا بوعود الغرباء ، وتخلوا عن المكابرة الفارغة، وغلبوا صوت الحكمة على أزيز الرصاص ، ولا تراهنوا على متانة الذراع ، فكل قوي للزمان يلين ، هكذا تقول لنا حوادث الماضي وتجارب الشــــعوب .

من الذين تلبسهم العناد السياسي لا يفقهون من الأمر شيئا أكثر من اختيار أربطة أعناقهم ، لكن حظنا العاثر جعل لأصواتهم وزنا دفع العراقيون بسببه بحورا من دماء شبابهم ، فقد تسلقوا القمم والسفوح بأساليب يندى لها الجبين ، بينما مكانهم الكهوف والرذيل من الأمكنة ، لكن هؤلاء اليوم يملأون الفضائيات تشويها لصورة المصالحة بدواعي تافهة ، بعضها طرق اسماعنا من سنوات خلت ونتائجها المأساة التي نحن فيها الآن ، فقد وضعوا من العقبات ما يقتل المصالحة حتى قبل ولادتها ، فقد تلمسنا في الذين تبنوا المشروع الجديد صدقا وحماسا وجدية لم نجده من قبل ، وهذا يحسب لهم في ان تكون نهضة الفارس الجريح على أيديهم ، لكن عليهم ألا يرضخوا لارادة العابثين براهن العراق ومستقبله عبر فرض الشروط التعجيزية ، فبعضهم لايؤمن بما يقول ، بل ينقل مايراد له ان يقول ، وهناك مثل هؤلاء صنف ثالث من جميع الأطراف يدري ان الاحضان الدافئة ليست في بغداد ، بل ستلفظه حال استقرارها ، فلا يليق بعنفوانها الذيول ، وقاضمو أظافر الرعاة او الذين يدعون وراثة السلطان ، او الذين يمسحون على أكتاف كتاب التعاويذ ، هؤلاء لايعرفون بغداد حقا ، ولكنهم سيعرفونها حتما .

ولبناة الاوطان أقول : أن نجاح المصالحة مرهون بخلوها من الاشتراطات الا من استباح الدم العراقي كائنا من يكون ، وبغير ذلك سنظل ندور ، ولا نعرف نهاية لهذا الدوران أبدا.