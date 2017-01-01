– January 1, 2017

صدمة أم مناورة امريكية؟ – معاذ عبدالرحيم

لقد اصابت الدهشة جميع العرب من موقف امريكا المؤيد لقرار مجلس الامن الرافض لاجراءات حكومة نتن ياهو بتوسيع المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية وبناء مساكن جديدة في القدس المحتلة وبموافقة واشنطن على ذلك القرار الاستثنائي جعل دول الاتحاد الاوربي تعلن وقوفها جميعا بمعارضة الحكومة الاسرائيلة وبهذا اصبحت اسرائيل معزولة عن اغلب دول العالم واصبح نتن ياهو في هوس وخبال من شدة الصدمة الامريكية اذ انه ولاول مرة تقف دولة حاضنة لكيانه الصهيوني ضد سياسة بناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية ومن المعروف ان من اهم الاسباب التي جعلت الولايات المتحدة الامريكية تقف مثل هذا الموقف المعارض لتل ابيب كونها صاحبة مشروع حل الدولتين الذي تحركت عليه منذ اعلان اتفاق اوسلو في منتصف تسعينات القرن الماضي وقد نال مشروعها ذلك تـأييد غالبية دول العالم بما فيها عدد من الدول العربية وخاصة المملكة السعودية ودول الخليج .

وعلى الرغم من ان اتفاقية اوسلو قد رفضتها حماس وقوى المعارضة الفلسطينية فان منظمة التحرير بقيادة الراحل ياسر عرفات كانت تجد فيها الطريق السالك التحقيق دولة فلسطينة وعاصمتها القدس وعودة اسرئيل الى حدود عام 1965 اي قبل نكسة الخامس من حزيران .

وقد كان وزير الخارجية الامريكي كيري واضحا في احد مؤتمراته الصحفبة عندما قال ( لا يمكننا ان نحمي اسرائيل ونحن نرى حل الدولتين يدمر تحت اعيننا ) وهو بذلك يشير بوضوح الى اصرار رئيس وزراء اسرائيل على المضي بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقضاء على مشروع حل الدولتين التي عملت الجهات الامريكية لاقناع حلفائها بجدواه بما فيهم بعض الدول العربية كما اسلفنا ذكره وقد تجاوز كيري نتن ياهو ووجه خطابه الى الرأي العام الاسرائيلي بقوله ( على الاسرائيليين ان يقرروا بوضوح موقفهم ) وقد يكون في كلمته الاخيرة الهدف منها تشجيع اتلمعارضين لسياسة الحكومة الاسرائيلية الخاصة بتوسيع المستوطنات وافشال المشروع الامريكي بحل الدولتين .

والملاحظ ان مشروع حل الدولتين الذي عملت على انضاجه الحكومة الامريكية ليس بعيدا عن مشروعها الكبير بتحقيق شرق اوسط جديد تقوم وسطه دولة اسرائيل و بجوارها دولة فلسطسينة بما تبقى لدى الفلسطينيين من اراض في غزة والضفة الغربية وتحقيق مصالحة اسرائيل مع بقية الدول العربية التي بانت بوادرها على ايدي السعوديين والقطريين

ولكن يا ترى ماذا سيكون موقف الرئيس الامريكي ترامب عندما يتربع على كرسي البيت الابيض هل سيقر بما جاء على لسان وزير خارجية حكومة اوباما ام يعمل على نسفها بتصريح ناري يجعلها هواء في شبك؟ لتندرج في سجل المناورات الامريكية ومن ثم يرضي اللوبي اليهودي في الكونغرس ويعتذر من نتن ياهو ويهيل التراب على مشروع حل الدولتين ليعيد القضية الفلسطينية الى المربع الاول اذن علينا ان ننتظر يوم يتزحزح اوباما ووزيرخارجيته من مكانهما لمعرفة سياسة الحكومة الامريكية الجديدة التي يؤمل عليها بعض العرب خيرا كانوا قد فقدوه من لدن ذلك الرجل الاسمر ابن حسين المسلم الذي اغدق على اسرائيل من المساعدات المالية والعسكرية ما لم يفعل مثله من سبقه من رؤساء الولايات الامريكية المتحدة .