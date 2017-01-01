– January 1, 2017

إختطاف الحقيقة وإعلامنا في خطر – احمد جبار غرب

في بلد تسكنه الاشباح البشرية وقانون الغاب وللأقوياء السطوة في فرض منطقهم على شعب عانى الامرين انطلقت مجموعة بسياراتهم متمترسة بالسلاح صوب بيت احدى الصحفيات الجسورات والتي لا تهادن ولا تسكت على ضيم وحرة في قلمها الرشيق في صولاتها الاستقصائية الكثيرة التي تشهد لها الصحف والمجلات العربية والعربية وان الفاسدين لا يروق لهم ان يعلو صوت على ضجيجهم وان يفضح شر اعمالهم الخسيسة فكان ثمن الذي دفعته الصحفية والزميلة الاعلامية افراح شوقي هو الخطف والاعتداء وامتهان كرامتها وسرقة اموالها وسيارتها ..وفروحة التي لا تفارقها الابتسامة دائما عندما نقول لها ( يا اختاه انتبهي لنفسك فالأشرار يتلصصون علينا ويحيطون بنا في كل مكان لهم النفوذ والسلطة فتجيبني يا احمد هذه مهنتنا اذا سكت انت وانا اسكت كيف تنصلح الاوضاع وشعبنا يعاني من الازمات التي تلاحقه اينما وجد؟ تلك هي افراح شوقي التي نعرفها وعملية اختطافها كانت ضمن مسار درج عليه هؤلاء المجرمون فاقدي الشرف والضمير ,ثلة منحرفة تقوم في اول الليل ومع وجود المسيطرات الامنية وكاميرات المراقبة وبكل اريحية ان تفعل تلك الجريمة النكراء تجعلنا نتوه في ظلال الاسئلة والارتياب والشكوك التي لا تنتهي الا بالأفراج عن الصحفية افراح ويوم امس ونتيجة للفعلة الجبانة استنهضت الحكومة من سباتها واعلنت اقوى البيانات من خلال رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم وتشكيل لجان تحقيقية كالعادة وبأسرع وقت ممكن من اجل العثور على القتلة المجرمين خشية حصول مالا يحمد عقباه ونحن نعلم كم من التحقيقات قد اجريت دون ان نلمس لها واقعا وتنفيذا فيما قامت الفعاليات المدنية والمجتمعية بتنظيم وقفات احتجاجية وادانة هذا الفعل القبيح والذي لا يمت الى الانسانية بشيء فقد اجتمعت منظمات رابطة المرآة العراقية ومنظمة مستمرون واصلاحيون والنقابة الوطنية للصحفيين العراقيين وممثل عن وزارة الثقافة وعدد من النواب في لجنة الثقافة البرلمانية سروة عبد الواحد وعدد من الاعلاميين والقنوات الفضائية من خلال مؤتمر صحفي لتثبيت مواقف الادانة والشجب ومطالبة الحكومة الاسراع باتخاذ الاجراءات التي تكفل اطلاق سراح الصحفية ومعاقبة الفاعلين وتفعيل قانون حماية الصحفيين وقد القى الاعلامي عماد جاسم بيان منظمة اصلاحيون جاء فيه (يستنكر تحالف اصلاحيون اختطاف الزميلة الصحفية افراح شوقي ,مساء الاثنين 26/12 بعد اقتحام منزلها من قبل مسلحين مجهولين واقتيادها الى جهة مجهولة ويحمل التحالف الجهات الامنية والسلطات الحكومية كامل المسؤولية عن اختطاف شوقي ومصيرها ويعتبر التحالف عملية اختطاف الزميلة تهديد حقيقي لكل الوسط الاعلامي خاصة وان شوقي سبق لها انتقاد جهات متنفذة عبر كتاباتها وتلقت اثر ذلك تهديدات بالقتل ,ويطالب تحالف اصلاحيون بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل جميع الاجهزة الامنية للعمل على انقاذ الزميلة شوقي ,وسينظم الصحفيون والنشطاء في بغداد وقفة احتجاجية بساحة التحرير وسيستمر الاحتجاج الى حين الكشف عن ملابسات عملية الخطف والجهات التي تقف خلفها .ولابد من الاشارة في ختام بياننا الى حجم القمع الذي يتعرض له الوسط الاعلامي في العراق ,اذ فقد مالا يقل عن 294 اعلامي وصحفي حياته اضافة الى تعرض المئات لمحاكمات غير عادلة بسبب خطابهم الاعلامي )في حين استنكرت رابطة المرآة العراقية اختطاف الزميلة شوقي القته شمران مروكل سكرتيرة رابطة المرآة العراقية وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي العراقي جاء فيه (تلقت رابطة المرآة العراقية بألم بالغ اختطاف شوقي من منزلها في بغداد / السيدية من قبل مجهولين ادعوا انهم من القوات الامنية ,بعد ان اوثقوا اولادها وسرقوا مصوغاتها والموبايل وجهاز الكومبيوتر الخاص بها اضافة الى سيارتها السيراتو .

اننا نستنكر هذه الجريمة التي تؤشر استمرار مسلسل الترهيب المنظم الذي يتعرض له الاعلاميين وناشطي حقوق الانسان في العراق ونناشد الحكومة والجهات الامنية بالتحرك السريع لمتابعة هذا الموضوع والكشف عن الجهة القائمة بالاختطاف والتحقيق وتقديمها للعدالة ,ونطالب بتامين عملية التحقق والكشف عن مصيرها .

ان شوقي كتبت مقالها الاخير حول قضية الاعتداء على مديرة مدرسة في الناصرية من قبل ضابط في الامن مطالبة الدولة عبر مقالها (ان تحفظ نفسها من التراجع وعليها محاسبة كل من يستخدم السلاح في غير مكانه وبلا وجه قانوني ) .

وندعو كافة مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الاعلامية والكتاب والاحزاب السياسية استنكار حادثة الاختطاف والضغط على المؤسسات الرسمية المعنية بحماية المواطنين التحرك العاج للكشف عن ملابسات الحادث والافراج الفوري عن شوقي وتامين سلامتها وتسمية الخاطفين ومحاكمتهم امام القضاء ) وقد انطلق بعدها المؤتمر الصحفي والاجابة عن تساؤلات الصحفيين حول الموضوع وقد اجابت النائبة البرلمانية سروة عبد الواحد بوصفها عضو لجنة الثقافة البرلمانية عن تساؤلاتهم هذا وقد تقدمت (الزمان) بتوجيه بعض الأسئلة لبعض الحضور من الاعلاميين وللنائبة سرة عبد الواحد حول عملية الاختطاف وتداعياته وماهي نتائجها فأجابت ( انا اقول لو اصدرت البرلمان بيان استنكار من البصرة حتى الفاو يكون متفضل مع الاسف وتعرضت الى تشويه سمعة وكلكم تعلمون ما جرى لي سابقا وبالتالي كل مواطن عراقي اليوم الجهات الامنية هي المقصرة لانها هي المسيطرة فى الشارع وانا باعتقادي ان الحكومة هي السؤلة الوحيدة امام ما يتعرض له الصحفيين والاعلاميين والناشطين المدنيين واي فرد عراقي يتعرض للانتهاك لحقوقه من واجب الحكومة العراقية ان تقوم بحمايته نشر السلاح بيد أيا كان في العراق هو السبب الحقيقي وراء ما يحدث من انتهاكات وما وصلنا اليه بعد انا اتذكر عندما جئت الى بغداد عام 2003 الوضع كان افضل من اليوم يعني الصحفي كان يتجول بحرية اكثر من من اليوم وبالتالي الرجوع الى نقطة الصفر بسبب الممارسات الخاطئة للحكومة وبسبب محاباة الحكومة لبعض الاطراف السياسية وهي التي تمتلك السلاح من قبل الخارجين على القانون ,انا نائبة امثل الحزب السياسي في اقليم كردستان ولدينا خمس مائة الف ناخب ومع هذا تم تهديدي وهدر دمي من قبل حزب اخر في اقليم كردستان فكيف حال الصحفي وانا لدي حصانة ولدي حماية من الحزب وتعرضت لهدر الدم وتهديد بالقتل وتعرضت الى تشويه سمعة وكلكم تعلمون ماجرى لي وبالتالي كل مواطن عراقي متعرض لهذا العمل وتتكرر هذه السيناريوهات وعلينا ان نتكاتف مثلا اذا تعرض صحفي من دهوك علينا ان نسنده وندعمه او اذا كان في البصرة كذلك وللأسف الانقسام حتى في جانب الوسط الثقافي والصحفي موجود كما هو في الجانب السياسي كنت اتمنى من جميع الصحفيين اليوم هم ان يتكاتفون من اجل الدفاع عن حرية الراي والدفاع عن زملاؤهم لينما كانوا مثلا عندما يقتل صدفي في دهوك انا شخصيا لا ارى ذلك الاندفاع في الدفاع فيما لو قتل صحفي من غير محافظات والعكس صحيح ايضا .نحن كصحفيين واعلاميين وانا اعتبر نفسي صحفية لدينا هدف واحد هو نقل الحقيقة لهذا يجب ان نتكاتف من اجل حماية هذا الهدف ) .

ثم تحدث الناشط المدني محمد حسن السلامي رئيس جمعية المواطن لحقوق الانسان قائلا(اعتقد ان الذي حصل للصحفية شوقي هو ما يسمى في قضايا حقوق الانسان اختطاف قسري والاختطاف القسري حقيقة معاقب عليه حتى في قانون العقوبات العراقي بالإعدام لكن الفوضى الكبيرة التي تحدث الان وقبل ايام قد قتل ثمانية من الاخوة المسيحين الذين لهم الحق في العيش كذلك نجد ان الافلات من العقاب كبير جدا بحيث الذين قتلوا مثل هادي المهدي او منتظر الحلفي لم نتعرف على نتائج التحقيقات ولم يتم العقاب والصورة تتم بتسويف القضايا و اذا كان اخرون هم قيد الاختفاء مثل جلال الشحماني وللأسف نجد لحد الان لم يكشف عن مصيره وهو ناشط مدني وهذا دليل على وجود فوضى في القانون وفي تنفيذه وكثير من الجرائم لا يعاقب عليها المجرمون ولذلك نعتقد انها ان هذا سوف يزيد في الفوضى ويزيد في ارباك الدولة وبالنتيجة المجتمع سوف يغير من هؤلاء الذين ينتخبهم بالتدريج ولذلك نعتقد بانه من الضروري ان يكون القانون يطبق بأيدي امينة تعرف القانون وتطبق القانون وسوف يكون هناك استقرا اجتماعيا ) ثم تحدث الاعلامي عماد العبادي حول عملية اختطاف الزميلة افراح شوقي قائلا (ان ملية الاختطاف عملية مؤلمة وحزينة وتثير في النفس الاسى وتعتبر فاجعة كبيرة بالنسبة للصحفيين وكعراقيين ايضا عموما لا نه يدلل ان هذه الاجهزة الامنية غير قادرة على مواجهة الخارجين عن القانون وجماعة الفصائل غير المنضبطة والمنفلتة والمدعومة وبالتالي ان ذا الموضوع يجعلنا في حيرة من امرنا ونكتشف اننا غير مؤمنين على انفسنا لانه في مثل هذه الحالة يصبح الصحفي كما هو المواطن العراقي لكن الصحفي اكثر تأثيرا كونه يبحث عن الحقيقية ويكشف سلبيات المسؤولين من خلال تقاريره ومقالاته وهو يتعرض دائما لعمليات التصفية من الخارجين عن القانون والجماعات الارهابية والسؤال الاهم اذا كانت الاجهزة الامنية لديها منفذين في منطقة السيدية ولم تستطيع السيطرة على تلك السيارات الدفع ارباعي وتمنعها من الدخول فكيف تستطيع تعقب هؤلاء المسلحين وتلقي القبض عليهم )وتحدثت الزميلة امل صقر نائب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين للزمان قائلة (حادثة الزميلة افراح وقي الى الوسط الاعلامي التهديدات والمآسي السابقة السابقة والانتهاكات التي تعرض لها المئات من الاعلاميين على مدى السنوات الماضية والانتهاكات مستمرة ولكن هذه الحادثة تكون تحديدا وبهذه الطريقة البشعة توصل رسالة لكل الوسط الاعلامي بان هذا الوسط اعيد مرة اخرى لحلقة الاستهداف وهذا الاستهداف من سيطال في المرحلة اللاحقة وفي الايام المقبلة لا احد يعلم ولكن كل ما نعلمه في المرحلة بان الزميلة افراح شوقي مازالت حتى الان مختطفة ولا نعرف معلومات عنها اتصلنا بالعديد من الجهات الامنية ونحاول الوصول الى معلومة وعلمنا بان كاميرات المراقبة لم تكن تعمل وفي جميع الشوارع ومداخل ومخارج المنطقة وهذا امر غريب يبعث على الريبة ويثير الشكوك لذلك بالنسبة لنا حملنا الاجهزة الامنية مسؤولية كاملة لما حصل للزميلة افراح شوقي وطالبناهم رسميا بالكشف عن الملابسات التي حصلت واجراء التحقيقات اللازمة للإسراع في اطلاق سراح شوقي التي نتمنى لها السلامة والعودة لا حضان عائلتها ) وتحدثت اخيرا الزميلة ذكرى سرسم نائب رئيس مؤسسة برج بابل الراعي للمؤتمر الصحفي الذي انعقد للبحث حول قضية اختطاف الزميلة شوقي قائلة(اليوم عملنا مؤتمرا صحفيا للتضامن مع شوقي ونطالب الجهات المعنية بالكشف عن ملابسات اختطافها وقد سبق ان تعرضت الى تهديدات منذ اكثر من سنة والسلطات جميعها على علم بهذه التهديدات اليوم نحس بعد هذا الحادث اننا كلنا مستهدفون اي جهة مسلحة بإمكانها تعمل على اسكات اي صوت وصحفي او اي ناشط مدني وربما تكون جملة تقال في مواقع التواصل الاجتماعي تكون كافية لاستهدافه وما حدث للزميلة نعتبرها نكبة للعمل الصحفي في العراق في حال اذا لم تظهر افراح واعتقد راح يكون هناك واقع مؤلم وقاس بانتظار الاعلام العراقي والصحفي العراقي وقانون حماية الصحفيين لم يفعل ولم يكن اي دور حاسم وهو مجرد حبر على ورق كانت مطالبة فقط من خلال قانون التعويضات وكل هذه السنين التي مضت لم نفلح في الكشف عن عدد كبير من الصحفيين المغدورين سواء تم خطفهم او قتلهم طوال هذه السنين).