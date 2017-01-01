– January 1, 2017

إيران والتطورات الأمنية في النظام الإقليمي العربي – عماد علّوّ

افرزت الأحداث والتفاعلات الجارية في النظام الإقليمي العربي، خلال السنوات الاخيرة ، تطورات أمنية مختلفة تمثلت بظهور عنيف للتنظيمات السلفية الجهادية في كل من العراق وسوريا ، فضلا” عن تشكل تحالفات عسكرية بقيادة المملكة العربية السعودية وتدخلاتها في كل من البحرين واليمن ، كل ذلك أدى الى تغير بنية القوة بين فواعل النظام، و”تقلب” أنماط التحالفات، وصور الاستقطاب البيني، وتنامي الاختراق الخارجي داخل النظام الاقليمي العربي، على حساب السلام والاستقرار، وتسوية الصراعات، فتفاقمت وتضاعفت الأزمات في المنطقة ، حتى أمتد تأثيرها الى الافق الدولي. ازاء ذلك تحاول ايران باعتبارها احدى القوى الشرق اوسطية الباحثة عن دور اقليمي ودولي مؤثر في المنطقة والعالم ، فان السياسة الخارجية الايرانية تحاول العمل باتجاه بناء معادلة أمنية جامعة لدول الإقليم تجد محفزاتها الجادة إزاء شائكية الملفات المشتركة ، و تجد مبرراتها من خلال اتساع نطاق الصراعات والأزمات البنيوية العميقة، في النظام الاقليمي العربي ، فضلا” عن تنامي أدوار فواعل إقليمية، متضاربة المنافع الى حد الخصومة، ومتنافسة حول دور اقليمي فاعل ومؤثر، أدى الى غلبة الأنماط الصراعية والخلافية على المحفزات المؤسسة للمسارات التفاعلية والتعاونية الممكنة بين الدول العربية، مما يعني السير بالمنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار.

التطورات الامنية في النظام الاقليمي العربي

لاشك أن الأحداث والتفاعلات التي شهدها النظام الإقليمي العربي، منذ الاحتلال الامريكي للعراق في العام 2003? قد افرزت معادلات أمنية جديدة، كنتيجة حتمية لتغير بنية القوة بين القوى الفاعلة في النظام الاقليمي العربي ، و”تقلب” أنماط التحالفات، وصور الاستقطاب البيني، إزاء وتنامي الاختراق الخارجي داخل الساحة العربية، على حساب الامن والاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة ، مما أدى الى ظهور و تراكم أزمات مضاعفة في المنطقة ، لم تكن موجودة . والدليل على تداعيات وآثار الأحداث والتفاعلات التي شهدها النظام الإقليمي العربي على الامن الاقليمي ، ثثمثل بشكل واضح في حالتي سوريا والعراق القوتان العربيتان المجاورتان لايران واللتان خرجتا، بإرهاصات أزمتيهما المتوالية، من معادلة القوة العربية لمصلحة انكشاف ساحتيهما أمام التحالفات الإقليمية الدولية المتحالفة مع القوى الغربية الاستعمارية وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية ، والتي أدت الى تدمير وسحق البنى التحتية للدولتين (العراق وسوريا)، وأنهكت ركائز بنيانهما، وفاقمت من تحدياتهما الإنسانية، إزاء غياب أي نوع من أنواع التوافق السياسي الوطني بين القوى والتيارات السياسية الوطنية ، مما أضعف قدرتهما على أداء دور إقليمي مؤثر كانت تتمتعان به قبل ذلك .

فسوريا ، منذ مارس 2011? تعاني من حروب وصراعات داخلية متفاقمة أدت الى تدخلات خارجية متباينة الاجندات ومتقاطعة المصالح والاهداف والتطلعات ، مزقت النسيج الاجتماعي السوري ودفعت الى اشاعة الحروب وقتالات مجتمعية اثنية مذهبية إزاء غياب حل سياسي في الأفق القريب على الأقل. وبالمثل، فقد تحول العراق بسبب ما خلفه الاحتلال الأمريكي، الذي جري الإعلان الرسمي عن نهايته في ديسمبر 2011? الى دولة “فاشلة”، غداة حصارها جوعا لأكثر من عقد، والعبث بكيانها الوطني، ونسيجها المجتمعي، وإذكاء النعرات الطائفية والمذهبية، وتدمير البني التحتية، وفرض دستور، تم الاستفتاء عليه في 15 أكتوبر 2015? ضاعت من بنوده ملامح الهوية الوطنية، في ظروف هيمنة أمنية أمريكية جرت من خلال زرع آلاف العاملين الأمنيين، في سفارة الولايات المتحدة ببغداد ، جرى في ظل وجودهم وعملهم الامني . أما مصر، المنشغلة بقضاياها الداخلية أمام معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العميقة، ومجابهة التنظيمات المسلحة في سيناء، وتبعات فشل حكم “الإخوان المسلمين”، وصد تدخل الأطراف الخارجية في ساحتها، فسيكون لمسارها المحتقن الأثر الأكبر على اتجاه التحولات في بقية الدول العربية، نظرا للمكانة الاستراتيجية المركزية لمصر في البنية الإقليمية العربية. بينما الأردن فقد غرق في أوضاعه الاقتصادية الصعبة، والتحديات السياسية والإنسانية التي أوجدها اللجوء السوري في أراضيه، فضلا عن محذور “تغلغل” تنظيم “داعش” الارهابي داخليا، نظير نمو التيار السلفي الجهادي، وانخراط أعداد كبيرة من المقاتلين الأردنيين ضمن صفوفه، وتمركز “جبهة النصرة” قرب الحدود المشتركة مع سوريا، مما يجعله حبيس فكي كماشة تضيق حلقتها، في ظل التوترات بالمنطقةولاشك أن الساحة اللبنانية، وطبيعة التركيبة السياسية والمذهبية والدينية فيها، فهي مصب تداعيات التجاذب الإقليمي العربي الحاد، منغمسة في أتون استقطاب الفرقاء اللبنانيين حول تشكيل الحكومة، وتداعيات انعكاس الاوضاع الأمنية المتردية في سوريا ومعالجة تنامي بصمات الحركات الجهادية في أراضيه، فإن ساحات عربية أخري منشغلة بمعالجة تنامي النزعات الانفصالية لدي ساحاتها “الأم”، قياسا بانفصال جنوب السودان، والانفصال شبه التام لإقليم كردستان العراق، وتنامي الحراك السياسي في بنغازي ليبيا نحو محاولات العودة إلي خريطة ليبية تقوم على المناطق الثلاث (برقة – فزان – طرابلس)، عدا ما يجري في جنوب ليبيا والجزائر من محاولات لإنشاء دولة للطوارق، كمقدمة لاحتمالات مستقبلية أكثر خطورة.

التنافس الاقليمي

أن المتغيرات الأمنية التي أصابت بنية النظام الاقليمي العربي قادت إلي صعود أدوار قوى عربية وإقليمية متنافسة، وربما متضادة، حيث حضر دور المملكة العربية السعودية، ومعها دول مجلس التعاون الخليجي، بقوة ضمن أطر النظام، لاسيما بعد أن اتجهت لاستخدام قدراتها العسكرية عبر تحالفات أمنية وعسكرية ، بدعوى السعي لصد ارتدادات وتفاعلات التغيير العربي عن ساحتها الداخلية، ومحاولة ملء الفراغ الناتج عن خروج قوي عربية تقليدية(سوريا والعراق) من معادلة القوة العربية ، مما أحدث تقلبات في التحالفات الإقليمية الدولية، وتوترا في العلاقة البينية مع الولايات المتحدة الأمريكية.أما التنافس الاقليمي فقد تمثل في صراع تركي – إيراني – إسرائيلي للسيطرة على “الدولة المركز” في المنطقة، وتنافس تركي – إيراني تجسد في بناء “كتلة سنية” تقودها تركيا لمواجهة “كتلة شيعية” تقودها إيران، بما قد يعزز تنامي الفجوة المجتمعية في جسد النظام الاقليمي العربي. ويظهر أن مساعي تركيا تتجه نحو إحياء “العثمانية الجديدة” في المنطقة، الذي لم تخفه تركيا، بل جاهرت به علانية، كما جاء على لسان وزير الخارجية التركي الأسبق، أحمد داود أوغلو، في 27 ابريل 2012? حينما قال “إن شرقا أوسطيا جديدا يولد، سوف تقود تركيا موجة التغيير فيه، وستكون في طليعته، وصاحبة فكر يحدد مستقبل النظام الإقليمي الجديد، فهذه مهمتنا ورسالتنا، وستكون تركيا رائدة هذا النظام، والناطقة باسمه”. وقد كرر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التوجه ذاته، حينما رأي أن “بريطانيا أسست الكومنولث مع مستعمراتها السابقة، فلماذا لا تكرر تركيا زعامتها في الأراضي العثمانية السابقة في البلقان، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطي؟”. وقد ترجمت تركيا هذا الدور عبر التدخل الصريح في سوريا والمطالبة بتنحية الرئيس بشار الأسد، واستضافة “المعارضة” السورية، و”الإخوان المسلمين” في أراضيها، بما يشير بانتهاء سياسة “العمق الاستراتيجي” التي كان قد أعلنها أوغلو قبل اندلاع الأحداث، وكان يقصد به العمق العربي الإسلامي بالنسبة لتركيا.وتعرب معظم الدول العربية عن توجسها وقلقها من النفوذ الايراني المتنامي في سوريا والعراق، وتقود السعودية هذا الاتجاه ضمن النظام الاقليمي العربي . في حين تشعر كل من تركيا والسعودية واسرائيل ، بأن ايران باتت تنافسها بقوة في الاستحواذ على مكانة “المركز″ الإقليمي، خاصة عقب توقيع الاتفاق النووي الإيراني، في 14 تموز 2015? بين طهران والقوي الكبري في فيينا، الذي يعد، وفق مراقبين، نصرا معتبرا لإيران. الذي سمح بتقارب إيراني – أمريكي كان مفقودا طويلا، وفتح فضاءات، سياسية واقتصادية، كانت مغلقة أمام طهران.أدركت إيران بعد قيام الولايات المتحدة باحتلال أفغانستان ومن ثم العراق في 2003 ? الخيارات المتاحة أمامها والتي تتيحها جملة الظروف التي باتت تؤثر على وضع إيران في بيئتها الإقليمية يدفعها في ذلك ما تمتلكه من قوة تحريك لقواها الضخمة التاريخية والأيديولوجية والاقتصادية و العسكرية و البشرية فضلا عن موقعها الجيوبوليتيكي المتميز . ولتفعيل تلك القوى دأبت إيران على تحديد مقدار الهامش في حركتها الخارجية اللازمة لتطويع واستثمار تلك القوى لصالح تعزيز مكانتها الاستراتيجية في عالم ما بعد الحرب الباردة ، مع إدراك القيادة الإيرانية بان المهمة المطلوبة منها لمواجهة التهديدات الأمريكية في المنطقة تستدعي حيازة اكبر قوة ممكنة لمجابهة المشروع الأمريكي في الشرق الأوسط .استنادا” لذلك فان ايان باعتبارها دولة عريقة و محورية في منطقة الشرق الأوسط ، مكنها موقعها الجغرافي من التأثير في النظام الاقليمي العربي ، عبر المراحل التاريخية المختلفة ، و قد زادت أهميتها و دورها في قضايا المنطقة منذ 2001 ? بفعل التغيرات الإستراتيجية في محيطها الإقليمي ، بعد سقوط نظام طالبان ، ثم احتلال العراق في 2003 ? ما مكنها من التمدد في الفراغ الاستراتيجي ، وتظهر حالة الحراك السياسي الاقليمي والدولي في المنطقة العربية اليوم ، تصاعد سريع ومؤثر للدور والفعل الخارجي الايراني ، من خلال تفعيل محاور جيوبولوتيكية عدة ، منها التدخل الامني المعلن و غير المعلن في عدد من دول النظام الاقليمي العربي ، وخاصة التي تتواجد فيها القوات الامريكية . و تعد ايران هذا التدخل الامني جزءا” من استراتيجتها الخاصة بالدفاع عن امنها القومي ، من خلال العمل على تطوير قوتها العسكرية لكي تفرض حالة من ( توازن القوى) في منطقة النظام الاقليمي العربي خصوصا والشرق الاوسط عموما ، لاسيما في ظل الوجود العسكري الامريكي والبريطاني والفرنسي المتصاعد بشكل مكثف في المنطقة .

ايران وفوضى التحالفات والمحاور

لا شك في أن فوضي المحاور “المتقلبة” والتحالفات المتغايرة بين دول الإقليم تصب في خدمة المصالح الإسرائيلية، نحو زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتسويق مزاعم “الواحة الديمقراطية” الإسرائيلية اليتيمة، وسط المشهد الإقليمي العربي المضطرب، بما يطيل، وفقا لمنظورها، من أمد الأزمة في سوريا، ويسهل عملية تقسيمها على أسس طائفية وإثنية، وإخراجها من دائرة الصراع العربي الإسرائيلي، وهو الأمر الذي كشف عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أخيرا حينما استغل الأحداث السورية لجهة تأكيد “بقاء السيطرة الإسرائيلية على الجولان” السوري المحتل.ربما يكون الوقت مازال مبكراً للحديث عن تسويات لأزمات إقليمية، لكن من الصعب أيضاً تجاهل وجود مؤشرات وتطورات تكشف عن معالم لبعض هذه التسويات التي يصعب أيضاً تصور أن إيران يمكن أن تكون بمعزل عنها. هذا القول ينطبق على مجموعة من الأزمات الكبرى في إقليم الشرق الأوسط أبرزها بالطبع الأزمة السورية والحرب ضد تنظيم “داعش” في العراق، إضافة إلى أزمة الرئاسة اللبنانية وربما الأزمة الليبية والحرب في اليمن. إيران تدرك ذلك وتدرك أيضاً أن القوتين الإقليميتين المنافستين على الزعامة الإقليمية: إسرائيل وتركيا لن تفوتا فرصة لتجيير أي من تحولات تلك الأزمات لصالحها، أو على الأقل سوف تسعى لتقليل المخاطر وتعظيم المكاسب، ومن هنا فإن العقل الاستراتيجي الإيراني من المؤكد أنه يتابع عن كثب ما يحدث من تطورات سواء في جمود تسوية كل من هذه الأزمات، أو في تفاعلات إسرائيل وتركيا معها. إن الجمهورية الإسلامية في إيران قوة سياسية إقليمية ودولية بارزة، استطاعت أن تحل المشكلات الداخلية في سياق من الحوار على كفة الأمان الداخلي وثبات أركان النظام، وأن تقيم سياسة خارجية ناجحة في عالم مضطرب قريب منها وبعيد عنها، وأن تتحول إلى لعب دور التوازن المستفاد من العقلانية السياسية والاعتدال الإيجابي، في محيط إقليمي يزداد اضطراباً.. لقد استطاعت إيران أن تخرج منه وأن تطوق كل محاولات العزل والاحتواء السياسي والمحاصرة الاقتصادية والحملات الإعلامية والتهديدات الأمنية، لمصلحتها ومصلحة شعوب المنطقة المحيطة بها.

تحدي الارهاب التكفيري المتطرف

ان التحدي الأخطر الذي يواجه ليس فقط أمن النظام الاقليمي العربي، بل وأمن المنطقة والعالم هو تنامي الحركات “الجهادية” المتطرفة، والمتقاطرة تحت “حلم” إقامة الدولة الإسلامية، بموازاة الجماعات المسلحة المتمددة في ساحات عربية بفعل التغذية الخارجية، مالا وسلاحا وعتادا، والذي يعتبر خطرا جمعيا حاسما لمتطلب المجابهة الإقليمية العربية المشتركة، لاسيما مع سيطرة تنظيم “داعش” على مساحات شاسعة من العراق وسوريا، وبلوغ أياديه الإرهابية حد ساحات إقليمية وغربية متعددة، مما أربك حساباتها السياسية، وقاد إلي تدخل الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط مجددا، عبر قيادة تحالف دولي مضاد من قرابة 50 دولة عربية وغربية، جري إعلانه بباريس في سبتمبر 2014? متسلحا بقرار أممي، لمحاربة تنظيم “داعش” الارهابي. إلا أن التساؤلات لا تزال تحيط بالإنجاز الذي تحقق لاحتواء تنامي نفوذ “داعش، والقضاء عليه ، في ظل افتقاد الإدارة الأمريكية رؤية استراتيجية واضحة لمواجهته، وتنامي حجم التباينات بين أطراف الحلف حول هدف التحالف، وسيادة التناقضات، وتقاطع المصالح بينها، بما يضع استمراريته على المحك ، خصوصا” في اجواء من تفاقم حالة الاستقطاب العربى بسبب حالة التبعية العربية غير المسبوقة للولايات المتحدة، التي تحاول دفع وزج الدول العربية للانخراط والمشاركة في صراعها وعدائها ضد إيران في اطار سعيها لتنفيذ مشروعها الاستعماري الشرق الاوسط الجديد أو الكبير .

ايران و التطورات الامنية في النظام الاقليمي العربي

منذ نها?ة 2010 يمر النظام الاقليمي العربي، بجملة من التطورات الأمنية والتحولات و التغ?رات الاجتماعية والسياسية التي مست بانعكاساتها بن?ة التفاعلات الإقل?م?ة، و لم تكن ا?ران بمنأى عن هذه التأث?رات، خاصة و أنها جاءت متزامنة مع تنامي مضطرد لدورها في المنطقة، و قد تعاطت طهران مع هذه التحولات بص?غ مختلفة بناء على مصالحها وشبكة تحالفاتها، و هو ما س?كون له أثر على مستقبل الس?اسة الخارجية الإ?ران?ة في الوطن العربي.. إن المكانة التاريخية ـ الحضارية والجيوبوليتيكية ـ الأمنية لإيران في منظومة الأمن الإقليمي العربي تجعل من أخذ التحولات المختلفة الجارية في النظام الاقليمي العربي، في تطبيق سياسة إيران الخارجية أمراً لا مناص عنه.وتشتبك إيران بعلاقات معقدة مع دول المنطقة العربية من جهة، ومع الدول التي لها مصالح في الشرق الأوسط من جهة أخرى. وكان التوتر ويطغى على علاقة إيران بغالبية الدول الغربية، قبل توقيع اتفاقية لوزان الخاصة بالبرنامج النووي الايراني ، الا أن غالبية الدول الغربية اليوم تسارع الى اعادة الروابط الدبلوماسية والتجارية والثقافية مع الجمهورية الاسلامية في ايران ، فيما عدا الولايات المتحدة الامريكية فثمة مشاكل عديدة وعصية على الحلّ. فالولايات المتحدة، تنظر إلى إيران باعتبارها دولة تناصبها العداء وتسعى دائماً إلى إفساد مشاريعها في الشرق الأوسط. ولذا تنظر إلى تحركاتها في هذه المنطقة بعين الريبة. ولقد حافظت إيران على استقرارها وقوتها على الساحة الدولية بعد مرور ما يقارب اربعة عقود على نجاح الثورة الإسلامية ويمكنها مواصلة النجاح من خلال الحفاظ على استقلاليتها وعزتها وقدرتها على تسوية القضايا العالقة من خلال المشاورات والمباحثات الدبلوماسية ، والدليل على ذلك نجاح الدبلوماسية الايرانية باعتراف المجتمع الدولي بحق ايران في الاستمرار بتنفيذ برنامجها النووي للاغراض السلمية ! لذلك فان أسلوب إزالة التوتر والنهوض بمستوى العلاقات الدبلوماسية الإيرانية يعتبر من أهم عوامل النجاح الإيراني على الصعيد الإقليمي حيث سعت السياسة الخارجية الايرانية دائما” الى التركيز على آليات تفعيل التعاون الأمني ودعم التعاون الإقليمي بينها وبين دول النظام الاقليمي العربي .وتسعى السياسة الخارجية الايرانية اليوم وفي ضوء التحديات الامنية التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط والنظام الاقليمي العربي بالذات الى ايجاد مسوغات بناء معادلة أمنية جامعة في النظام الإقليمي العربي ، وذلك بتفعيل حضورها الجاد إزاء تكالب ملفات شائكة ومهددة لزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي، وتنامي الاختراق الخارجي في النظام الإقليمي العربي ، الذي يعد الأكثر قابلية للتدخل في المنطقة ، بحكم قدراته وإمكانياته المحدودة، وضعف تماسكه، لاسيما اقتصاديا وسياسيا، واتساع نطاق وعمق الصراعات بين مكونات النظام الاقليمي العربي ، وأزماته البنيوية العميقة، وسط التنافس بين قوي إقليمية عربية حول موقع “الدولة المركزية”، بما يجعلها محفزات معتبرة لأنماط تفاعلية وتعاونية ممكنة بين ساحاتها البينية .هذا الوضع الانقسامى للنظام العربى المقترن بافتقاد الفعالية سواء على مستوى القيام بالوظائف المنوطة به أو على مستوى مواجهة التحديات التى تواجه الأمة تتفاقم كارثيته فى ظل بروز خريطة صراعات وتحالفات إقليمية جديدة وحدوث استقطاب حاد يتركز فى اربعة قوى إقليمية أساسية هى: إسرائيل وإيران وتركيا والسعودية . ان جوهر التفاعلات الإقليمية الآن، وكما تعبر عنها خريطة توزيع القوة بين الفواعل الأساسية للنظام تقول أن هذا النظام يتجه إلى هيكلية قيادة متصارعة..

خلاصة

استنادا” لما سبق فان السياسة الخارجية الايرانية ، ومن منطلق حماية الامن القومي الايراني تجد مسوغات بناء معادلة أمنية جامعة مع النظام الإقليمي العربي حضورها الجاد إزاء تكالب التدخلات الخارجية في المنطقة مما يجعلها بيئة هشة وضعيفة ازاء مختلف انواع التهديدات الامنية وفي مقدمتها تهديد حركات التطرف التكفيري الارهابية وعلى رئسها تنظيمي القاعدة وداعش الارهابيين.

{ مستشار المركز الاوربي لبحوث مكافحة الارهاب