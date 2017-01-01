– January 1, 2017

الكلبة سبوت وعشيقها بارني – محمد حسب العكيلي

الى الكلبة سبوت التي حظيت برعاية حظى بعكسها شرفاء العراق وعلمائه.

التي انجبت ستة كلاب على سرير من شرب في حفلات رؤوس السنوات دماء ابناء العراقيين, ويحتسي قهوة الصباح على اخبار قتلى الطائفية، وجعل شرف العربيات فلما اباحيا يتفرج عليه ليلة نهاية الاسبوع, فهنيئأ لسبوت الكلبة المدللة لرئيس الولايات المتحدة بوش الثاني.

يحزنني يوم 31/12 أقل مما يفرحني, فبه إنجلت القوات العسكرية الامريكية فحلت قوات قتل لا اسم ولا شكل لها, أنهشت ما تبقى من الوحدة الوطنية وضيفت جرذان دول كي تنظف بقايا مخلفات نسيج الوحدة العربية.

خرج الامريكان فحلت القطط والفئران!

فأصبحت بغداد كبيت السيدة مامي مربية توم وجيري بعدما كانت عروسة العرب, من سينتصر؟ جيري الذكي اللعوب الضعيف؟ ام توم القوي المهيمن على زمام ومداخل البيت؟ وأين الكلب بيل من تلك المهاترات؟ لينصر الحق ويخذل الباطل ويضعفه!

هكذا هي الان, عروسة العرب بيت للقطط والفئران. أتذكر كتاب عجائب الملكوت والذي ذكر صفات الكلب العشر, تلك الصفات التي لا نحملها اليوم بسبب الدمار الذي حل بنا من انفسنا ومنهم, اولئك الذين وصفهم العظيم ديغول 🙁 الامريكيون شجعان واقوياء, واغبياء) لا يا ديغول انهم سادة العصر الان, وسادة بذكائهم ودهائهم فمن يسيطر على اخلاق الشعوب يحق ان يوصف بالذكاء, وها هي امة العرب انتزعت شيئا من الاخلاق والوحدة والعروبة والشرف ايضا.

يفرحني هذا اليوم, لأنه صنيعة قرار عراقي خالص, كان شجاعا وجريئا, ولعلها المرة الاولى في تأريخ الاحتلالات ان حدث خروج المحتل دون ان يوضع قيودا وشروطا،

هنالك شروط ملئت لكنها اصغر من الانجاز العظيم, علينا ان نتذكر هذا الانجاز كل عام ونحتفل به, انه بشرى لمن ضاعت اساريره تحت زناجيل الدبابات ووقاحة من جعل الاهانة بالصور لرجال العراق من حيث لا يشعرون في سجن ابو غريب, تلك المجندة الامريكية التي اثارتهم واستخفت بإنسانية رجالنا ورجولتهم, واخرجتهم بأبشع صورة لاجل ابتسامة تزرعها على ابناء جلدتها.فشكرا لشجاعة وجرأة العراقيين الشرفاء والشجعان منهم على قرار لولاه لبقوا في مناصبهم واماكنهم الاجتماعية المحترمة, اولئك الرجال الرجال في زمن قل فيه امثالهم, الذين ضحوا في سلطتهم وصداقتهم الدولية من اجل دولة!

فكانوا رجالا معروفين بشجاعة الموقف, وجرأ القرار, وغيرة العربي الاصيل, وتدين كما وصفهم الله (عز وجل) به :((من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظروما تبدلوا تبديلا)) الذين, لولا هذا القرار والمحاولات التي اضعفت من شأنهم السياسي وابعدتهم عن متعة السلطة ولذة التسلط, لكانوا رجال الشرق الاوسط الجديد لكنهم أبوا سياسة الشرق الاوسط الجديد وأكتفوا بالوسطية.