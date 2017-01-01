– January 1, 2017

فقدان الذاكرة داعش وتشرشل – عبدالكريم يحيى الزيباري

طالما اعتقدتُ أنَّ حالة فقدان الذاكرة، التي نراها كثيراً في أفلام الأكشن والدراما ونقرأ عنها في الروايات، مجرد فذلكة أو أكذوبة، أو حقيقة مبالغٌ فيها حتى تأسطرت.

وقرأت ذات بيان وضحك ونسيان الميلان كونديرا أنَّ ” أسعد الشعوب هي التي لا ذاكرة لها ولا تاريخ” ونظرتُ إلى أمريكا! هل كان بمقدور العراق 1941 أنْ يقف ضد الإمبراطورية البريطانية العظمى حكمتْ ربع سكان الأرض وغطت 33 مليون كيلومتر مربع، ربع جغرافية الأرض؟ الفريق حسين فوزي رئيس أركان الجيش بتأييد وتحريض المربع الذهبي، العقداء الأربعة: صلاح الدين الصباغ، فهمي سعيد، كامل شبيب ومحمود سلمان.

خططوا للثورة في خِضَّم الحرب العالمية الثانية، وليس ثَمَّة أنشط من المخابرات الانكليزية بأذرع ممتدة إلى كلِّ الخبايا، والسفير البريطاني يكتب بأنَّ الثورة على الأبواب، ولندن لا تجيب، قال السفير البريطاني كورنواليس:

– صدمتني ثورة مايس 1941 حدَّ الذهول، لكن تشرشل كان ينتظرها بفارغ الصبر ليعيد احتلال العراق، ثورة قصمت ظهر الجيش العراقي فلم تقم له قائمة ولم يعوِّض الأسلحة والطائرات والضباط والجنود الذين فقدهم أبداً، فقدَ الجيش العراقي أكثر من ثمانين بالمئة من قوته الجوية وأكثر من فرقة مشاة كاملة.

كان تشرشل قد تعلَّم هذا الدرس، من بسمارك الذي استفزَّ الأحمق نابليون الثالث.

ليمنحه الفرصة والتبرير الذي ينتظره لاحتلال فرنسا كلها، ورفسَ بسمارك نابليون الثالث على مؤخرته إلى روما منفيَّاً ذليلاً، وتوحَّدت بروسيا وجمهورية فايمار وبقية الولايات لتظهر ألمانيا الموحدة، شوكةً في خاصرة أوربا كلها!

هل بمقدور عراق ما بعد 2003، أنْ يقف ضد الولايات المتحدة الأمريكية؟ تمرُّ الذكرى الخامسة لإنهاء الاحتلال الأمريكي في خريف 2010، ولا أحد يتذكَّر تصريحات السيد راج: الجيش العراقي غير قادر على حماية حدودهِ الداخلية ولا الخارجية! وتصريحات الكثير بأنَّ الانسحاب الأمريكي أكذوبة. مناورة لتلقين ساسة العراق والعالم درساً جديداً في البرغماتية، حيث تكون لهم الكلمة الأخيرة: أ لم نقل لكم؟ لماذا لا تسمعون الكلام من أول مرَّة؟ أ يجب أنْ تقعَ الكارثة لتفهموا ماذا يحدث؟ لماذا أنتم دوماً تجربون الطرق الخاطئة كلها، قبل أنْ تأتوا مجبرين إلى الطريق الصحيح؟ كذلك فعلَ داعش الذي صدمَ الحكومة العراقية حدَّ الذهول، وأطاح باقتصادها وبنصف الجيش تقريباً، ومعداته وأسلحته وسمعته ومعنوياته، فضلاً عن تدمير ثلاث محافظات بقصباتها ومدنها وبُناها التحتية كافة. صدمة الحكومة العراقية هذه، كان البيت الأبيض المُصغَّر في المنطقة الخضراء، ينتظرها بفارغ الصبر هناك فرقٌ كبير بين انتظارها وبين تدبيرها، فشعارهم استثمار غبائنا. وليس بالضرورة أنْ يكون العربي جاسوساً أو عميلاً أو خائناً، يكفيهم أنْ يكون أحمقاً غبــــياً، يفعل دوما ما ينتظرُه أعداءه. ويبلغ الأحمق من نفسهِ، ما لا يبلغُ منه أعداؤه! وبعد نهاية داعش سيعيد السفير بسطَ نفوذهِ على العراق، بمرافقهِ كافة صغيرها وكبيرة، من مناهج التدريس الابتدائي إلى النظام الداخلي لمجس النواب وللمحكمة الاتحادية، فضلاً عن القواعد الجوية والبرية الجديدة، والتي ربما جعلت قاعدة أنجرليك ثانوية!