– January 1, 2017

حيّة ودرج – فائز جواد

مع توديع عام واستقبال آخر تتجدد امنياتنا في ان يكون عاما جديدا يسود فيه الامن والامان ، عاماً يخلو من الفساد والفاسدين ، عام نتخلص فيه من الارهاب والمجرمين وتطهير الارض العراقية من دنسهم بعد ان صارت تربة العراق , أرض خصبة لعمليات القتل والارهاب , واالتدمير والتهجير والتهديد والخطف .

الى جانب الفساد والسرقات في وضح النهار حتى بات العراق مهددا بالافلاس بعدما خوت خزينته وصار مديونا لافقر الدول ماليا وتحتم على اجيالنا القادمة تدفع الثمن غاليا ، نعم عام مضى وآخر ياتي ومازالنا نتشبث باحلامنا التي ماان يتحقق جزءاً منها لتعود في اليوم التالي الى النقطة التي انطلقت منها ، وصار حالنا اليوم كحال لعبة ( الحية والدرج ) التي مازلنا نتذكرها عندما كنا نمارسها في طفولتنا ، نعم كلما تعلن او تحاول الحكومة ان تشعل شمعه في النفق المظلم هناك من يتربص لاطفائها بهدف العودة بنا الى الظلام الكبير.

كثير من الوعود والانجازات التي اعلنتها وزاراتنا ولكنها للاسف تبقى حبرا على ورق اي بمجرد المباشرة بتحقيقها هناك من يضع العصا في العجل لاسباب واهداف صارت مكشوفة للجميع بالتالي يظهر لنا اعداء العراق وهم كثر لينسفوا ماتحقق او يريد ان يتحقق من اجل عودة العراق الى وضعه الطبيعي وان يعيش مع ابنائه آمنا مستقرا تتوفر له متطلبات العيش الحرالكريم .

واليوم وبعد ماحققه ويحققه رجال العراق من الابطال والغيارى المنتمين لصنوف الجيش والشرطة ومعهم الحشد الشعبي والبيشمركة وابناء العشائر الابطال وهم يحققون النصر تلو النصر في طرد الدواعش المجرمين من كل شبر من العراق ويقينا هذه الانتصارات لاتروق لاعداء العراق من المجرمين والحاقدين ليطبلوا ويمروا ويستخدموا كافة الوسائل لتشويه صورة انتصارات ابطالنا بل ويحاولوا زرع الفتنة مابين صفوف المواطنين بعد ان وجدوا لهم ارضا خصبة لمخططاتهم العدوانية وتهدف عودة العراق الى سنوات الظلام سنوات الطائفية والحقد والقتل والخطف ، نعم المنظمات الانسانية ومعها الحكومة تدين اليوم عملية اختطاف الزميلة افراح شوقي واصدرت بالتالي بيانات واستنكارات تدين العملية التي تهدف الى زعزعه امن المواطن وتنذره ان هنالك قوى متنفذة تحمل السلاح نجهل انتمائها تخطط وتعمل وتتجاوز كل الانظمة والقوانين وتتحدى كل الجهات الامنية الحكومية التي حرصت على بسط الامن والامان لتنفذ عملياتها بسهولة.

نعم اختطاف شوقي يعيد ذاكرتنا بعمليات قتل وخطف حدثت لماطنين واعلاميين وفنانين وشخصيات في اعوام 2005 ومابعدها بسنوات.

، نعم عملية الخطف التي اثارت كافة منظمات حقوق الانسان العالمية واستكر لها المواطن وراحت مواقع الانترنت ووسائل الاعلام تبرزها تهدد اليوم اذا ماكشفت ملابساتها واطلاق سراح شوقي والكشف عن الجناة ومحاسبتهم تهدد بنسف هذا الجزء من امنياتنا واحلامنا وهي ان العراق سيعود معافى بعد طرد الدواعش والمجرمين وتصفية السراق والقتلة وعداء العراق وبعكسه لاسمح الله فان العراق سيبقى ياكل ابناءه وستكرر معاناة وماساة هجرة ابنائه عبر البحار والمحيطات والصحارى .

وهكذا صرنا تحت رحمة لعبة (الحية والدرج ) فكلما نتسلق محطات على الدرج وتجدد احلامنا ببلوغ قمة الهرم تترربص لنا حية لتبتلعنا وترجعنا الى المربعات الاولى من الطريق المليء بالمخاطر والماسي .