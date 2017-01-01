35 قتيلا في “الاعتداء الارهابي” على ملهى في اسطنبول

– January 1, 2017

اسطنبول-(أ ف ب) – قتل 35 شخصا على الاقل واصيب اربعون اخرون بجروح في اعتداء “ارهابي” استهدف ليل السبت الاحد ملهى “لارينا” الليلي المعروف في اسطنبول، وفق ما اعلن حاكم المدينة.

وقال الحاكم فاسيب شاهين اثر الاعتداء “للاسف لقد فقد 35 من مواطنينا حياتهم. واحد من بينهم كان شرطيا. ويتلقى اربعون شخصا العلاج في المستشفيات”، واصفا ما حصل بأنه “اعتداء ارهابي”.

وأفاد تلفزيون “إن تي في” التركي أن العديد من الاشخاص قفزوا في البوسفور مذعورين اثر الاعتداء، مشيرا الى ان هناك جهودا تبذل لإنقاذهم من المياه.

ويأتي الهجوم على الملهى الليلي الواقع على الضفة الأوروبية لاسطنبول، بعد تعرض البلاد لسلسلة اعتداءات دموية.

ويقع “لارينا” على بعد مئات الامتار من المكان الذي شهد الاحتفالات الرسمية بالعام الجديد.

ووصل عدد كبير من سيارات الاسعاف والشرطة الى المكان وتم نقل العديد من الجرحى على نحو سريع الى مراكز الطوارئ، على ما افادت قناة “سي ان ان تورك”.

وقال شهود عيان انهم سمعوا منفذي الاعتداء يصرخون كلمات عربية، بحسب ما نقلت وكالة دوغان للانباء، موضحة ان نحو 700 الى 800 شخص كانوا في الملهى اثناء حصول الاعتداء.

وكانت الشرطة قد اعلنت انها نشرت 17 الف عنصر في اسطنبول من اجل تأمين الحماية للاحتفالات بالعام الجديد.

وكانت مجموعة “صقور حرية كردستان” القريبة من حزب العمال الكردستاني تبنت اعتداء مزدوجا في العاشر من كانون الاول/ديسمبر في اسطنبول قرب ملعب نادي بشيكتاش خلف 44 قتيلا معظمهم شرطيون.