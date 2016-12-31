احتدام القتال في الموصل والجيش يتقدم صوب الجبهة الشمالية

– December 31, 2016

الموصل – الزمان

اقتربت القوات العراقية من الموصل من الجبهة الشمالية اليوم السبت (31 ديسمبر كانون الأول) بعد استعادة عدة قرى في المنطقة.

وقال ضابط في الجيش العراقي لرويترز عبر الهاتف إن قوات الجيش تتحرك اليوم السبت إلى قرية العرقوب حيث تواصل القتال هناك.

وأضاف أن القرية بوابة لحي الحدبة في الموصل.

وسمع دوي انفجارات فيما شوهدت أعمدة من الدخان الكثيف تتصاعد من المواقع المستهدفة في العرقوب.

وإلى الجنوب واصلت وحدة النخبة التابعة لوزارة الداخلية اندفعاها في حي الانتصار حيث وجدت وحدة من الجيش بتدريب أمريكية صعوبة في التقدم بعد دخول المنطقة الواقعة في جنوب شرق الموصل الشهر الماضي.

وبدأت المرحلة الثانية من عملية استعادة السيطرة على الموصل -آخر معقل كبير للدولة الإسلامية في العراق- يوم الخميس بعد عدة أسابيع من التوقف في أعقد عملية عسكرية في البلاد منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003