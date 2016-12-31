– December 31, 2016

غلق مفاجئ لشوارع الكرادة داخل نتيجة انفجارات السنك

فوجئ اهالي منطقة الكرادة الشرقية ببغداد بغلق مفاجئ لشارع الداخل امس ، وتعذر على اصحاب المصالح الوصول الى اعمالهم نتيجة الاغلاق التام للشارع الذي يضج يوميا بحركة ملحوظة بعد اشهر من ركود نجم عن تفجير مولين كبيرين في تموز الماضي .

وقال رجل شرطة يحرس احد مداخل الشارع ان (انفجارات وقعت صباح اليوم في منطقة السنك ادت الى هذا الاجراء الاحترازي) ، ونصح رجل الشرطة المواطنين باعتماد شارع كورنيش ابو نؤاس والكرادة خارج للحصول على مركبات اجرة تقلهم الى اعمالهم.

ويأتي الاغلاق عشية احتفالات رأس السنة الميلادية حيث من المتوقع ان تشهد الكرادة تدفق الاف العوائل من مناطق البياع والسيدية والبلديات ومدينة الصدر كما حدث العام الماضي.

ونصبت امانة بغداد شجرة ضوئية كبيرة ومسرح للاحتفالات وسط ساحة الفتح امام المسرح الوطني، التي تشهد يوميا اختناقات مرورية في المساء.

وسمع دوي انفجار مزدوج، صباح امس السبت في منطقة السنك.

وافاد مصدر ان (انفجاراً مزدوجاً وقع في منطقة السنك )، مبينا ان (الانفجار ضرب اكشاك البائعين بأحد الشوارع داخل المنطقة)، مشيرا الى ان (الحصيلة لم تعرف حتى الساعة)، غير ان المنطقة تشهد عادة ازدحاما وكثافة بشرية بوصفها منطقة تسوق للادوات الاحتياطية والمستلزمات الزراعية.