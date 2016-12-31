– December 31, 2016

الانواء: العام الجديد يطل بإنخفاض الحرارة

بغداد – الزمان

توقعت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزراة النقل ، ان يكون طقس اليوم الاحد، اول ايام العام الجديد صحواً مع ظهور قطع من الغيوم، وتكون درجة الحرارة العظمى في بغداد 13 درجة مئوية.

وذكر بيان تلقته (الزمان) امس (ان، طقس اليوم الاحد سيكون في المناطق كافة صحوا مع ظهور قطع من الغيوم ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة بغداد 13 مئوية واضاف البيان ان (طقس الاثنين المقبل سيكون في المناطق كافة صحوا مع قطع من الغيوم كما يتشكل الضباب صباحا يزول تدريجيا ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلا في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق)، متوقعاً (عدم حدوث تغير في الحالة الجوية ليوم الثلاثاء عن اليوم السابق عدا انخفاض قليل في درجات الحرارة).

واشار البيان الى ان (طقس يوم الاربعاء المقبل سيكون في المناطق كافة صحوا وباردا مع قطع من الغيوم كما يتشكل الضباب صباحا يزول تدريجيا، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات لتصل الصغرى الى دون الصفر المئوي في أماكن متعددة من البلاد).